Äidille valmennusta töihin paluuseen ja lapselle ilmainen päivähoito siksi aikaa – Ilona Alatalo on nyt matkalla kohti unelmaansa

Ilona Alatalo käynnistää tietokonetta keittiössä, kun 4-vuotias Lenni kipuaa hänen syliinsä auttamaan. Ilona on onnellinen siitä, että on saanut pitkään hoitaa lapsiaan kotona, mutta nyt on uusien kuvioiden aika. Unelma yrittäjyydestä sai vauhtia pilotista, jolla tuetaan äitejä takaisin työelämään.

Keski-Pohjanmaalla on kokeiltu ensimmäistä kertaa mallia, jolla helpotetaan kotiäitien paluuta työelämään kiireisimmän perhearjen jälkeen. Kunta hoiti lapsia ilmaiseksi sillä aikaa, kun äidit pohtivat työsuunnitelmiaan ja päivittivät työhakemuksiaan.

Uusi ryhmävalmennus järjestettiin Kaustisen seudulla Perhon kunnassa, ja se suunnattiin erityisesti pitkään työttöminä työnhakijoina olleille perheenäideille. Hankkeen takana on Kokkotyö-säätiö.

– Havaitsimme yhdessä TE-toimiston kanssa, että alueen työttömistä työnhakijoista löytyi tällainen yhtenäinen ryhmä. Aloimme miettiä, miten voisimme tukea heidän työllistymistään ja kouluttautumisajatuksiaan, projektipäällikkö Minerva Rannila kertoo.

Valmennukseen lähti mukaan kuusi äitiä. Heille tarjottiin neljän askeleen valmennusmalli, jossa muun muassa perehdyttiin työnhakuun, tarkasteltiin alueen työllistymismahdollisuuksia ja kuunneltiin hyvinvointiin liittyviä luentoja. Keskipisteenä olivat jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet.

– Ryhmästä löytyi paloa yrittäjyyteen ja paljon yritysasiantuntijuutta. Siellä käytiin läpi sitä, miten omaa yritystä lähdetään viemään eteenpäin ja miten kirkastetaan ryhmässä syntyneitä liiketoimintaideoita, Minerva Rannila selvittää.

Sain ryhmästä paljon tukea ja ajatuksia. Ilona Alatalo, kotiäiti

Mukana ryhmässä oli perholainen Ilona Alatalo. Hän kehuu valmennuksen antia:

– Sieltä sai tukiverkkoja, ja sain tuoda omia ajatuksia julki. Oli paljon luentoja yrittäjyydestä ja siitä, miten yritys rakennetaan.

Tuki olikin tarpeen, sillä kolmen lapsen äidin ei ole ihan helppo lähteä työnhakuun.

– Kun on pienet lapset, niin totta kai se on haastavaa varsinkin, kun mies on viikot reissussa ja on yksin lasten kanssa. Kun on ollut monta vuotta kotona, kynnys lähteä sieltä on olemassa, Ilona Alatalo myöntää.

"Toivon, että kaikille annettaisiin tämä mahdollisuus"

Äidit osallistuivat ryhmävalmennukseen kolmen kuukauden ajan. Kokoontumisia oli kerran viikossa.

– Tulokset ovat miellyttäviä. Kuudesta äidistä kolme työllistyi, ja neljäs lähti työkokeiluun, viides sai työtarjouksia, mutta jäi vielä äitiyslomalle ja kuudes pohtii tällä hetkellä oman yritysidean konkretisoimista, projektipäällikkö Minerva Rannila kertoo.

Tämä pohtija on Ilona Alatalo. Hän oli tekemässä TE-toimistossa omaa aktiivisuunnitelmaansa, kun hänelle ehdotettiin osallistumista ryhmävalmennukseen.

– Halusin totta kai tarttua tarjoukseen, koska tiesin, että se voi kirkastaa sitä, mitä haluan, hän toteaa.

Haave omasta yrityksestä on nyt toteutumassa.

– Unelmoin, että voin joskus olla kehittämässä hyvinvoinnin asioita ihmisten kanssa, auttaa heitä löytämään omat mahdollisuutensa, hän raottaa aikeitaan, mutta ei suostu vielä kertomaan tarkempia yksityiskohtia yritysideastaan.

Noora Haapaniemi / Yle

Perhon ryhmävalmennus on laatuaan ensimmäinen. Ilona Alatalo toivoo, että samanlainen malli leviäisi muuallekin Suomeen.

– Toivon sydämestäni, että malli kattaa koko maan ja kaikki osa-alueet. Toivon, että kaikille annettaisiin tämä mahdollisuus.

Lapsille ohjattua puuhaa, äideille omaa aikaa

Lenni touhuaa innoissaan pikkuautoilla kotinsa leikkihuoneessa. Kaksi vanhempaa veljeä ovat jo koululaisia, joten sitäkin tärkeämpää oli, ettei Lenniä unohdettu ryhmävalmennusta suunniteltaessa: Perhon kunta tarjosi osallistujien lapsille maksuttoman päivähoidon valmennuksen ajaksi.

– Kyllä helpotti, kun sai viedä lapsen hoitoon. Siellä oli turvalliset hoitajat ja kavereita. Se oli iso asia myös äidille: sai hiukan vapaa-aikaa ja hengähtää hyvässä ympäristössä, Ilona Alatalo sanoo.

Projektipäällikkö Minerva Rannilan mukaan lapset leikkivät ja askertelivat lastenhoidon ammattilaisten ohjauksessa. Lastenhoito järjestettiin yhteistyössä kunnan ja valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Lapen kanssa.

– Myös tämä kolmikantayhteistyö oli pilotissa uutta ja merkittävää.

Ilona Alatalo pursuaa yrityssuunnitelmia. Hän on jo hakenut Lennille päivähoitopaikkaa.

– Meillä hoitopäiviä odotetaan innolla.