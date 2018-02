Ensimmäinen kannabis-yritys listautui pörssiin Yhdysvalloissa

Kautta aikain ensimmäinen kannabis-yritys on listautunut pörssiin Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset voivat sijoittaa Cronos Group -nimiseen kannabiksen tuottajaan NASDAQ-pörssissä tästä päivästä lähtien.

Kannabis on Yhdysvalloilla laillista yhdeksässä osavaltiossa sekä pääkaupunki Washington D.C.:ssä, minkä lisäksi kannabiksen lääkekäyttö on laillista 29 osavaltiossa.

Liittovaltiotasolla kannabis on edelleen laitonta Yhdysvalloissa. Cronos Groupin listautuminen pörssiin oli mahdollista, koska yritys on lisensioitu Kanadassa.

Cronos Groupin toimitusjohtajan Mike Gorensteinin mukaan yritys ei aio myydä kannabista Yhdysvalloissa ennen kuin se tulee lailliseksi liittovaltiotasolla.

Investointipankki Cowen & Co arvioi Yhdysvaltain laillisten kannabismarkkinoiden kooksi 6 miljardia dollaria. Kannabiksen laillistaminen on vireillä monessa osavaltiossa, ja Cowen & Co arvioi markkinoiden kasvavan tästä syystä vuoteen 2026 mennessä 50 miljardiin dollariin.