Soppa ja saippua ovat muuttuneet digitaalisiksi rahalahjoituksiksi – Tutkija: Vapaaehtoistyön tekeminen voi lisätä ihmisten onnellisuutta

Väestöliiton mukaan lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on mukana vapaaehtoistoiminnassa tai antaa rahaa.

Hyväntekeväisyys on saamassa uusia muotoja tuttujen avustusmuotojen ohessa.

Ruoka-apua annetaan edelleen esimerkiksi Turun kymmenen vuotta toimineessa Operaatio Ruokakassissa, joka avustaa päivittäin satoja henkilöitä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset puolestaan toimivat jopa työelämävalmentajina eli mentoreina. Osa ihmisistä taas haluaa mieluummin lahjoittaa rahaa kuin aikaansa.

Valtiotieteiden tohtori Antti Tanskanen Turun yliopistosta on tutkinut vapaaehtoistyötä. Hän oli mukana tekemässä Sukupolvien ketju -kyselyä Väestöliiton väestöntutkimuskeskukselle (siirryt toiseen palveluun)vuonna 2012.

Edes rahankeräyksiin viime aikoina liitetyt väärinkäyttöepäilykset eivät hänen mielestään lopeta ihmisten auttamisintoa.

Kansalaisten hyvinvointia ei tulisi hoitaa pääasiassa vapaaehtoistyön ja hyväntekeväisyyden pohjalta. Antti Tanskanen

– Brother Christmasiin liittyvät epäilyt ovat kuitenkin usein yksittäistapauksia, vaikka niistä uutisoidaan paljon. Lähes kaikki toiminta on varmasti hyvällä pohjalla, pohtii Tanskanen.

Sosiaalisen median kautta tehtävät keräykset ovat yksi uusimmista vapaaehtoistyön trendeistä. Digitaalisesti annettava avustus on helppo tapa auttaa. Suomalaiset ovat vastuuntuntoisia.

– Suomessa vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys mielletään usein tosi myönteisiksi ilmiöiksi. Kansalaisten hyvinvointia ei tulisi kuitenkaan hoitaa pääasiassa vapaaehtoistyön ja hyväntekeväisyyden pohjalta. Sen pitäisi täydentää julkisia palveluita, ei korvata niitä, pohtii Tanskanen.

Ensiapuryhmä innostaa Varsinais-Suomessa

Suomen Punaisen Ristin tiloissa on tavallisena tiistai-iltana koolla parikymmentä vapaaehtoista. Ensiapuryhmäläiset osallistuvat jokaviikkoiseen koulutustilaisuuteen.

Yksi ensiapua harjoittelevista on 23-vuotias Mikko Sipilä. Hän kannustaa muitakin mukaan toimintaan.

– Vapaaehtoisuus on minulle tapa viettää aikaa ja auttaa ihmisiä. Se on yksi vapaaehtoistoiminnan parhaista puolista. Kun nuoret kuulevat, mitä täällä voi tehdä, he innostuvat, kertoo Sipilä.

23-vuotias Mikko Sipilä on SPR:n vapaaehtoinen. Minna Rosvall / Yle

Hän pitää välillä väliviikkoja vapaaehtoistoiminnasta, mutta joinain viikkoina hän viettää ensiavun parissa useita iltoja. Hän uskoo, että vapaaehtoistoimintaan riittää väkeä jatkossakin.

– Vapaaehtoisista on aika kova kilpailu. Monet järjestöt haluavat tarjota erilaista toimintaa. Nuorten ja muidenkin pitää miettiä, mihin toimintaan lähtisi mukaan, kun aikaa löytyy, pohtii Sipilä.

Sipilälle tärkeä juttu on harrastuksen sosiaalinen puoli.

– Täältä saa ystäviä ja meillä on valtavasti kursseja ympäri Suomea. Olen saanut itsevarmuutta auttaa. Kun kohtaan kadulla avuntarvitsijan, tulee luottavainen olo. Tiedän, että osaan auttaa, koska olen harjoitellut, kertoo Sipilä.

Iäkkäät naiset ahkeria vapaaehtoisia

Sukupolvien ketju -tutkimuksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä on mukana joko lahjoittajana tai työntekijänä vapaaehtoistoiminnassa.

Vapaaehtoistyötä tekevät suurten ikäluokkien edustajat ovat onnellisempia kuin ne, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä. Hyväntekeväisyysjärjestöille rahaa lahjoittavat nuoremman sukupolven edustajat ovat onnellisempia kuin ne, jotka eivät lahjoita, selviää tutkimuksesta.

Soittokierros hyväntekeväisyysorganisaatioihin kuitenkin kertoo, että nuoria on melkoisen hankala saada mukaan toimintaan.

Tutkija Antti Tanskanen vahvistaa mielikuvan. Sukupolvien ketju -tutkimuksessa selvitettiin suurten ikäluokkien eli 62–67-vuotiaiden ja heidän kolmikymppisten lastensa intoa olla mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Turun yliopiston tutkija Antti Tanskanen tietää, että digitalisaatio on helpottanut nuorten osallistumista hyväntekeväisyyteen. Minna Rosvall / Yle

Molemmissa ikäluokissa selvisi, että naiset ovat aktiivisia vapaaehtoisia. Nuoret osallistuvat vähemmän kuin vanhemmat henkilöt.

Digitalisaatio toisaalta helpottaa nuorten mukana olemista. He voivat lahjoittaa rahaa tai tavaroita, vaikka aika olisi ruuhkavuosina kortilla.

– Eläkkeellä olevalla on aikaa ja vapaaehtoistyö saattaa olla hänelle tosi tärkeää. Nuorempana aikaa ei ole, joten annetaan lahjoituksia ja ollaan sillä tavalla mukana.

Vapaaehtoistyöhön osallistuminen voi pitää yllä aktiivisuutta ja tätä kautta vaikuttaa terveydentilaan myönteisest. Antti Tanskanen

Toisaalta iäkkäämmilläkin alkaa olla kiireitä, kun tulee lapsenlapsia. Silloin vapaaehtoistoimintaan ei välttämättä ehdi osallistua.

Hyvä uutinen on se, että vapaaehtoistyöllä on myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia.

– Kansainvälisessä tutkimuksessa on huomattu, että etenkin iäkkäämmillä ihmisillä on havaittu hyviä terveysvaikutuksia. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen voi pitää yllä aktiivisuutta ja tätä kautta vaikuttaa terveydentilaan myönteisesti, kertoo Tanskanen.

Sukupolvien ketju -tutkimus uusitaan syksyllä. Tutkijan mielestä on kiinnostavaa tietää, miten laman väistyminen vaikuttaa.

– Vuonna 2012 oltiin vielä aika syvällä taantumassa. Yhteiskunnallinen tilanne voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon vapaaehtoisuutta ja hyväntekeväisyyttä tehdään. Se on yleensä aika vahvasti sidoksissa siihen, kuinka paljon avuntarpeita ihmisillä käytännössä on, kertoo Tanskanen.