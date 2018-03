Liikenneverkkotyöryhmän ehdotukset saattavat toteutua, arvioi liikenneprofessori: "Muotoilut ovat sellaisia, että ehkä kaikki puolueet voivat sitoutua."

Parlamentaarinen työryhmä ehdotti keskiviikkona 300 miljoonan euron tasokorotusta vuotuisiin liikennerahoihin. Lisäksi työryhmä esittää, että suunnitelmaan sitouduttaisiin 12 vuodeksi.

Tulevaisuuden liikenteen apulaisprofessori Heikki Liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta pitää yli hallituskausien ulottuvaa aikajännettä tervetulleena. Siitä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsissa se on mahdollistanut mm. suurnopeusjunaverkoston kehittämisen. Sen sijaan hän moitti keskiviikon A-studiossa loppuraporttia konkretian puutteesta.

– Muotoilut ovat sellaisia, että tähän ehkä voidaan sitoutua kaikkien puolueiden toimesta. Toisaalta konkreettisia askeleita, toimenpiteitä millä se toteutetaan, sieltä ei löydy. Ne ovat sitten hallitusohjelmaneuvottelujen asioita, miten tätä käytännössä lähdetään toteuttamaan.

Toimet ovat kuitenkin tarpeen, sillä Liimataisen mukaan 10 viime vuoden aikana huonokuntoisten teiden pituus on noin kaksinkertaistunut. Liikennemäärät ovat kasvaneet ja raskaassa liikenteessä liikkuu yhä painavampia lasteja.

– On arvioitu, että korjausvelka on kasvanut viime vuosina noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Eli [esitetty] summa riittäisi katkaisemaan kasvun ja ehkä kääntämään korjausvelan laskusuuntaan.

"Tiet täynnä monttuja"

Teiden rapistumisen on havainnut työssään sipoolainen pitkän linjan kuljetusyrittäjä Jan Ingman.

– Varsinkin alempi tieverkosto painuu, on täynnä monttuja. Niin on kyllä nämä isotkin tiet. Sellaisia ihmeellisiä reikiä, jotka kasvavat aika nopeasti. Todennäköisesti tietä on korjattu halvalla. Laitettu vähän ohkaisempi asfaltti, että saadaan lisää metrejä.

Lähes 40 vuotta rekkaa työkseen ajanut Ingman olisi toivonut työryhmän esittävän teiden käytöstä perittäviä vinjettimaksuja, joilla ulkomainen liikenne saataisiin maksamaan suomalaisten teiden käytöstä.

– Se on hallitusohjelmassa kirjattu, mutta valtiovarainministeriö ei ole tykännyt asiasta, vaikka liikenneministeri Berner on näyttänyt vihreää valoa.

Liikenneministeriö valmistelee nykyistä painavampien ja pidempien ajoneuvoyhdistelmien sallimista syksystä alkaen. Tämän Ingman katsoo edellyttävän nykyistä parempaa talvikunnossapitoa. Hän on huolissaan myös siltojen kestävyydestä.

