Suomalaismatkaajat yllättyivät poikkeustalvesta: kaupat ja nähtävyydet suljetaan Dublinissa, Ibsenin kotimuseossa värjötellään Oslossa ja Lontoo liukastelee

The Beast from the Eastiksi ristitty talvisää tekee tepposiaan talveen tottumattomissa maissa. Oletko sinä matkalla jossain, missä sää on yllättänyt? Lähetä oma kuvasi.