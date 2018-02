NYT: Pohjois-Korea avustanut Syyrian kemiallisten aseiden hankintaa

The New York Times perustaa tietonsa YK:n asiantuntijoiden toistaiseksi julkaisemattomaan raporttiin.

Pohjois-Korea on varustanut Syyrian hallitusta tarvikkeilla, joita käytetään kemiallisten aseiden valmistukseen, väittävät YK:n asiantuntijat.

Monet maat ovat syyttäneet viime aikoina Syyrian hallitusta kemiallisten kaasujen käytöstä siviilejä vastaan Damaskoksessa ja Itä-Ghoutassa.

YK on New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) löytänyt todisteita siitä, että Pohjois-Korea olisi toimittanut Syyriaan happoa kestäviä laattoja, venttiilejä ja lämpömittareita, joita tarvitaan kemiallisia aseita valmistavissa tehtaissa.

Lisäksi pohjoiskorealaisia ohjusteknikkoja on raportin mukaan nähty työskentelemässä Syyrian asetehtailla.

The New York Timesin käsiinsä saama raportti on toistaiseksi julkaisematon. Sen on kirjoittanut kahdeksan hengen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on tarkkailla YK:n Pohjois-Korea -pakotteiden noudattamista ja raportoida siitä vuosittain.

Lehti ei ole saanut YK:n sisältä ketään kommentoimaan, onko työryhmä aikeissa julkaista raporttia.

Aseyhteistyöllä pitkät perinteet

Raportissa korostetaan kahden valtion keskinäisen kaupan potentiaalista uhkaa, joka toisaalta mahdollistaa Syyrian kemiallisten aseiden käytön ja toisaalta antaa Pohjois-Korealle mahdollisuuksia sen ydinaseohjelman rahoittamiseen.

Syyrian sisällissodan alkamisesta lähtien on esiintynyt epäilyjä siitä, että Pohjois-Korea tarjoaisi välineitä ja asiantuntemustaan kemiallisten aseiden osalta Syyrian presidentille Bashar al-Assadille.

Syyria liittyi vuonna 2013 Obaman hallinnon painostuksen alla kansainväliseen kemiallisten aseiden kieltosopimukseen ja väitti luopuneensa kemiallisten aseiden varastoistaan.

Assadin ei kuitenkaan uskottu luopuneen kaikista aseistaan. Tänä vuonna diplomaatit ja silminnäkijät ovat kertoneet useista kaasuiskuista Ghoutan, Idlibin ja Afrinin alueilla.

Aktivistien mukaan yli 18 ihmistä joutui myrkyllisen kaasuiskun kohteeksi ja yksi lapsi kuoli 25.helmikuuta Itä-Ghoutassa al-Shifuniehin kylässä. Mohammed Badra / EPA-EFE

Syyrian ja Pohjois-Korean sotilasyhteistyöllä on pitkät perinteet. Arabien ja Israelin sotien aikaan 1960–70 -luvuilla pohjoiskorealaiset pilotit avustivat Syyrian ilmavoimia. Myöhemmin Pohjois-Korean teknikot auttoivat kehittämään Syyrian ballistisia ohjuksia ja rakentamaan ydinvoimalaa ydinaseiden kehittämiseksi. Israel tuhosi voimalan vuonna 2007.

Pohjois-Korean epäillään myös tarjonneen koulutusta ja tukea Syyrian kemiallisten aseiden ohjelmaan 1990-luvulta alkaen. Todisteita maiden yhteistyöstä saatiin tammikuussa 2017, kun kaksi Pohjois-Korean lipun alla seilannutta laivaa täynnä haponkestäviä kaakeleita pysäytettiin matkallaan Damaskokseen.