Kolttien kyläkokous: "Jäämeren rata on uhka kolttakultturille"

Kolttien kyläkokouksen mielestä suunniteltu Jäämeren rata olisi toteutuessaan uhka koko kolttakulttuurille. Kyläkokous lausui asiasta viimeisimmässä kokouksessaan. Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff ei näe Jäämeren radassa mitään positiivista.

– Meidän alueillammehan on luonnonvaroja, malmeja ja metsiä, joten niitä olisi helpompi viedä meiltä täältä pois jos rata toteutuu. Me emme näe tässä mitään hyviä puolia, sanoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff. Vesa Toppari Yle / Yle

Selvitys valmistunee helmikuun loppuun

Suomen ja Norjan yhteinen selvitys Jäämeren radan vaikutuksista ja kannattavuudesta pitäisi valmistua tänään keskiviikkona 28. helmikuuta. Jäämeren radasta keskusteltiin laajasti viimeviikolla Norjan Kirkkoniemessä pidetyssä konferenssissa ja paikalla olivat myös Suomen ja Norjan liikenneministerit. Tuolloin Suomen liikenneministeri Anne Berner lupasi, että kaikkia sidosryhmiä kuullaan laajasti.

– Kaikilta sidosryhmiltä on tullut näkökulmia. Puhutaan sitten saamelaiskulttuurista, ympäristökulttuurista, paikallisesta muusta väestöstä tai elinkeinoelämästä. On tärkeätä, että me huomioimme kaikkia sidosryhmiä ja kaikkien sidosryhmien eri osapuolet tulevat kuulluksi, sanoi liikenneministeri Berner Kirkkoniemessä.

Bernerin mukaan kevään mittaan selviää myös jatketaanko ratahankkeen eteenpäin viemistä vai ei.

Keskiviikkona tulleen tiedon mukaan Suomi ja Viro jatkavat rautatietunneliselvitystä. Liikenne- ja viestintäministeriön kokoama työryhmä arvioi toukokuuhun mennessä mahdollisesti Helsingin ja Tallinnan yhdistävän rautatietunnelin toteutettavuutta. Jäämeren rata ja Tallinna-tunneli nivoutuvatkin tiukasti yhteen. Berner on aiemmin sanonut, että ilman Helsinki-Tallinna-rautatietunnelin toteutumista Jäämeren ratahanketta olisi vaikea toteuttaa.

Liikenneministeri Anne Berner Norjan Kirkkoniemessä 21.2.2018. Vesa Toppari / Yle

”Uhka kolttakulttuurille”

Jäämeren radan suunnitelmissa on viisi eri linjausvaihtoehtoa. Niistä voimakkaimmin on ollut esillä ratayhteys Rovaniemeltä Inarin kautta Norjan Kirkkoniemeen. Muut vaihtoehdot ovat Kemijärveltä Alakurtin kautta Murmanskiin, Torniosta Narvikiin, Kolarista Narvikiin sekä Kolarista Kilpisjärven kautta Skibotteniin ja Tromssaan.

Suuri osa vaihtoehdoista kulkeekin saamelaisalueen halki. Poromiehet pelkäävät rautatien halkaisevan laidunalueita ja vaikeuttavan poronhoitoa. Kolttien kyläkokouksella on huoli koko kolttakulttuurin olemassa olon puolesta.

– Jäämeren rata on uhka koko kolttakulttuurille. Rautatiehän vaikuttaisi meidän elämiseen ja luontoon. Jos luonnonkäyttö muuttuu, sillä on moninkertaisia vaikutuksia, sanoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.