Suomeen vireillä ensimmäinen paperikoneinvestointi 20 vuoteen – Paperiliitto riemuissaan: "Tätä lisää"

Lehdet: Ulkovallat saattaneet käyttää hyväkseen Trumpin vävyn bisnespyrkimyksiä – pankkitilit tutkitaan

Kushner neuvotteli kiinteistön myymisestä kiinalaisyritykselle samaan aikaan, kun valmisteli presidentin Kiinan-matkaa. The New York Timesin mukaan esimerkkejä arveluttavista liikeyhteyksistä on paljon.