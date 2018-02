OP:n verkkopankki toimii taas, mobiilipalveluissa yhä laaja häiriö

Finanssiryhmä OP:n verkkopankki on saatu toimimaan, mutta mobiilipalveluissa on edelleen häiriöitä. OP:n mediasuhteista vastaava johtaja Tuuli Kousa kertoo, että mobiilipalveluita koskeva häiriö on laaja.

– Emme valitettavasti tiedä, mistä se johtuu. Viat ovat usein sellaisia, että emme pysty tarkkaan arvioimaan, mikä niihin tepsii.

Kousa sanoo, että asiantuntijat selvittävät tilannetta ja häiriö pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

OP:n verkko- ja mobiilipalveluita on häirinnyt vika aamusta alkaen.