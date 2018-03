Kuinka vaikeaa se pelaaminen voi olla? Näin e-urheilija pieksee harrastajan Counter-Strikessa

E-urheilu eli pelien ammattimainen pelaaminen on huipputasolla työtä, joka vaatii loppumatonta harjoittelua ja kovaa henkistä kanttia. Mutta mitä tarvitaan, että harrastelijasta noustaan ammattilaistasolle?

Tehdäänpä testi.

Pelikoneiden ääreen istuvat 30 vuotta videopelejä aktiivisesti harrastanut toimittaja Justus Laitinen ja Team Havun ammattilaispelaaja, 18-vuotias Samu "uli" Leirilaakso. Leirilaaksolla harrastustaustaa on kymmenen vuoden verran, ammattilaisura on käynnistynyt vasta armeijan jälkeen puoli vuotta sitten.

Pelinä on Suomen seuratuin e-urheilupeli Counter-Strike: Global Offensive. Kyseessä on niin sanottu FPS eli first person shooter ja kaksinpelissä ideana lyhyesti sanottuna ottaa vastustajalta ampumalla nirri pois.

Samu Leirilaakso ei anna toimittaja Justus Laitiselle mitään mahdollisuuksia Tero Ylioja / Yle

Peli käynnistyy ja käy välittömästi selväksi, että aktiivisella harrastajalla ei ole mitään jakoa. Peli toisensa jälkeen päättyy 8-0. Ainoa piste eli "fragi" tulee harrastajalle vasta, kun vastapuolella on käytössään koko arsenaalista vain pistooli. Lopulta peli päättyy 23-1.

– Ei mitään jakoja. Aivoni eivät vain prosessoi, miten se liikkuu, tuumaa toimittaja Laitinen.

– En nyt haluaisi sanoa vastustajasta mitään, mutta... olihan se aika helppoa, naurahtaa puolestaan ammattipelaaja Leirilaakso.

Pelaaminen on kovaa työtä

– Harjoittelu aloitetaan yleensä noin kello 14. Välillä on tunnin tauko, jonka aikana tehdään ruokaa. Yleensä pelit kestävät noin iltayhdeksään. Sitten on omaa aikaa noin puoleen yöhön saakka, mutta se menee yleensä omaan harjoitteluun, valottaa Leirilaakso.

Kun istuu kymmenen tuntia päivässä tietokoneen ääressä, on ergonomian oltava kunnossa. Esimerkiksi ranneleikkauksesta aiheutuva pitkä tauko voi olla ammattilaiselle vaikea paikka.

– Selkä suorassa, pitää voimistella ja esimerkiksi ranteita ojennella, tietää uli.

Samu "uli" Leirilaakso pelaa Counterstrikea kuin kone, ilmeenkään värähtämättä. Tero Ylioja / Yle

Kovimmille joutuu kuitenkin pää.

– Pelin jälkeen kävelee vaikka postilaatikolle tai vie roskat, eli resetoi päänsä, ettei se ole sitä samaa jauhamista koko ajan. Uusi peli on aina tulossa, niin siihen keskittyy vain.

Perinteisistä urheilijoista e-urheilijoiden henkiseen valmentamiseen laajentanut psykologi Mia Stellberg tuntee tilanteen.

– Se on aika kuluttava ja hektinen laji. Siellä kilpaillaan, harjoitellaan ja matkustetaan enemmän kuin perinteisissä lajeissa. Parhaimmat pelaajat ovat tien päällä jopa 200 päivää vuodessa, hän toteaa.

Kaikki pelikentän ulkopuolella...

Kun psykologi Mia Stellberg otti tanskalaisen CS: GO -joukkue Astraliksen henkisen valmennuksen tehtäväkseen vuonna 2016, oli joukkue hajoamisen partaalla.

Vain puoli vuotta myöhemmin se oli maailman paras. Vuonna 2017 Astralis voitti muun muassa maailmanmestaruuden ja ELEAGUE MAJOR: Atlantan ja tienasi pelkästään niistä palkintorahoja yli 600 000 dollaria.

Sipoolaisena maalaistyttönä kasvaneelle Stellbergille pelimaailma oli uusi alue. Astralis-joukkueen ensitapaamisessa hän yllättyi.

– Minua yllätti se, kuinka sitoutuneita, kunnianhimoisia ja ammattimaisia ihmisiä siellä sohvalla istui.

Tekninen valmentaja Astraliksen pelaajilla jo oli, mutta Stellbergille riitti silti tehtävää. Eikä puhuta pelkästään kallonkutistamisesta, vaan kaikesta, mikä pyörii itse pelaamisen ympärillä. Se, mikä mahdollistaa parhaan suorituksen pelikentällä.

– Työn keskiössä on hyvinvointi, henkinen ergonomia, eli miten me suunnittelemme urheilijan päivän tai viikon, Stellberg selventää.

Parhaaksi ei tulla pelaamalla eniten

Astraliksen pelaajat viettivät kaikki päivät koneen äärellä. Harjoitella toki täytyy ja paljon, mutta rajansa kaikella.

– Kukapa meistä on älykkäimmillään, jos istuu kahdeksan tuntia koneen äärellä, vieläpä mahdollisesti ilman lounasta. Menee vähän ylivirittyneisyyden puolelle. Hirvittävä säätäminen ja sähläys, kun pitäisi keskittyä siihen itse asiaan, katsoo Stellberg.

Pelin jälkeen kävelee vaikka postilaatikolle tai vie roskat, eli resetoi päänsä. Samu "uli" Leirilaakso

Yllättäen maailman parhaaksi joukkueeksi ei tultukaan pelaamalla enemmän kuin muut. Parhaaksi tultiin harjoittelemalla pelaamista laadukkaammin.

– Nämä ovat nuoria kavereita, joilla intohimosta ja harrastuksesta on tullut ammatti. On hirvittävän vaikea ymmärtää, että siinä vaiheessa laadulla on suurempi merkitys kuin määrällä, kertoo Stellberg.

Pelaajista kasvoi menestyjiä, kun he treenasivat enää "vain" viisi tai kuusi päivää viikossa ja viidestä kuuteen tuntia kerrallaan. Aikaa riitti muuhunkin; lenkkeilyyn, hyvään ravintoon ja riittävään nukkumiseen.

– Se vaikutti myös heidän keskinäiseen luottamukseensa. Ei enää tullut väsynyttä turhautuneisuutta, sanoo Stellberg.

Justus Laitinen ottaa kuonoon Samu "uli" Leirilaaksolta Tero Ylioja / Yle

Pelkkä tarkka hiirikäsi ei huipulla riitä. Kun pelataan viiden hengen joukkueessa, on luottamus, toisen tunteminen ja keskinäinen vuorovaikutus voittamisen edellytys. On oltava nopeaälyinen ja taktinen velho, joka osaa toimia osana joukkuetta. Ammattipelaaja Leirilaakso vertaa CS: GOn pelaamista vähän kuin jalkapallon ja shakin risteymäksi.

– Hiiren liikuttelu ja pallon potkiminen on tietyllä tavalla sama asia, mutta toisaalta tämä on kuin shakkia, eli mitä teemme nyt ja mitä viiden siirron jälkeen. Tämä on vain todella nopeaa, hän pohtii.

Suuri laji, suuret rahat

E-urheilu kasvaa koko ajan. Sponsoroinnin suunnitteluun erikoistuneen Sponsor Insightin tutkimuksen mukaan e-urheilu on 18–29-vuotiaissa Suomen toiseksi kiinnostavin urheilulaji heti jääkiekon jälkeen. Se siis jättää tämän tutkimuksen perusteella Suomessa jälkeensä jopa kuningaspeli jalkapallon.

Maailmanlaajuisesti lajia seuraa 323 miljoonaa ihmistä ja alan liikevaihto oli viime vuonna noin 700 miljoonaa dollaria.

AOP

Kovat panokset ovat peliturnauksissakin: suurimmat voittopotit liikkuvat miljoonissa dollareissa. Yhdysvalloissa jaettiin DOTA 2 pelin The International-turnauksen voittojoukkueelle peräti 10,8 miljoonan dollarin potti. Tätä pottia oli jakamassa eurooppalaisen Team Liquidin riveissä Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen.

Suomessa Lajin olosuhteita parannetaan ihan valtiotasolla: puolustusvoimat päätti marraskuussa, että e-urheilu on jatkossa Urheilukoulun laji. Se tarkoittaa, että valitut e-urheilijahuiput voivat suorittaa varusmiespalvelun urakehityksen liiemmin häiriintymättä.

E-urheilun nousu näkyy urahaaveissa jo ennen armeijaakin. Kun muutama vuosi sitten peruskouluissa oli ravintolakokkibuumi, nyt on aallonharjalla e-urheilu.

– Ammattilaispelaaja on ammattina nouseva. Selkeä buumi siinä on ja sellaisten ihmisten määrä, jotka sinne ovat ajatelleet suuntautua, kasvaa koko ajan, kertoo Vantaan Mikkolan koulun opinto-ohjaaja Janne Kaskenviita.

E-urheilu ei katso, minkä ikäinen, kokoinen, värinen tai mitä sukupuolta olet. Mia Stellberg

Tätä urahaavetta käydään tarkasti läpi, jotta varmasti tulee selväksi, että ammattin tekeminen pelaamisesta vaatii muutakin kuin aktiivista pelaamista.

Psykologi Stellberg kannustaa hakemaan kouluun, jossa voi opiskella pelialaa.

– Kotisohvalla oppii pelaamaan, mutta koulussa oppii sen muun systeemin, eli ammattimaisuuden. Voit saada sieltä myös paperit alalta, joka kiinnostaa.

Tähteyteen tarvitaan myös tuuria, kansainvälisyyttä ja tietysti se, että pääsee hyvään joukkueeseen. Kovallakin pelaajalla kompastuskiveksi saattaa tulla se, ettei enää urheilla yksilönä vaan joukkueena.

Asiantuntevat fanijoukot hyvässä ja pahassa

Vaikka perinteisistä urheilukisoista Stellbergillä on paljon kokemusta, toivat ensimmäiset suuret e-urheilukisat yllätyksen. Perinteisen urheilun puolella kisat eivät ala sillä, että tavataan kaksi päivää pelkästään mediaa ja faneja.

Mikä Counter-Strike? – Internetissä pelattava taktinen ammuntapeli. – Ensimmäinen versio oli Minh Len ja Jeff Cliffen vuonna 1999 julkaisema ilmainen lisäosa Half-Life -peliin. – Valtavan suosion seurauksena Half-Lifen kehittäjä Valve osti vuonna 2000 oikeudet Counter-Strikeen ja alkoi kehittää sitä eteenpäin. – Viimeisin versio on vuonna 2012 julkaistu Counter-Strike: Global Offensive tai CS:GO – Pelissä pelataan joko terrorisminvastaisen yksikön tai terroristien joukkueessa. – Erän voittaa joko toteuttamalla pelattavan kentän tehtävänannon tai eliminoimalla kaikki vastapuolen jäsenet. – Kentän tehtävänantona voi olla esimerkiksi pommin purkaminen, jossa toinen puoli yrittää suojella pommia ja toiset purkaa sen ennen ajan loppumista. – Counter-Strike -turnauksia on järjestetty vuodesta 2001 alkaen. – Vuonna 2017 elokuussa CS:GO pelaajia oli maailmanlaajuisesti 11,9 miljoonaa. (Statista 2018 (siirryt toiseen palveluun))

Itse turnauksessa lehterit ovat loppuunmyytyjä. Peli saatetaan pelata 20 000 silmäparin alla. Se on kuitenkin vielä pientä: verkon kautta pelejä saattaa katsoa miljoonia ihmisiä.

Vaikka silmäparit tuovat peliteollisuudelle tuloja, on sillä peliammattilaisuuden kannalta kääntöpuolensa. Maine ja huomio vaikuttaa psyykeeseen. Kaikki fanit ovat toimittajia.

– Jokainen, jolla on mielipide, pistää sen ulos, eikä se aina ole kauhean kannustavaa. Fanikunta on kantaaottavaa, asiantuntevaa ja intohimoista.

Fanit jonottavat Aleksi "allu" Jallin tapaamiseen. Jussi Jääskeläinen

Maailmanmestaruuden jälkeen Astraliksen pyörä lähti pyörimään isosti. Joukkueen mukana pyörii dokumenttiryhmiä, jäsenillä on omia tv-ohjelmia ja lisäksi taustatiimissä työskentelee sisällöntekijöitä, jotka tyydyttävät fanien tiedonjanoa. Ja tämän keskellä on keskittyttävä, jotta voisi olla jatkossakin maailman paras.

Lisää tyttöjä huipulle

Stellberg rakastaa pelimaailman tasa-arvoisuutta.

– E-urheilu ei katso, minkä ikäinen, kokoinen, värinen tai mitä sukupuolta olet. Pidän siitä tasa-arvosta, mitä e-urheilu tarjoaa.

Tyttöjä silti tarvittaisiin lajin pariin lisää. Pelaaminen kiinnostaa kyllä heitäkin, mutta ammattilaisuuteen saakka tyttöjä ei juuri Suomesta nouse.

Mutta onpa pojillakin vielä tekemistä, vaikka taso onkin noussut nopeasti. Maailman kymmenen parhaan CS:GO-joukkueen riveissä pelaa vain yksi suomalainen, Miikka "suNny" Kemppi. Samu Leirilaakso pitää mahdollisena, että jo vuoden lopulla kymmenen joukossa on kokonainen suomalaisjoukkue.

– Toivottavasti se on HAVU.

Itseluottamus on kova, mutta niin sen on oltavakin.

– Kyllä pitää olla. Muuten ei pärjää, toteaa Leirilaakso ja pistää kuulokkeet takaisin päähänsä.

