Tulitauko Itä-Ghoutassa kyseenalainen – Venäjä torjuu väitteet, että Syyria käyttäisi kemiallisia aseita

Yksikään siviili ei ole uskaltanut poistua Itä-Ghoutasta kansainvälisesti sovitun tulitauon toisenakaan päivänä. Siviilien oloja tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö sanoo, että myöskään apukuljetuksia ei ole Damaskoksen itäpuolisille alueelle pystytty kuljettamaan.

400 000 asukkaan Itä-Ghoutaan johtaa nyt jonkinlainen humanitaarinen käytävä, jota pitkin siviilit voisivat liikkua päivittäin kello yhdeksän ja 14 välillä. Syyrian valtion televisio näyttää reitiltä kuvaa, jossa ei liiku ketään.

Venäjä ilmoitti viikonvaihteessa, että tulitauko olisi päivittäin voimassa kello yhdeksän ja 14 välisenä aikana. Sopimuksen pitäisi kestää kuukauden ajan, niin kuin YK:n turvallisuusneuvosto sopi viime lauantaina.

Syyrian hallitus käytti keskiviikkoaamuna tulitaukoa edeltävät tunnit hyödykseen ja pommitti Itä-Ghoutan rajoja. Ihmisoikeusjärjestön mukaan pommitusten jälkeen alueelta löytyi kuuden siviilin ruumiit.

Kymmenen päivän aikana Itä-Ghoutassa on kuollut jo 590 ihmistä. Heistä joka neljäs on lapsi, sanoo Syrian Observatory for Human Rights.

Sergei Lavrov Alexander Shcherbak / AOP

Venäjä puolustaa Syyriaa syytöksiltä kemiallisten aseiden käytöstä

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on Genevessä YK:n aseidenrajoituskonferenssissa puhdistanut Syyrian mainetta väitteiltä, että se olisi jälleen käyttänyt kemiallisia aseita taistelussa kapinallisia vastaan.

–Syyria on kansainvälisessä valvonnassa luopunut kaikista kemiallisista aseista, vakuutti Lavrov tiukasti aamupäivän puheessaan Genevessä.

Lavrovin mielestä Yhdysvallat ja sen liittolaiset levittävät perättömiä puheita Syyrian hallinnon heikentämiseksi.

Hän selvästi vastasi New York Times -lehden kirjoitukseen, jonka mukaan Pohjois-Korea olisi toimittanyt Syyrialle tarvikkeita kemiallisten aseiden valmistukseen.

Aiheesta muualla:

Lähteet: Reuters, AFP, AP