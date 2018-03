Vakituisia työpaikkoja taas tarjolla: Miehet vakinaistetaan, naisilla jatketaan määräaikaisuutta

Yritykset vakinaistavat nyt kilvan työntekijöitään. Syynä on kiristynyt kilpailu osaavasta työvoimasta. Jatkuvia kokoaikatöitä ovat kuitenkin saaneet pääosin miehet.

Talouskasvun kiihtyminen näkyy yrityksissä tilauskirjojen pullisteluna ja uusina vakituisina työntekijöinä.

Esimerkiksi puhdistus- ja jätteenkäsittelypalveluja tarjoavan Deleten Tuusulan huoltoyksikköön henkilöstövuokrauksen kautta alun perin palkattu asentaja vakinaistettiin joulukuussa. Korjattavana ja huollettavana on muun muassa järeitä jäteimureita ja korkeapainepesureita.

– Työ on sitä mitä olen tottunut muutenkin tekemään. Haasteita tulee, kun laitteet ovat monimutkaisia. Erittäin mielenkiintoista, kertoo asentaja Juho Hynninen.

Asentaja Juho Hynninen. Yle

Delete Suomella työntekijöitä on jo noin 700 ja kasvun odotetaan jatkuvan. Oman työnhaun lisäksi osaajia seulotaan myös vuokratyövoimasta.

– Aina kun on saatu hyviä tyyppejä, niin on pyritty saamaan heidät omille kirjoille. Ainakin 20 prosenttia (vuokratyövoimasta) pyritään saamaan omille kirjoille, sanoo hankintapäällikkö Timo Turkkinen Delete Finlandista.

Myös moni muukin yritys on rohkaistunut palkkaamaan työntekijöitä toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin.

Yle Uutisgrafiikka

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien määrä väheni vielä vuonna 2015. Yritysten tilanteen kohentuminen alkoi näkyä vuonna 2016 määräaikaisen ja osa-aikaisen työn selvänä kasvuna. Jatkuvien kokoaikaisten työsuhteiden määrä ponnahti selvään kasvuun vasta viime vuoden lopulla. Kuvioissa työsuhteiden määrän muutosta verrataan aina edellisen vuoden vastaavan neljänneksen työsuhteiden määriin.

Yle Uutisgrafiikka

Deleten Turkkisen mukaan vakinaistamiset kertovat siitä, että yritykset uskovat tulevaisuuteen eivätkä enää epäröi vakinaistaa itselle tärkeitä työntekijöitä. Näkymät ovat siis kirkastuneet paljon seuraavaa tilausta kauemmaksi.

– Näillä silmälaseilla katsoen rakennuspuoli vetää vielä varmaan vuoden puolitoista. Teollisuudessakin vienti on lähtenyt vetämään, joten tuskinpa tässä nyt pariin kolmeen vuoteen tapahtuu mitään äkkinäistä, ennustaa hankintapäällikkö Turkkinen Delete Suomesta.

Vakinaistamistahdin kiihtyminen kertoo myös siitä, että monilla aloilla podetaan jo pulaa osaavasta työvoimasta. Omista ja uusistakin osaajista halutaan pitää kiinni.

– Yritykset haluavat sitouttaa ihmiset. Juho Hynnisen esimerkki on tästä oivallinen. Delete haluaa pitää hänestä kynsin ja hampain kiinni, ja niin se pitää ollakin, sanoo toimitusjohtaja Teemu Vihervä Kaiku HR:stä.

Deletelle muitakin työntekijöitä välittäneessä henkilöstövuokrausyrityksessä podetaan jo pientä hakijapulaa.

– Meilläkin on 60–70 vapaata työpaikkaa. Se on meidän kokoiselle yritykselle aika paljon. Myös hakuajat ovat pidentyneet, Vihervä sanoo.

Uusi piirre on myös se, että yhä useampi vuokratyösopimus tehdään nyt toistaiseksi voimassa olevaksi.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna jatkuvia työsopimuksia syntyi yli 30 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisten sopimusten määrä kasvoi 12 000:lla ja osa-aikaisten 10 000:lla edellisvuodesta.

Naisten määräaikaisuudet usein sijaisuuksia

Turvallinen vakipaikka täysillä työtunneilla ja loma-eduilla on kuitenkin osunut useammin miehen kuin naisen eteen.

– Palkansaajien määrän kasvu miehillä on kanavoitunut jatkuvaan kokoaikatyöhön ja naisilla määrä- ja osa-aikatyöhön. Naisten määrä jatkuvassa kokoaikatyössä ei juuri muuttunut viime vuonna edellisvuodesta, kertoo tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Naisvaltaisilla aloilla kuten kaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa työn tarve vaihtelee. Niillä aloilla tehdäänkin paljon osa-aikatyötä. Määräaikainen työ on puolestaan usein erilaisia sijaisuuksia esimerkiksi opettajana tai hoitajana – kokoaikaista työtä, mutta määräajan.

– Eurostatin tilastojen mukaan Suomessa naisilla on enemmän määräaikaisia työsuhteita kuin EU-maissa keskimäärin. Määräaikaisten osuus naispalkansaajista on meillä korkeampi kuin esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa, Kauhanen kertoo.

Myös osa-aikatyö on Suomessa lisääntynyt, mutta edelleen suomalaisnaiset tekevät osa-aikatyötä vähemmän kuin muissa Euroopan maissa.

Kokoaikatyö ei ole hävinnyt minnekään

Naisten ja miesten työllisyysaste on Suomessa lähes samalla tasolla. Vallitseva työaikamuotokin on molemmilla jatkuva kokoaikatyö. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien naisten osuus on kuitenkin määräaikaisen ja ennen kaikkea osa-aikaisen työn lisääntyessä laskenut.

– 20 vuotta sitten jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien naisten osuus palkansaajista oli lähes 70 prosenttia. Viime vuonna osuus oli laskenut 66 prosenttiin. Miehillä jatkuvan kokoaikatyön osuus on säilynyt lähes samana eli hieman yli 80 prosentissa, Kauhanen kertoo.

Ero ei juuri kapene, jos miesten ja naisten työt ja vanhempainvapaat eivät sekoitu. Kauhanen on silti varma, että ennen pitkää naisillakin osa työllisyyden kasvusta näkyy jatkuvan kokoaikatyön kasvuna.