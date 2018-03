Antibiootteja syödään liikaa – "Perinteinen ajatus, että kuuri pitää syödä aina loppuun, on ikiaikainen myytti"

Edessä on iso ajattelutavan muutos, sanoo infektiosairauksien ylilääkäri. Antibioottikuurin lopettaminen kesken on kuitenkin aina päätös, joka pitää tehdä yhteistyössä lääkärin kanssa.

Antibiootteja määrätään ja syödään usein liikaa ja tarpeettomasti. HYKS:n infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan taustalla on useita syitä: esimerkiksi perinteinen lääkärin suositus siitä, että antibioottikuuri pitää syödä aina loppuun, on hänestä vanhentunut käsitys.

– Se on vanha myytti. On pitkään ajateltu, että kun kuuri syödään loppuun, ei tule antibioottiresistenssiä. Se ei oikeastaan perustu paljon mihinkään.

Resistenssillä tarkoitetaan bakteerille kehittynyttä vastustuskykyä yhtä tai useampaa antibioottia vastaan. Järvisen mukaan nykyisin myös ymmärretään entistä paremmin, että ihmisen elimistössä on valtavasti hyviä mikrobeja, joita jokainen antibioottiannos tuhoaa.

Kuuri loppuun -ajatusmallia on opetettu lääkärisukupolville vuosikymmenien ajan. Järvisen mukaan toimintamalli on tuttu likimain kaikkialta maailmasta, ja nyt edessä on suuri ajattelutavan muutos.

– Aiheesta on ollut jonkin verran kirjoituksia lääketieteellisissä julkaisuissa, ei se pelkästään minun ajatukseni ole.

Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten Medscape-julkaisu on kirjoittanut (siirryt toiseen palveluun)kuurin loppuunsyömissuosituksesta luopumisesta.

Vastuulliseen antibioottien käyttöön kannustaa muun muassa useiden lääkäriyhdistysten ja lääkeyhtiö Pfizerin kampanja (siirryt toiseen palveluun).

Kaksi konkreettista ehdotusta

HUS:n lastenklinikan ylilääkäri Harri Saxén on Asko Järvisen kanssa samoilla linjoilla.

– Varmasti suurin osa antibioottikuureista, joita meillä syödään, on turhan pitkiä. Valitettavasti aiheesta on toistaiseksi aika vähän vertailevia tutkimuksia, joissa vertaillaan esimerkiksi viiden ja kymmenen päivän hoitoa.

Saxénin mukaan Suomessa nykyisin suurin osa lääkäreistä suosittelee esimerkiksi välikorvatulehduksen hoitoon viiden päivän kuuria, kun Yhdysvalloissa suositus on kymmenen päivää.

– En usko, että tulokset ovat kovinkaan erilaiset.

Tarkat ja perusteelliset tutkimukset vievät paljon aikaa, mutta Saxénilla on mielessä konkreettinen ehdotus, jolla turhien antibioottien syömistä voisi vähentää jo nyt.

– Asiaa voisi lähestyä kokemusperäisesti ja aloittaa varovaisesti niin, että kerrotaan tästä vaihtoehdosta lääkäreille ja mietitään yhdessä, miten sen voisi toteuttaa. Turvallisin tapa olisi ehkäpä se, että kun potilas tuntee itsensä terveeksi tai paremmaksi, hän voisi konsultoida hoitavaa lääkäriä, että voidaanko tätä (antibiootin määrää) nyt vähentää tai lopettaa.

Järvinen nostaa toisena ehdotuksena esille lakimuutoksen. Jos jatkossa voitaisiin antaa potilaille pienempiä antibioottikuureja niin, että ne eivät ole sidoksissa tiettyyn pakkauskokoon, voisi kuurin määrätä ikään kuin mittatilaustyönä kullekin potilaalle.

– Meillä saattaa olla isompia pakkauskokoja kuin mitä hoitosuositukset sanovat kuurin kestosta. Voisiko apteekki avata sitä pakkausta ja annostella isommasta purkista sopivan määrän juuri kyseiselle potilaalle? Juuri tähän meidän nykyinen lainsäädäntö ei taivu.

"Lääkärin määräyksen voi kyseenalaistaa"

Molemmat juttua varten haastatellut lääkärit painottavat, että antibioottikuurin kestosta pitäisi aina keskustella lääkärin kanssa. Keskustelun voisi käydä jo antibioottihoitoa aloitettaessa, ja tarvittaessa konsultoida vielä myöhemmin puhelimitse.

– Olen sanonut myös vanhemmille, että voitte ihan hyvin kyseenalaistaa lääkärin määräämän antibiootin. Voi hyvin kysyä lääkäriltä, onko se todella tarpeen, ja lääkäri voi sitten perustella. Tästä eivät varmaan kaikki lääkärit tykkää, mutta mun mielestä tämäkin asia voidaan hyvin kyseenalaistaa, Saxén sanoo.

Antibioottikuurin lopettaminen kesken on aina päätös, joka pitää tehdä lääkärin kanssa yhteistyössä.

Ylilääkäri Asko Järvisen näkemyksistä kertoi ensimmäisenä Apteekkari-lehti (siirryt toiseen palveluun).