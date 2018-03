Etelä-Korea repi jälleen sopimuksen: Japanin armeijan sodan aikaiset seksirikokset hiertävät yhä maiden välejä

Presidentti Moon Jae-inin mukaan hänen edeltäjänsä tekemä sopimus on huono.

Japanin ja Etelä-Korean välille on syntynyt jälleen sanasotaa toisen maailmansodan aikana tapahtuneista hirmuteoista.

Etelä-Korean presidentin Moon Jae-in sanoi torstaina, ettei Japani voi julistaa kysymystä toisen maailmansodan aikaisista "lohtunaisista" loppuunkäsitellyksi. Moon kehotti jälleen Japania pyytämään asiaa anteeksi ja kohtaamaan väärinkäytökset.

Vuonna 2015 maiden ulkoministerit ilmoittivat päässeensä sopuun niin sanottuihin lohtunaisiin liittyvästä kysymyksestä, jossa Japanin pääministeri lupasi pyytää anteeksi asiaa ja antaa miljardi jeniä (7,5 miljoonaa euroa) entisten lohtunaisten avuksi. Etelä-Korea lupasi puolestaan olla nostamatta asiaa esille uudelleen.

Sopimus, joka jätti Japanin laillisen vastuun ulkopuolelle, vihastutti joitakin uhreja ja virkaansa astuttuaan presidentti Moon kutsui edeltäjänsä tekemää sopimusta vääränlaiseksi. Hän myös vaati Japania pyytämään "sydämestään anteeksi" asiaa.

Japani ärsyyntyi

Moonin kommentteihin reagoitiin Japanissa nopeasti. Hallituksen edustajan Yoshihide Sugan mukaan Moonin kommentit olivat "erittäin valitettavia."

– Tämä on vastoin maiden välistä sopimusta. Emme voi hyväksyä sitä ollenkaan. Välitimme välittömästi kantamme ja osoitimme mielipiteemme voimakkaasti Etelä-Korean suuntaan kaikkia diplomaattisia kanavia pitkin, Suga sanoi.

Edellisen kerran Etelä-Korea nosti kysymyksen esiin tammikuussa.

200 000 naista seksiorjina

Japani pakotti toisen maailmansodan aikana noin 200 000 naista seksiorjiksi sotilaidensa bordelleihin. Suurin osa prostituutioon pakotetuista oli korealaisia, mutta joukossa oli naisia myös muista Aasian maista.

Etelä-Koreassa on hyljeksitty Japanin aiempia anteeksipyyntöjä asiasta, koska maassa on haluttu Japanin tunnustavan vastuunsa naisten kohtalosta. Japani on ollut sitä mieltä, että kiista sovittiin jo vuonna 1965, kun maat palauttivat diplomaattiset suhteensa.

Japani miehitti Korean niemimaata vuosina 1910–1945.

Lue lisää:

Seksiorjat kiristävät taas Japanin ja Etelä-Korean välejä: Japani torjui vaatimuksen anteeksipyynnöstä "lohtunaisille"

Etelä-Korea julkaisi harvinaisen videon Japanin armeijan seksiorjista

Aiheesta muualla:

South Korean President Moon Jae In lashes Japan over ‘comfort women’ issue (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters, AFP