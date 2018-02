Helsingin pyöräilyhanke uuteen valmisteluun – apulaispormestari Sinnemäki: "Harmillinen päätös"

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on palauttanut uuteen valmisteluun päärautatieaseman puolelta toiselle suunnitellun pyöräilytunnelin.

Tunneliesityksen lisäksi lautakunta haluaa teettää kunnollisen selvityksen myös esiin nousseesta siltavaihtoehdosta.

Äänestys oli tiukka, seitsemän–kuusi palautusehdotuksen puolesta. Palautusehdotuksen teki kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Risto Rautava.

Muun muassa vasemmistoliiton Mai Kivelä ja Silvia Modig kritisoivat päätöstä tuoreeltaan tiistaina. He pelkäävät siltavaihtoehdon myöhästyttävän pyöräilyhanketta merkittävästi.

– Tunnelihanketta on valmisteltu pitkään ja huolella, kun taas sillasta on todettu useissa selvityksissä, että se on toimimaton, Modig sanoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) ja jatkaa:

– Mikäli tunneli lopulta torpataan kokonaan ja sen tilalle päätetään rakentaa silta, vaatii hanke asemakaavamuutoksen. Kaisaniemen puisto on suojeltu ja helsinkiläisille rakas, ja on varmaa, että kaavamuutos johtaa valituksiin.

Myös kaupunkiympäristön apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki äänesti palautusehdotusta vastaan. Hän on kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Sinnemäki kuvailee eilistä päätöstä harmilliseksi. Hän itse kannattaa kahdesta vaihtoehdosta juuri tunneliesitystä.

– Se oli sellainen vaihtoehto, jota ihmiset aidosti käyttäisivät, Sinnemäki sanoo Ylelle.

– Sillan ongelmat liittyvät erityisesti siihen, että sen pitäisi olla radan ylittäessään niin valtavan korkea, että nousuista ja laskuista tulisi käytettävyyden kannalta sellaisia, että yhteys ei olisi houkutteleva. Sen lisäksi niistä tulisi niin pitkiä, että ne itse asiassa onnistuisivat pilaamaan koko Kansalaistorin ja osan Kaisaniemen puistoa.

Sinnemäki: Uusi käsittely syyskuussa

Sinnemäen mukaan asia on tulossa uuteen käsittelyyn syyskuussa. Hän ei osaa vielä arvioida, millainen vääntö tuolloin on edessä.

– On kiinnostavaa nähdä, onko kokoomuksella ja sosiaalidemokraateilla siinä vaiheessa syntynyt enemmän halua tehdä päätöstä.

– Joka tapauksessa ainakin itse aion tehdä töitä sen eteen, että Helsinki olisi sellainen kaupunki, että täällä olisi helppo, sujuva ja hyvä pyöräillä, Sinnemäki sanoo.

Siltahankkeen kustannusarvioksi on kerrottu noin 11,5 miljoonaa euroa. Tunneli puolestaan olisi 26 miljoonaa euroa, Yle on kirjoittanut.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä kertoi tiistaina myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

