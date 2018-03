Herätys: Arkkipiispan vaalista tulossa tiukka, Trumpin viestintäpäällikkö eroaa, pakkanen heikkenee päivän aikana

Uusi arkkipiispa valitaan iltapäivällä

Arkkipiispan vaalin toisella kierroksella ovat tänään vastakkain Porvoon piispa Björn Vikström ja Espoon piispa Tapio Luoma. Kello 13 alkavissa vaalikokouksissa on äänioikeus yhteensä 1 530:lla.

Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki arvioi, että vaali saattaa ratketa muutaman äänen erolla. Alustava tulos on selvillä kello 16.

Sunny Car Center -oikeudenkäynti alkaa – kiistassa kuuden miljoonan euron korvausvaateet

Timo Leponiemi / Yle

Hämeenlinnaan aiottu jättimäinen autokaupan keskittymä Sunny Car Center ei koskaan toteutunut.

Puhetta ja oikeudenkäyntejä sen ympärillä kuitenkin riittää. Tänään torstaina oikeuteen tuleva haastehakemus on yksi viidestä Sunny Car Centeriä koskevasta haastehakemuksesta. Kyse on miljoonien eurojen korvausvaateista.

Suomeen vireillä ensimmäinen paperikoneinvestointi 20 vuoteen

Ville Pisto / Yle

Ympäristöystävällisiä pakkauskartonkeja ja laminaattipaperia valmistava Kotkamills on aloittanut selvitykset uuden laminaattipaperikoneen rakentamiseksi Kotkaan. Yhtiö haluaa näin vastata laminaattipaperin kasvavaan kysyntään.

Paperiliiton mukaan alan suurinvestoinnit ovat kohdistuneet viime vuosina suurelta osin kartonkiin ja selluun, ja se pitää Kotkamillsin avausta tervetulleena. Kotkamills on yksi maailman suurimmista laminaattipaperin valmistajista.

Itsevaltaisia johtajia on kymmenissä maailman maissa

Marjo Näkki / Yle

Maailman johtajia listaavan sivuston mukaan maailmassa on 50 maata, joiden johtaja on itsevaltias. Heistä osa on diktaattoreja, osa taas on valittu demokraattisesti mutta hallitsee itsevaltaisesti.

Sivusto laskee itsevaltiaiden joukkoon myös uutta virkakautta hakevan Venäjän presidentin Vladimir Putinin, joka pitää tänään vuotuisen puheensa duumalle ja poliittiselle eliitille. Yle kokosi yhteen tekijöitä, jotka saavat itsevaltaiset johtajat pysymään vallassa.

Valkoisen talon viestintäpäällikkö eroaa

Hope Hicks Peter Foley / EPA

Yhdeksi presidentti Trumpin läheisimmäksi ja uskollisimmaksi avustajaksi luonnehdittu Valkoisen talon viestintäpäällikkö Hope Hicks, 29, eroaa tehtävästään.

Uutiset erosta alkoivat päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen tutkijaryhmä kuulusteli häntä yhdeksän tunnin ajan mahdollisista Trumpin vaalikampanjan ja Venäjän välisistä yhteyksistä.

Pilvisyys lisääntyy vähitellen

Yöllä pakkanen on kiristynyt jälleen yleisesti 20 ja 30 asteen välille. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan päivällä pakkanen heikkenee selvästi, maan etelä- ja keskiosassa pakkasta on 10 asteen molemmin puolin. Lapissa on lauhempaa. Lue lisää Ylen sääsivuilta.