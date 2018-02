Lakko pysäytti työt vuorokaudeksi Helsingin yliopistossa: "Siksi täällä huudetaan, kun ette suostu puhumaan!"

Me olemme yliopisto!

Esilaulaja huutaa iskulauseita megafoniin, ja yliopistoväki vastaa satapäisenä kaikuna.

Helsingin yliopiston keskustakampuksella Porthanian ulkopuolella osoitettiin keskiviikkona puoliltapäivin mieltä alan työriidan vuoksi. Työnantajapuoli hylkäsi eilen tiistaina sovintoesityksen, joka olisi työntekijäpuolen mukaan nostanut palkkoja hieman alle yleisen korotuslinjan.

Hylättyyn sovintoesitykseen olisi sisältynyt paikallisia järjestelyeriä ja kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen olisi ollut prosentin ja toinen 1,1 prosenttia.

"Oppi ojaan kaadetaan, liksoistakin leikataan!"

Työnantajapuoli Sivistystyönantajat on huolissaan kustannusten noususta. Sen mukaan yliopistoalaa ei voi verrata vientialojen tehtyihin palkkaratkaisuihin. Syynä on muun muassa yliopistojen rahoitus.

Sivistystyönantajat on laskenut, että yliopistojen julkinen rahoitus on kaventunut tällä hallituskaudella yhteensä noin 400 miljoonalla eurolla.

– On se iso summa. Erityisesti nuorempien tutkijoiden ja vastavalmistuneiden tohtoreiden tilanne on varsin huono. Kyse on paljon enemmästäkin kuin professoreiden palkankorotuksesta, arvioi latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti Seppo Heikkinen.

Hän on tehnyt määräaikaisuuksilla ja erilaisissa pätkissä opetustyötään parikymmentä vuotta. Koko tuon ajan alamäki työntekijöiden työoloissa on Heikkisen mukaan ollut loivan tasainen.

Yliopistoalan työriidassa keskeisenä kysymyksenä on ollut erimielisyys palkoista. Ronnie Holmberg / Yle

"Jos meitä ette arvosta, tingitte laadusta!"

Mielenosoittajien mukaan leikkaukset ja heikennykset saavat jo riittää. Luottamuspula on vakava.

– Juuri äsken juhlittiin satavuotiasta Suomea. Samalla heitetään pois se, mikä Suomen on nostanut aikoinaan itsenäiseksi valtioksi, nimittäin koulutus ja sivistys kaikille, sanoo Ainur Elmgren.

Hän on projektitutkijana yliopistolla ja halusi tulla osoittamaan solidaarisuuttaan.

Projektitutkija Ainur Elmgren osallistui mielenosoitukseen Helsingin yliopiston keskustakampuksella Porhanian edustalla. Tuulia Thynell / Yle

"Siksi täällä huudetaan, kun ette suostu puhumaan!"

Nyt menossa oleva vuorokauden mittainen lakko on Suomen oloissa historiallinen. Koskaan aikaisemmin yliopiston professorit eivät ole olleet lakossa.

Mielenosoittajien mukaan palkkaneuvottelut ovat kuitenkin vain yksi osa suurempaa kuviota, johon kuuluvat myös viime vuosina tehdyt leikkaukset.

Hengennostatuspuheissa todettiin lisäksi, että yliopiston johto on pyrkinyt viime vuosina heikentämään yhteisön osallistumista päätöksentekoon.

Työnseisaus vaikuttaa yli 32 000 opiskelijaan. Lisäksi Helsingin yliopiston alaiset Viikin normaalikoulu ja Helsingin normaalilyseo ovat kiinni. Koulupäivä jäi väliin noin 1 500 oppilaalta ja opiskelijalta.

Helsingin yliopiston mielenosoituksessa puhuivat niin yliopiston henkilökunta kuin henkilöstöä edustavien järjestöjen ihmiset. Ronnie Holmberg / Yle

"Hypitään, pompitaan, kohtuutta vain vaaditaan!"

Toden totta, hyppiä saikin pysyäkseen lämpimänä. Siperian tuulet tekivät Etelä-Suomen jälleen jääpuikoksi, minkä palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola huomioi myös puheessaan.

– Olemme kohdanneet aika kylmää viimaa myös Etelärannan suunnasta näissä neuvotteluissa. Tänään on Kalevalan päivä, suomalaisen sivistyksen päivä, ja tässä me nyt sitten seisomme.

Yliopistojen työtaistelu laajenee ensi ja sitä seuraavalla viikolla, jos työriitaan ei saada ratkaisua. Aalto-yliopisto, Hanken, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Taideyliopisto ja Vaasan yliopisto ovat lakkovaroituksen kohteina maaliskuun 7. päivä.

14. maaliskuuta työtaisteluun osallistuisivat Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Turun yliopistot, sekä Lappenrannan teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi.