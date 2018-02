Bernerin työryhmältä vaisu väyläesitys: 300 miljoonaa lisärahaa, poukkoilusta eroon pitkällä liikennesuunnitelmalla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) aiemmin esittämä väyläyhtiö on kuopattu.

Liikenneverkon rahoitusta pohtinut työryhmä esittää vähintään 300 miljoonan euron tasokorotusta teiden ja rautateiden korjausvelan vähentämiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että perusväylänpidon vuosittainen rahoitus nousisi noin 1,3 miljardiin euroon. Esitys ei pidä sisällään mitään kovin mullistavaa, sillä rahat tulisivat nykyiseen tapaan valtion budjetista.

– Työryhmän ehdotusten toteutuessa liikenneverkkojen korjausvelan hoitamiseen saataisiin paljon kaivattu, pysyvä rahoitustason korotus. Vähintään 300 miljoonan euron vuosittainen lisärahoitus parantaisi liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja koko liikenneverkon kunnossapitoa, perustelee liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) tiedotteessa.

Uutta esityksessä on se, että työryhmä haluaa vaalikaudet ylittävän liikennejärjestelmäsuunnitelman. Parlamentaarisesti valmisteltu suunnitelma laadittaisin 12 vuodeksi eli kolmeksi vaalikaudeksi kerrallaan. Tavoitteena on vähentää liikennerahojen poukkoilevaa päätöksentekoa.

Työryhmän mukaan suunnitelman laatiminen pitäisi aloittaa heti seuraavaa hallitusta varten.

Liikenneviraston mukaan teiden, rautateiden ja vesiväylien korjausvelka on paisunut 2,5 miljardiin euroon. Ilman lisärahoitusta velka kasvaa sadan miljoonan euron vuosivauhtia. Perusväylänpitoon on käytetty lähivuosina noin miljardi euroa vuodessa. Rahat on otettu valtaosin valtion budjetista.

Yksityistä rahaa jättihankkeisiin

Työryhmä ei ottanut raportissaan kantaa tiemaksuihin eikä tehnyt liikenteen verotusta koskevia ehdotuksia. Työryhmä näyttää haudanneen Bernerin aiemman ankarasti arvostellun esityksen liikenneverkkoyhtiöstä ja autoveron poistosta.

Yksittäisissä väylähankkeissa voidaan kuitenkin käyttää yhtiöitä, joissa omistajina voivat olla esimerkiksi eläkeyhtiöt, kunnat tai yksityiset yritykset. Nämä hankekohtaiset yhtiöt voivat toteuttaa liikenneinvestointeja myös yksityisellä rahalla.

– Yksittäiset hankeyhtiöt voisivat perustella paikkaansa silloin, kun on kysymys erittäin isoista liikennehankkeista. Niitä voisivat olla esimerkiksi Jäämeren rata tai Tallinna-tunneli, jotka voidaan sitten rahoittaa tällä mallilla, kertoo työryhmän jäsen Krista Kiuru (sd.)

Kaikki puolueet sitoutettava liikennesuunnitelmaan

Kiuru ja kokoomusta työryhmässä edustanut Markku Eestilä vakuuttavat olevansa tyytyväisiä lopputulokseen, vaikka odotukset olivat nyt esitettyä korkeammalla. Molemmat nostavat tärkeimmäksi anniksi liikennehankkeiden parlamentaarisen valmistelun.

Kansanedustajat kiittelevät erityisesti hallitus- ja oppositiopuolueita yhteisen linjan löytämisestä pitkän aikavälin liikennesuunnitelmaan.

– Kun tehdään tällaista liikennepoliittista tiekarttaa, on tärkeää, että kaikki puolueet kytketään siihen. Vain siten varmistetaan jatkuvuus eikä rahoitus ole riippuvainen istuvasta hallituksesta, Eestilä sanoo.

Työryhmän esityksen linjaukset on hyväksytty puolueiden eduskuntaryhmissä, mutta käytännön läpivienti jää pitkälti seuraavalle hallitukselle.

