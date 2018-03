Uusia malleja haetaan nyt kauppakeskuksista – pelkkä kauneus ei enää riitä

Tamperelaisessa kauppakeskuksessa käy hiihtolomaviikon alla kuhina. Samalla, kun kauniit ja rohkeat nuoret tarkastelevat toisiaan, he ovat tietämättään mallibookkerin tarkastelevien silmien alla. Muutama kutsutaan koekuvauksiin kauppakeskuksen keskusaukiolle.

18-vuotias tamperelainen Leo Kivinen on aidosti hämillään saatuaan pyynnön koekuvaukseen. Naureskellen hän toteaa, ettei tällainen ole todellakaan jokapäiväisiä. Kuvassa on helppo käydä, mutta mallin työ ei ole yhtä yksinkertaista.

– Se vaikuttaa kyllä hienolta, mutta on kovaa ja kurinalaista hommaa. Lisäksi siihen vaaditaan itseluottamusta, Kivinen sanoo.

Janina Grundström kutsui myös tamperelaisen Leo Kivisen koekuvauksiin. Jani Aarnio / Yle

Saman asian vahvistaa myös tilaisuutta järjestävän helsinkiläisen mallitoimiston bookkeri Janina Grundström, joka varaa ja tarjoaa työkseen malleja asiakkaille. Grundströmin mukaan pelkkä kauneus ei enää riitä – esimerkiksi näytteleminen on iso osa mallin ammattia.

– Jos ei ole aiempaa kokemusta, taustalla tulisi olla alan koulutus, jotta pystymme takaamaan asiakkaalle ammattitaitoisen mallin, hän sanoo.

Koulutusta koekuvattaville onkin tarjolla heti kättelyssä. Ennen kuvausta malliehdokkaat täyttävät yhteystietolomakkeensa, jotta heihin voidaan olla myöhemmin yhteydessä, mikäli mallin kasvot ja muu olemus miellyttävät mallitoimistoa.

Leo Kivinen arvelee mallin työn olevan hienoa, mutta kovaa hommaa. Jani Aarnio / Yle

Ani harvalla kauppakeskuksista bongatulla on aiempaa kokemusta mallimarkkinoilta. Mukaan bisnekseen päästäkseen nuoren tai hänen vanhempansa onkin kustannettava noin 500 euron hintainen kurssi.

Bisnes voi olla raakaa, mutta kokemus kiinnostaa

Vaatemyymälässä työskentelevä 19-vuotias Mila Grönroos bongattiin koekuvauksiin kauppakeskuksen liukuportaista. Koekuvauksiin johdattanut kysymys kuului, oletko koskaan ajatellut mallin tai missin uraa.

Grönroos kertoo miettineensä tätäkin uravaihtoehtoa, mutta ei kovinkaan vakavasti. Tällä kertaa hän ei halua ohittaa tarjousta.

– Kaikkea pitää kokeilla, joten ehdottomasti lähtisin kokemuksen kannalta yrittämään, hän sanoo.

Mallintöistä kilpailu on ammattilaisten mielestä raakaa bisnestä. Tosin Suomessa markkinat ovat mallibookkeri Janina Grundströmin mukaan suhteellisen pienet.

– Kansainvälisillä markkinoilla bisnes on juuri sellaista, mitä tv-ohjelmissa näkee. Malleja on tarjolla paljon ja kilpailu on raakaa. Jos ei ole tietyn kokoinen ja pituinen, markkinoille ei pääse mukaan, hän sanoo.

Alexandra Sjöberg Tampereelta pitää mallin työtä kiinnostavana. Jani Aarnio / Yle

Kavereidensa kanssa shoppailukierroksella kulkenut Alexandra Sjöberg bongattiin niin ikään kiinnostavana kasvona. Hänkään ei poissulje mahdollisuutta, mutta tunnustaa tietämättömyytensä mallin töistä.

– En ole hirveän perehtynyt alaan, enkä edes miettinyt asiaa. Tilanne tuli eteen niin yllättäen, etten ole valmis antamaan suoraa vastausta malliksi ryhtymisestä, hän sanoo.

Taviskin kelpaa malliksi

Janina Grundströmin mukaan mallimaailmaan tarvitaan monenlaisia tyyppejä. Eri välineet tarvitsevat erilaisia kasvoja ja vartaloita. Näytöksiin on haussa pitkiä tyttöjä ja poikia, mutta mainosmaailmassa pituusrajoja ei juurikaan ole.

– Siellä voi olla minkä kokoinen vain. Asiakkailla on tiettyjä kriteerejä, joiden mukaan me haemme sopivaa mallia, Grundström kertoo.

– Tavallisen näköisille ja kokoisille ihmisille mallin töitä on tarjolla parhaiten tv-mainoksissa. Kuluttajille suunnattuihin mainoksiin haetaankin juuri niin sanottuja taviksia.

Malleja voi löytyä myös somesta

Kauppakeskuksissa järjestettävät casting-tilaisuudet ovat suhteellisen harvinainen tapa saada uusia kasvoja mallimarkkinoille. Grundströmin edustama yritys järjestää kuitenkin vastaavia tilaisuuksia eri puolilla Suomea säännöllisesti.

Valtaosa koekuvauksiin päätyneistä kutsuttiin mukaan kauppakeskuksen käytävältä. Yle / Jani Aarnio

Päivän mittaan kuvia otetaan noin viidestäkymmenestä mallin urasta haaveilevasta. Valtaosa bongataan kauppakeskuskävijöiden joukosta ja vain arviolta viidennes marssii itse määrätietoisesti kuvattavaksi päämääränään mallin ura.

Malleja haetaan markkinoille myös sosiaalisen median kautta. Instagramin tai Facebookin selfiet ovat malleja etsivien toimistojen pelikenttää niin Suomessa kuin kansainvällisesti.

– Kansainväliset scoutit kahlaavat läpi myös suomaisten sometilejä. Tätä kautta löydetyt ihmiset voivat tehdä merkittävää kansainvälistä uraa, Grundström kertoo.

Mila Grönroosin sometilillä on paljon kuvia hänestä itsestään. Jani Aarnio / Yle

Omat kuvat ovat merkittävä osa myös tamperelaisen Mila Grönroosin sometilejä, joskin työt ovat viime aikoina vieneet aikaa somemaailmasta.

– Instagram-tililtä löytyy paljon omia kuvia, joskaan selfieitä en enää paljonkaan ota. Aika omakuvapainotteista postailuni kuitenkin on, hän sanoo.

Mallintyö ei elätä täysipäiväisesti Suomessa

Jos kasvot ja persoona sopisikin mallimaailman, toimeentuloon kannattaa olla myös varasuunnitelma. Koska Suomi on pieni maa, vain ani harva elättää itsensä yksinomaan mallintöitä tekemällä. Käytännössä mallina toimimisesta ei Grundströmin mukaan ole kokopäivätyöksi.

Janina Grundström etsii uusia kasvoja mallitoimistonsa listoille. Jani Aarnio / Yle

– Esimerkiksi opiskelijalle mallin työt ovat hyvä sivuduuni ja lisätienesti, mutta jos alasta haluaa tehdä päivätyön, silloin on kyllä lähdettävä kansainvälisille markkinoille, Grundström sanoo.