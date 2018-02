Berliiniläinen tennaripoliitikko on noussut Saksassa kokoaan suurempaan valta-asemaan – Kevin Kühnert kiertää ympäri maata, jotta Saksan uusi hallitus ei toteutuisi

Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen nuorisojärjestön johtaja Kevin Kühnert on uusi voimatekijä Saksan politiikassa. Hän johtaa kampanjaa, jolla nuoret sosiaalidemokraatit yrittävät kaataa Saksaan tekeillä olevan hallituksen.

ERFURT Vaikutusvaltaan nähden olemus on vaatimaton.

Kevin Kühnertillä on ryppyinen kauluspaita ja haalistuneet tennarit, mutta suuri tavoite: hän haluaa estää Saksan viittä vaille valmiin hallituksen syntymisen. Ja tekee kaikkensa onnistuakseen siinä.

Kühnert tumppaa punaisen pallmallin ja astuu sisään ravintolaan Erfurtin kaupungissa Saksassa. On alkamassa jälleen yksi tilaisuus, jossa hän yrittää vakuuttaa saksalaisdemarit torjumaan Angela Merkelin johtaman yhteishallituksen.

Kühnert on 28-vuotias berliiniläinen ja Saksan politiikan uusi supertähti.

Hän johtaa sosiaalidemokraattisen puolueen SPD:n nuorisojärjestöä Jusosia, mutta häntä nimitetään Saksan lehdistössä jo ”Angela Merkelin suurimmaksi huolenaiheeksi”. Syynä on sunnuntaina ratkeava SPD:n jäsenäänestys, joka ratkaisee Saksan uuden hallituksen kohtalon.

SPD:n nuorisosiipi ja sen johtaja Kühnert ovat äänestyksen vuoksi nousseet kokoaan suuremmiksi voimatekijöiksi Saksan nykyisessä poliittisessa myllerryksessä.

Angela Merkelin johtaman kristillisdemokraattisen CDU:n, sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n ja sosiaalidemokraattisen SPD:n niin kutsutun suuren koalitiohallituksen johtohahmot ovat jo päässeet sopuun hallitusohjelmasta. Hallituksen syntyminen riippuu enää sosiaalidemokraattisen puolueen kirjeäänestyksestä.

Äänioikeutettuina on hieman yli 460 000 SPD:n jäsentä ja heistä arviolta jopa viisi prosenttia uusia jäseniä, joita erityisesti Jusos on alkuvuoden aikana onnistunut värväämään. He saattavat nousta ratkaisevaan asemaan.

Kevin Kühnert onkin viime viikot johtanut NoGroko-kampanjaa (Ei suurelle koalitiolle), jolla jäsenet yritetään vakuuttaa äänestämään ei eli yhteishallitusta vastaan.

Kühnert on reissannut tilaisuuksien perässä tuhansia kilometrejä Saksaa ristiin rastiin. Elämä on toistaiseksi tungettu vedettävään lentolaukkuun ja pieneen rinkkaan.

Olemus on yhä terävä, vaikka Erfurtin tilaisuus on jo kiertueen 22. ja kolmanneksi viimeinen. Kühnert antaa Ylelle haastattelun ennen astumista lavalle SPD:n nuorten jäsenten eteen.

Hänen mielestään SPD:n meneminen jälleen mukaan Angela Merkelin johtamaan yhteishallitukseen on huono idea ilmiselvästä syystä. Äänestäjät eivät halua, että Saksaa johtavat jälleen samat puolueet kuin edellisen hallituskaudenkin.

– Syyskuun vaaleissa saksalaiset äänestivät suurta koalitiota vastaan. Hallituspuolueet menettivät kannatuksestaan yhteensä 14 prosenttiyksikköä, Kühnert sanoo.

Syyskuun 2017 vaalitulos oli SPD:lle sodanjälkeisen lähihistorian huonoin. Puolue sai 20,5 prosenttia äänistä, ja luku on tullut jatkuvasti alaspäin alkuvuoden mielipidemittauksissa.

Viime viikolla julkaistussa mielipidemittauksessa oikeistopopulistinen ja osin äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle AfD nousi jo SPD:n ohi. Samaan aikaan sosiaalidemokraattien johto on uinut syvissä vaikeuksissa ja henkilöriidoissa.

Uwe Tautenhahn / Yle

Kühnert pelkää, että neljä vuotta lisää Angela Merkelin johtamassa hallituksessa voi olla entiselle suurpuolueelle SPD:lle kuolinisku. AfD on nousemassa nyt suurimmaksi oppositiopuolueeksi, mikä antaa liittopäivien uudelle tulokkaalle paljon näkyvyyttä.

Tätä Kühnert ei halua. Hän haluaa SPD:n oppositioon hakemaan uutta vauhtia ja miettimään sitä, miten puolue voisi olla merkittävä äänestäjien silmissä myös hänen sukupolvensa noustessa valtaan.

– SPD:n on jälleen pystyttävä erottumaan muista, Kühnert sanoo.

Hänen mukaansa näin ei viime hallituskaudella ollut. SPD:n politiikka liukeni Merkelin CDU:n ajamaan politiikkaan. Kühnert haluaa nyt entistä punaisempaa politiikkaa. Hän haluaa, että SPD puuttuu tuloeroihin, huomioi nykyistä paremmin ympäristön ja vie Saksan digitalisaatiota eteenpäin.

Joidenkin arvioiden mukaan Kühnert haluaa puolueensa oppositioon toisestakin syystä. Jotta hän voisi itse nousta puolueen mukana myöhemmin valtaan.

Ihmiset sujahtavat Erfurtissa kampanjatilaisuuteen harvinaisen kylmän säärintaman viilentämästä ulkoilmasta. Ravintola sijaitsee kadulla, joka on nimetty Juri Gagarinin mukaan. Neuvostoliittolainen kosmonautti koristaa yhä läheisen kerrostalon seinää.

Ennen Saksojen yhdistymistä Itä-Saksaan kuulunut Erfurt on jo antanut esimakua siitä, mikä on Saksan suurten puolueiden SPD:n ja CDU:n kauhukuva tulevaisuudesta.

Syyskuun vaaleissa oikean ja vasemmiston laidan puolueet nousivat kolmen suuren joukkoon Erfurtissa. Merkelin johtama CDU oli ykkönen, mutta toisena oli vasemmistolainen Die Linke 19,6 prosentilla ja kolmantena AfD 18,5 prosentilla.

SPD keräsi Erfurtin äänistä vain 14,4 prosenttia.

SPD:n ja CDU:n suuri haaste onkin vedota jälleen äänestäjiin entisen Itä-Saksan alueella, jossa työttömyys on vielä Saksan keskiarvoa korkeampi ja jossa AfD keräsi suuria vaalivoittoja.

Naapurimaa Ranska on myös näyttänyt esimerkkiä, miten aiemmat suurpuolueet voivat vajota pieniksi. Ranskan sosialistit kutistui viime presidentinvaaleissa kuuden prosentin puolueeksi.

Erfurtilaisnuorilla on hyvin samanlaisia huolia kuin suomalaisilla. Yliopistolla työskentelevä Kathrin Reinhardt sanoo monen roikkuvan epävarmoissa pätkäsopimuksissa, mikä vaikeuttaa perheen perustamista ja tulevaisuuden suunnittelua.

Hän on SPD:n jäsen ja päättänyt äänestää ei yhteishallitukselle. Reinhardtin mukaan SPD:n pitäisi nyt tarttua suuriin kysymyksiin, jotka vaikuttavat Saksan tulevaisuuteen.

– Saksassa kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on liian suuri. Ei riitä, että tehdään vähän muutoksia siellä täällä, Reinhardt sanoo ennen NoGroko-tilaisuuden alkua.

Kathrin Reinhardt vastustaa sosiaalidemokraattien menemistä Angela Merkelin kristillisdemokraattien johtamaan yhteishallitukseen. Hän osallistui hallitusta vastustavan NoGroko-kiertueen (Ei suurelle koalitiolle) tilaisuuteen Erfurtissa 10-kuukautisen tyttärensä kanssa. Uwe Tautenhahn / Yle

Kevin Kühnert astuu lavalle muiden tilaisuuden puhujien kanssa ja alkaa puhua. Hänellä ei ole Ranskan nuoren presidentin Emmanuel Macronin tai Itävallan liittokanslerin, 31-vuotiaan Sebastian Kurzin sliipattua karismaa.

Saksalaislehdissä Kühnertiä on jopa pilkattu alatyylisesti maitonaamaksi nuoren olemuksen vuoksi.

Kühnert ei juuri vitsaile tai yritä keventää tunnelmaa. Mutta hän osaa puhua tavalla, joka saa yleisön kuuntelemaan. Puhe on asiapitoista ja lakonista, mikä näyttää toimivan saksalaisyleisöön.

Eturivissä istuva Thomas Pfeuffer nyökyttää hyväksyvästi Kühnertin perustellessa sitä, miksi puolueen pitäisi jäädä oppositioon.

Eikö erfurtilaista opettajaa Pfeufferia ollenkaan huoleta se, jos Saksa jää taas ilman uutta hallitusta ja epävakaus jatkuu? Myös muualla Euroopassa on jo syyskuun vaaleista asti odotettu, että Saksa saisi johtonsa järjestettyä ja otettua ohjat EU:n uudistamiseksi.

Pfeuffer on eri mieltä. Hänen mielestään sen sijaan neljä vuotta lisää Merkeliä olisi huonoksi Euroopalle.

– Viimeisen 12 vuoden aikana nationalismi on lisääntynyt, Pfeuffer sanoo.

– Merkelin kausi on ollut huonoa aikaa Euroopalle.

Kühnert jatkaa tilaisuuden päätyttyä kohti seuraavaa luentoa, joka on vielä samana iltana 500 kilometrin päässä Bad Schwartaussa. Seuraavana päivänä pitää olla jo Hampurissa.

Sunnuntaina ratkeaa paitsi Saksan uuden hallituksen kohtalo myös Kühnertin asema.

Ei-äänten voitto olisi hänelle suuri saavutus. Se saattaisi ajaa Saksan samalla uusiin vaaleihin tai pakottaisi Merkelin harkitsemaan vähemmistöhallituksen perustamista.

Kyllä-äänten voittaessa Kühnertin olisi puolestaan mietittävä asemansa uudestaan.