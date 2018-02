Maakunta antaa, maakunta ottaa – Näin kunnallisveroprosenttisi muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä

Hyviä ja huonoja uutisia! Sote- ja maakuntauudistus leikkaa kunnallisveroprosenttiasi 11,71 prosenttiyksikköä. Jos olet vaikkapa helsinkiläinen, niin valtiovarainministeriön uusien laskelmien mukaan kunnallisveroprosenttisi laskee 18:sta 6,29:ään.

Huono uutinen on se, että tuskin huomaat rehvakkaa veroalea, sillä jodut maksamaan saman verran enemmän valtionveroa. Sillä rahoitetaan uutta maakuntaa, jonka kontolla on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen, muun muassa. Uudistus myllää veronkannon (siirryt toiseen palveluun) perusteellisesti, mutta sen ei pitäisi juuri näkyä lompakossa, on hallitus linjannut.

Uudet ajantasaiset luvut ja laskelmat voi käydä tarkastamassa oman kunnan kohdalta valtiovarainministeriön päivitetyistä laskelmista maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutuksista sekä maakuntien rahoituksesta (siirryt toiseen palveluun). Sivulla on linkki "Laskelmat maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutuksista", josta laskelmat latautuvat Excel-taulukoksi.

Hyvä uutinen VM:n kuntatalouslaskelma on pienten kuntien asukkaille. Nyrkkisääntö on, että mitä pienempi asukasluku, sitä suurempi paine veronalennukseen syntyy aina, kun mennään kohti siirtymäkauden loppua eli vuotta 2024. Vaikutuksia ei ole laskettu kertarysäyksellä tapahtuvaksi, vaan muutaman vuoden siirtymäkauden ajanjaksolle, kunnes sote on niin arkea, ettei nykyistä terveydenhuollon mallia kukaan muistakaan.

Uudistuksen alkuvaiheessa 2020 kaikki kuntakoot ovat jotakuinkin samalla viivalla, mutta sen jälkeen erot alkavat kasvaa, laskevat ministeriön talousasiantuntijat.

Sama laskelma tuottaa huonoja uutisia niille, jotka asuvat 40 000–100 000 asukkaan ja yli 100 000 asukkaan kunnissa tai kaupungeissa. Korotuspaineita pukkaa.

Vantaa ja Tampere paineistuvat vain 0,12:n ja 0,13 prosenttiyksikön korotustarpeella vuoteen 2014 mennessä, mutta Helsingissä puhutaan jo 0,20 prosenttiyksiköstä ja turkulaiset joutuvat elämään 0,41 prosenttiyksikön korotuspaineen kanssa.

Ihan vielä ei kaupunkilaisten kuitenkaan kannata sirotella tuhkaa päällensä. Kyse on laskennallisesta osviitasta eikä ennusteesta, joka pitäisi panna oitis täytäntöön. Laskelma perustuu ajatukseen, että maailma ja siis myös kunnat säilyvät jotakuinkin ennallaan sellaisina kuin ne nyt tunnemme.