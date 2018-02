TUI Finland lentää tänään Vaasasta Kap Verdelle kahdella koneella

Eilen lyhyeen loppunut lento Vaasasta Kap Verdelle lennetään tänään. Isosta-Britanniasta TUI Airwaysiltä on tulossa kaksi konetta, joilla matka lennetään. Lento lähtee kello 15 iltapäivällä.

TUI Finlandin PR- ja viestintäpäällikkö Pauliina Pajunen kertoo, että matkustajille on ilmoitettu uudesta lähtöajasta eilen illalla kymmenen jälkeen.

Hän ei lähtenyt arvioimaan, moniko matkustajista on halukas vielä lähtemään matkalle. Pajunen uskoo, että aamun aikana selviää enemmän.

– Todella ikävää matkustajille, kun on lyhyt lomaviikko, pahoittelee Pajunen.

Vastaava lento tammikuussa viivästyi myös useilla tunneilla lentokoneen teknisen vian vuoksi. Pajunen sanoo, että näin pitkät viivästymiset ovat poikkeustapauksia.

– Nämä on aina poikkeustilanteita. Todella ikävää, että tälle samalle lennolle on sattunut kaksi viivästymistä, se on sattumaa. Kun lennetään paljon, näitä teknisiä vikoja tulee. Asiakkaiden turvallisuus on kuitenkin ykkösasia, sanoo Pajunen.

Valmismatkalain mukaan loma-ajan lyhennyksestä maksetaan korvaus. Korvausta voi hakea, jos loma-aika lyhenee vähintään kahdeksalla tunnilla.