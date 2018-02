Ruukki toimittaa maailman suurimman sisähiihtokeskuksen teräsrakenteet Norjaan – erikoisuutena kattoon ripustettava kilometrin pituinen murtomaahiihtorata

Ruukin Peräseinäjoen tehtaan pihamaalla viimeisteltiin keskiviikkoaamuna norjalaisille asiakkaille esiteltävää murtomaahiihtoradan prototyyppiä kirpakassa -24 asteen pakkasessa. Suunnittelupäällikkö Mika Jäsperlä tarkistaa teräskehikkoon malliksi ripustettua rataosaa.

– Täällä rakennetaan norjalaisille sisälaskettelukeskusta, jossa on 40 000 neliötä pinta-alaa, ja lisäksi tuollaista kilometrin pituista murtomaahiihtorataa, joka ripustetaan kattorakenteista. Tällainen hiihtorata on ainoa laatuaan maailmassa, sisälaskettelukeskuksia toki on ihan Dubaitakin myöten, mutta rata on uniikki, Jäsperlä kuvaa.

Suunnittelupäällikkö Mika Jäsperlä esitteli prototyypin keskiviikkona norjalaisille asiakkaille. Mirva Ekman / Yle

Ruukki toimittaa Norjan Lørenskogiin rakennettavan maailman suurimman sisähiihtokeskuksen teräsrakenteet. Lisäksi halliin rakennetaan kattorakenteisiin kiinnitettävä murtomaahiihtorata, jonka osien valmistus alkaa Peräseinäjoella lähiviikkoina.

Murtomaahiihtorata on suunniteltu näyttämään rakenteiltaan kevyeltä, ja maallikon silmin ohuelta näyttävät vetotangot kestävät tuhansien kilojen kuormitusta.

Mirva Ekman / Yle

– Vetotangot on suunniteltu kestämään kuusi tuhatta kiloa painavan latukoneen painon, eli varmasti se kestää painavimmatkin hiihtäjät, hymyilee Mika Jäsperlä.

"Tällä tontilla on paljon tekemistä"

Projekti on ollut käynnissä pari vuotta, ja tuotanto alkaa tehtaalla maaliskuun aikana. Toukokuussa teräsrakenteet viedään ja asennetaan Norjaan, jossa on aloitettu maankaivuutyöt jo viime vuoden puolella. Kokonaisuudessaan sisähiihtokeskuksen kerrotaan valmistuvan 2020 vuoden alkuun.

Havainnekuva Norjaan rakennettavasta maailman suurimmasta sisähiihtokeskuksesta. Halvorsen & Reine AS

Tilauksen hintalappua suunnittelupäällikkö Mika Jäsperlä ei paljasta, mutta sanoo sen olevan laajuudessaan sekä yritykselle että paikkakunnalle tärkeä.

– Tämä on merkittävä hanke kaiken kaikkiaan sekä Peräseinäjoelle että Ruukille, kun puhutaan kuitenkin tuhansista tonneista terästä. Paikallinen työkanta on tällä hetkellä hyvä, ja tällä tontilla on paljon tekemistä, siihen ollaan tyytyväisiä.