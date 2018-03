Julkisuutta välttelevä, Trumpin luotettu ja entinen malli – tällainen on Valkoisesta talosta eroava 29-vuotias viestintäpäällikkö Hope Hicks

Valkoisen talon 29-vuotias viestintäpäällikkö Hope Hicks on ilmoittanut lähtevänsä tehtävästään.

Hän on jo neljäs Trumpin hallinnossa työskennellyt viestintäpäällikkö. Hän nousi tehtävään edeltäjänsä Anthony Scaramuccin saatua potkut viime heinäkuussa.

Syytä Hicksin eroilmoitukseen ei ole kerrottu, mutta kuka Trumpin sisäpiireissä pidempään tunnettu pr-nainen oikein on?

1. Politiikan noviisi

The Voguen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Hicksillä ei ollut lainkaan kokemusta politiikasta ennen kuin hän liittyi Trumpin kampanjaan vuonna 2015.

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan hän työskenteli valmistumisensa jälkeen viestintästrategiatoimistossa, jonka asiakkaina olivat muun muassa pop-laulaja Justin Bieber ja Ivanka Trump. Hänen tiedetään työskennelleen myös Ivanka Trumpin palveluksessa vuosina 2014–2015. Ivanka Trump on kuvaillut Hicksiä "loistavaksi, kiltiksi ja pirullisen hauskaksi ystäväksi. "

2. Vähäsanainen johtonainen

Lehdistösihteerinä ja viestintäpäällikkönä Hicks on ollut vähäsanainen ja julkisuutta karttava, erilainen siis kuin esimerkiksi edeltäjänsä Anthony Scaramucci.

Hope Hicks joulukuussa 2016, jolloin hän oli Trumpin presidentinvaalikampanjan lehdistötiimissä. Drew Angerer / AFP

Hicks ei ole juurikaan antanut televisio- tai lehtihaastatteluja ja presidentti Trumpin yleisötilaisuudessa hän esiintyi vain kerran, vuonna 2016, kun hän presidentti Trumpin pyynnöstä toivotti hyvää joulua kuulijoille ja kiitti Trumpia.

3. Trumpin luotettu

Yhdysvaltalaismediassa Hicksiä kuvataan yhdeksi Trumpin luotetuimmista avustajista.

The Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Hicksin työpiste sijaitsi kaikkein lähimpänä presidentti Trumpin työhuonetta ja Trump kutsui Hicksiä joskus lempinimellä Hopey.

4. Pikkukaupungin tyttö

Hope Hicks on syntynyt ja kasvanut noin 60 000 asukkaan Greenwichissä, Connecticutissa.

Hicks opiskeli Southern Methodist Universityssä Louisianassa ja valmistui yliopistosta vuonna 2010. Hän opiskeli pääaineena englannin kieltä. Yliopistossa hän oli lahjakas lacrossen eli haavipallon pelaaja. Valmistumisensa jälkeen hän sai PR-alan työpaikan New Yorkista.

5. Kolmannen polven PR-ammattilainen

Hicks on jatkanut viestintätyössä sukunsa jalanjälijissä. The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Hicksin isä Paul Hicks on työskennellyt myös PR-tehtävissä. Hänen isänsä on amerikkalaisen jalkapallon ammattiliigan NFL:n entinen viestintäpäällikkö. The Independent (siirryt toiseen palveluun)-lehden mukaan myös molemmat isoisät ovat tehneet elämäntyönsä PR- ja viestintäalalla.

6. Entinen malli

Hicks oli ollut lapsi- ja teinimallina lastenkirjojen kansissa. BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan aikuisena hän näyttäytyi myös suosittuun Gossip Girl -televisiosarjaan perustuvan It girl -kirjan kannessa, jossa hän kantaa kädessään muoti- ja kenkäsuunnittelija Manolo Blahnikin kenkiä. Lisäksi hän on ollut mallina Ralph Laurenilla ja Tom Fordilla.

Lue lisää:

Valkoisen talon viestintäpäällikkö eroaa – Trump: "Tulen ikävöimään häntä"

Trump nimitti uuden, neljännen viestintäjohtajansa – 28-vuotias Hicks oli kampanja-aktiivi ja Ralph Lauren -malli

Aiheesta muualla:

How Hope Hicks Became the Ultimate Trump Insider (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP