Eroottinen pääoma vaikuttaa laajasti – Asiantuntijan 5 vinkkiä viehätysvoiman lisäämiseen

Eroottinen pääoma vaikuttaa monella elämän osa-alueella. Eroottisesta pääomasta voi olla hyötyä niin työelämässä kuin parisuhdemarkkinoilla.

Seksuaaliterapeutti, tutkija Anu Kinnunen kertoi Aamu-tv:n haastattelussa, että ensimmäisenä eroottisesta pääomasta tulee mieleen tilanne, jossa toivotaan uutta kumppania. Silloin moni eroottisen pääoman osa-alueista aktivoituu.

Tietyt ammatit ovat myös niin sanotusti seksikkäämpiä kuin toiset. Se tarkoittaa, että niissä ulkonäön ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuvat.

Käsitteen äiti on brittiläinen sosiologi Catherine Hakim, joka on halunnut selittää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Eroottiseen pääomaan kuuluu useita osa-alueita. Niitä ovat ulkoinen viehättävyys, eloisuus, sosiaaliset taidot, liikunnallisuus , sex appeal eli vetovoima tai karisma.

Ulkoinen viehättävyys

Kinnusen mukaan ulkoinen viehättävyys on osa-alueista helpoiten lähestyttävä. Sillä tarkoitetaan klassista kauneutta, joka voi olla synnynnäistä tai osittain ehostuksella esiin nostettua. Kauneus on myös sitä, että pitää itsestään hyvää huolta.

Eloisuus

Kauneus on sellaista, jonka voi havaita kuvasta. Eloisuudessa kuva herää henkiin. Eloisuus on Kinnusen mukaan vuorovaikutuksessa olemista ja reagoimista. Eloisuutta voi oppia. Kinnusen mukaan eloisuus on myös omien tunteiden tiedostamista ja ilmaisemista. Kun on tietoinen, missä itse menee, on herkempi aistimaan muiden tunnetiloja.

Sosiaaliset taidot

Miten olla ihmisten kanssa? Ketä tulee paikalle, kun sinä tulet paikalle? Kerrotko itsestäsi vai vastaatko vain, kun kysytään?

Kinnunen muistuttaa, että vuorovaikutustaitoja voi kehittää. Jos ei ole kovin esille tuleva persoona, ei tarvitse muuttua, mutta voi olla hiukan sosiaalisempi versio itsestään, kun vuorovaikutukseen on tarvetta. Omia rajojaan ei tarvitse ylittää liikaa, mutta niitä voi jonkin verran venyttää. Sosiaaliset taidot tarkoittavat sitä, että osaa myös kuunnella muita.

Liikunnallisuus

Kinnusen mukaan tämä osa-alue liittyy eloisuuteen ja fyysiseen viehättävyyteen. Osa-alueeseen liittyy koko keho, ei pelkästään kasvojen kauneus. Liikuntaa harrastamalla voi lisätä omaa viehättävyyttään.

Sex appeal tai karisma

Kinnusen mukaan tähän osa-alueeseen liittyvät myös seksitaidot. Kinnunen sanoo, että asenne on tärkeä; elämässä ollaan oppimassa. Kumppanin kanssa kannattaa keskustella ja olla aidosti valmis kuuntelemaan ja oppimaan, mikä tuntuu kumppanin mielestä kivalta. Kinnunen muistuttaa, että itseään ei kannata pitää liian kaikkitietävänä ja kaiken oppineena. Oman kumppanin kanssa on hyvä keskustella siitä, missä mennään. Aina voi myös lähteä esimerkiksi kurssille oppimaan lisää. Karisma on kokemuksen mukanaan tuoma elementti.