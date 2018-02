Mikä ihmeen turvaluokitus? Yli neljällä miljoonalla amerikkalaisella on pääsy arkaluontoisiin tietoihin

Presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushnerin lasketusta turvaluokituksesta on noussut kohu.

Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi on tuonut erikoisia asioita julkisuuteen. Ennen ketään tuskin kiinnosti, kenellä presidentin avustajalla tai neuvonantajalla oli mikäkin turvaluokitus.

Tiistaina amerikkalaismediat uutisoivat laajasti, että presidentin vävy Jared Kushnerin turvaluokitusta on laskettu. Hän ei siis enää pääse käsiksi huippusalaisiksi luokiteltuihin tiedostoihin, kuten esimerkiksi presidentin päivittäiseen tiedusteluraporttiin. Washington (siirryt toiseen palveluun)Post (siirryt toiseen palveluun)-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)Trump ei tosin edes lue sitä, vaan presidentti pyytää neuvonantajia lukaisemaan ääneen tärkeimmät kohdat.

Turvaluokka laski pykälän myös muilla presidentin avustajilla, joilla oli ollut väliaikainen turvaluokitus.

Mikä turvaluokitus?

Turvaluokitus annetaan kaikille Yhdysvaltain valtiolle töihin tuleville, joiden työn kannalta on tärkeää päästä käsiksi arkaluontoisiin tietoihin.

USA Today-lehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi viime kesänä, että noin 4,4 miljoonalla amerikkalaisella on turvaluokitus.

Eri valtion virastot voivat myöntää turvaluokituksen työntekijöilleen. Suurimman osan turvaluokituksista myöntää puolustusministeriö, jonka osuus on jopa 80 prosenttia luvista. (siirryt toiseen palveluun)

Pelkkä luokitus ei kuitenkaan riitä, vaan pitää myös perustella, miksi luokitettavan pitää nähdä esimerkiksi huippusalaisiksi luokiteltuja tiedostoja.

On olemassa kolme eri tuvaluokitusluokkaa.

Confidential eli luottamuksellinen. Oikeuttaa näkemään tietoja, jotka paljastuessaan voisivat olla uhka kansalliselle turvallisuudelle. Yleinen luokka esimerkiksi armeijan henkilökunnalle.

Oikeuttaa näkemään tietoja, jotka paljastuessaan voisivat olla uhka kansalliselle turvallisuudelle. Yleinen luokka esimerkiksi armeijan henkilökunnalle. Secret eli salainen . Oikeuttaa pääsyä tietoihin, jotka voisivat muodostaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle.

. Oikeuttaa pääsyä tietoihin, jotka voisivat muodostaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle. Top Secret eli huippusalainen. Oikeuttaa huippusalaisten tietojen näkemiseen, esimerkiksi presidentin päivittäisen tiedusteluraportin. Se sisältää maan tärkeimmät tiedustelutiedot, maan turvallisuutta koskevat tiedot ja terrorismin vastaisen toiminnan tietoja.

Kushnerin luokitusta on nyt laskettu huippusalaisesta salaiseen. Se tarkoittaa, että hän näkee vähemmän yksityiskohtia ja vivahteita kuin huippusalaisessa luokituksessa. "Kokonaisia alueita jää Kushneriltä näkemättä", asiantuntija sanoo CNN:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Miksi taustaselvitys venyy?

Suurin kohu on noussut siitä, että Kushnerin taustaselvitys on kestänyt jo yli vuoden. Hän on esimerkiksi voinut osallistua salaisiin tiedotustilaisuuksiin, päästä presidentin päivittäiseen tiedustelutietokantaan ja toimittaa tiedustelupyynnöt tiedustelupalvelulle.

Yhdysvaltain valtion verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) linjataan, että turvaluokituksen pitäisi saada noin kolmessa kuukaudessa. Väliaikaisen luokituksen voi saada muutamassa viikossa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Sellainen Kushnerillä on.

Taustaselvityksellä varmistetaan, että sekä henkilökohtainen että ammatillinen historia osoittaa muun muassa uskollisuutta Yhdysvalloille, vahvaa luonnetta, rehellisyyttä, luotettavuutta ja hyvää harkintakykyä.

Sen lisäksi on tärkeää, että turvaluokitusta anovalla henkilöllä ei ole "potentiaalia pakottamiseen" eikä hänellä myöskään saa olla ristiriitaisia yhteyksiä, jotka voisivat kyseenalaistaa uskollisuutta Yhdysvalloille.

Pysyvää turvaluokitusta ei voi saada ennen kuin tautaselvitys on tehty. Turvaluokitusta ei voi saada elinikäisesti, vaan huippusalaiset luokitukset arvioidaan uudestaan joka viides vuosi, ja salaiset joka kymmenes. Jos työt valtiolla loppuu, menettää turvaluokituksen.

Pystyykö Kushner hoitamaan työtään?

Trump on antanut Kushnerin hoidettavaksi muun muassa Lähi-idän rauhanneuvottelut ja yhteydet Meksikoon.

Nyt hän ei kuitenkaan pääse enää käsiksi arkaluontoisimpiin tietoihin esimerkiksi koskien Meksikon presidenttiä tai Israelin ja Palestiinan johtoa.

Keskustelua on myös herättänyt se, että Kushner joutui lähettämään hakemuksensa uudestaan, koska sieltä puuttui paljon välttämättömiä tietoja.

Viime lokakuussa Kansallisen taustaselvityksen viraston johtaja sanoi kongressille (siirryt toiseen palveluun), ettei koskaan ole nähnyt niin vakavia virheitä turvaluokitushakemuksessa kuin Kushnerilla.

Kushner on myös selvityksen alla Venäjä-yhteyksien tutkinnassa ja luovutti marraskuussa dokumentteja (siirryt toiseen palveluun) tutkintaa johtavalle erikoissyyttäjä Robert Muellerille.

Myös muiden avustajien taustaselvitykset ovat kestäneet poikkeuksellisen kauan. NBC News (siirryt toiseen palveluun) raportoi pari viikkoa sitten, että yli 130:llä työntekijällä Trumpin hallinnossa on väliaikaiset turvaluokitukset. Yksi heistä on Jared Kushnerin vaimo, presidentin tytär Ivanka Trump.

Lisää aiheesta:

Jared Kushnerilta evättiin pääsy huippusalaiseen tiedustelutietoon

Washington Post: Trumpin vävyn pääsy salaisiin tietoihin yhä väliaikaisen turvallisuusselvityksen varassa