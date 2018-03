Lehdet: Ulkovallat saattaneet käyttää hyväkseen Trumpin vävyn bisnespyrkimyksiä – pankkitilit tutkitaan

Kushner neuvotteli kiinteistön myymisestä kiinalaisyritykselle samaan aikaan, kun valmisteli presidentin Kiinan-matkaa. The New York Timesin mukaan esimerkkejä arveluttavista liikeyhteyksistä on paljon.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat saaneet selville, että monet vieraat valtiot ovat pohtineet keinoja, miten presidentti Trumpin vävyn Jared Kushnerin liiketoimintaa voitaisiin käyttää hyödyksi, jotta Kushner saataisiin toimimaan näiden maiden etujen hyväksi.

Sanomalehti Washington Post (siirryt toiseen palveluun) on haastatellut henkilöitä, jotka ovat perehtyneet asiasta laadittuihin tiedusteluraportteihin.

Washington Postin mukaan ainakin Kiinan, Israelin, Meksikon ja Arabiemiraattien viranomaiset ovat käyneet keskusteluja, millä tavoin Kushneria voitaisiin manipuloida toimimaan näiden maiden hyödyksi. Tiedot on todennäköisesti saatu puhelinkuuntelulla.

Lehden mukaan raporteista ilmenee, että maat aikoivat hyödyntää "Kushnerin monimutkaisia liikesuhteita, hänen yritystensä talousvaikeuksia ja Kushnerin ulkopoliittista kokemattomuutta".

Samana päivänä, kun Washington Postin uutinen julkaistiin, Yhdysvaltain viranomaiset pudottivat Kushnerin turvaluokitusta ja estivät hänen pääsynsä kaikkein arkaluontoisimpaan tietoon.

Kushnerilla on Valkoisessa talossa hyvin vahva rooli. Hän on paitsi naimisissa presidentti Donald Trumpin tyttären Ivankan kanssa, hänet on myös valittu presidentin neuvonantajaksi. Lisäksi presidentti on antanut hänelle tehtäväksi neuvotella rauha Lähi-itään. Kushnerilla on myös laaja ja monimutkainen liikeyritysten rypäs, joka nostaa hänen omaisuutensa miljardiluokkaan.

Henkilökohtaisia etuja?

Sanomalehti The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan yksi peruste luokituksen laskulle oli pelko siitä, että Kushnerille tarjotaan henkilökohtaisia etuja samassa yhteydessä, kun hän käy ulkopoliittisia neuvotteluja Yhdysvaltain valtion virallisena edustajana.

Lehden mukaan tästä on runsaasti vihjeitä. Esimerkiksi kun Kushner oli valmistelemassa presidentti Trumpin ensimmäistä vierailua Kiinaan, Kushnerin perheyritys yritti myydä New Yorkissa sijaitsevan, velkaantuneen kiinteistön kiinalaiselle vakuutusyhtiölle, jolla oli läheiset siteet Kiinan johtavaan puolueeseen. Kauppa peruuntui, kun viranomaiset estivät sen.

Henkilökohtaisissa liikesuhteissa muiden maiden kanssa ei ole mitään ongelmaa, jos niistä kerrotaan avoimesti. The New York Timesin mukaan Kushner on kuitenkin ollut hyvin haluton paljastamaan tekemisiään edes muille ulkopoliittisille päättäjille.

New Yorkin osavaltion pankkivalvontaviranomainen on pyytänyt nähtäväkseen Kushnerin perheyrityksen pankkitiedot. Tietopyyntö koski Kushner Companies -yhtiön tärkeimpiä luotottajia, jotka ovat Deutsche Bank, Signature Bank ja New York Community Bank.

Pankkivalvoja ei kommentoi tietopyyntöä.

Kushner Companies -yhtiön tiedottaja kertoo, ettei yhtiö ole saanut yhteydenottoa pankkivalvojalta. Tiedottajan mukaan yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin vahva.

Lähteet: Reuters