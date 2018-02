Käpälöikö joku nopeusrajoitusmerkkiä? Moni ajoi ylinopeutta huomaamattaan

Raumalaiset hämmästelivät Facebookissa tiistaina, miten on mahdollista, että Valtatiellä 12 on Kullanperän suoralla jo 100 km/h nopeusrajoitus. Kyseisellä tiellä on ollut tapana ajella sitä vauhtia vain kesänopeuksilla.

Jo samana päivänä kävi ilmi, että nopeusrajoitusmerkkiä on käyty käpälöimässä.

Talvinopeusalueella käytettävät nopeusrajoitusmerkit ovat niin sanottua käännettävää mallia, eli samassa merkissä on molemmat nopeusrajoitukset. Ilman työkaluja rajoituksen muuttaminen ei kuitenkaan onnistu. Siksi tällaisissa tilanteissa on syytä epäillä ilkivaltaa.

Sekin on toki mahdollista, että merkin kiinnikkeet ovat pettäneet.

– Kaikista tapauksista ei saada koskaan varmuutta, koska ilkivallantekijöitä ei ole saatu kiinni. Jos taustalla on tekninen vika, on sitäkin vaikea varmistaa, jos vastaavaa ei ole tapahtunut ennen, eikä koskaan tämän jälkeenkään tapahdu, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen lakimies Meeri Niinisalo kertoo.

Ilmoita virheellisestä merkistä nopeasti

Virheellisiä nopeusrajoitusmerkkejä tulee vastaan silloin tällöin. Kovin yleisenä ongelmana Meeri Niinisalo ei tätä pidä.

– Pelkästään Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on satoja käännettäviä nopeusrajoitusmerkkejä. Kun ottaa huomioon merkkien määrän, ovat ilkivaltatapaukset yksittäisiä.

Yksikin tapaus on silti liikaa. Koska nopeusrajoituksen muuttaminen voi olla riski liikenneturvallisuudelle, korjaa Ely-keskus virheelliset merkit välittömästi tiedon saatuaan.

Rauman tapauksessa moni autoilija ehti ajaa merkin ohi ja hämmästellä asiaa sosiaalisessa mediassa ennen tiedon kulkeutumista Ely-keskukselle asti. Osa ei edes kiinnittänyt asiaan huomiota.

– Toivomme, että autoilijat ilmoittaisivat näistä heti tienkäyttäjien linjalle. Virheelliset nopeusrajoitusmerkit ovat pahimpia, mutta ilmoituksen voi tehdä myös muista puuttuvista tai viallisista merkeistä.

Ei tarvitse maksaa sakkoja

Jos autoilija noudattaa kyltissä olevaa nopeusrajoitusmerkkiä – vaikka se olisikin virheellinen – ei hänen tarvitse maksaa sakkoja ylinopeudesta.

Poliisi lähtee siitä, että kuljettajan on voitava luottaa siihen, mitä nopeusrajoitusmerkissä lukee. Simo Pukkila

Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Simo Pukkila kertoo, että jo annettuja sakkoja on peruttu, kun nopeusrajoitusmerkki on tarkastettu.

– Poliisi lähtee siitä, että kuljettajan on voitava luottaa siihen, mitä nopeusrajoitusmerkissä lukee. Näin on, vaikka yleinen talvinopeusrajoitus kaksikaistaisilla teillä onkin 80 km/h.

Yhteiskunta maksaa vahingot

Simo Pukkila on törmännyt liikennemerkkeihin kohdistuvaan ilkivaltaan uransa aikana usealla paikkakunnalla. Mieleen muistuu yksi härski tapaus alueelta, jossa poliisi oli suorittamassa nopeusvalvontaa.

– Alueen nopeusrajoitus oli muistaakseni 50 tai 60 km/h tunnissa. Joku poisti nopeusrajoitusmerkin sinä aikana, kun poliisi siellä valvoi ja vetosi siihen, että taajaman ulkopuolella saa ajaa 80 km/h, jos siellä ei ole nopeusrajoitusmerkkiä.

Jos poliisi saa ilkivallantekijän kiinni, joutuu hän maksamaan sakkoja teoistaan ja korvaamaan lisäksi tienpitäjälle aiheutuneet vahingot. Valitettavan usein tekijä jää kuitenkin tavoittamatta.

– Sitten vauriot jäävät yhteiskunnan vahingoksi, Pukkila toteaa.