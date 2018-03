Papin sukupuoli kiinnostaa yhä edelleen: "Sähän meet ihan miespapista"

Keittiökaapissa on kaksi muumimukia. Kirkkaanpunaisessa mukissa Pikku Myy jonglööraa sokeripaloilla. Tämä on yksi muutos, jonka kirkkoherra Sanna Komulainen toivoi Keminmaan seurakuntaan. Ennen kahvit on juotu katetusta pöydästä ja kupin alla on ollut myös asetti.

– No kun pikkukupeista pitäisi juoda kymmenen kupillista kahvia. Tykkään juoda mukeista.

Keminmaassa on tapahtunut paljon muumimukeja isompia muutoksia. Oikeastaan Komulainen itse on Keminmaan kirkkoherran viraston ja seurakunnan suurin muutos. Hänet valittiin kaksi vuotta sitten Keminmaan kirkkoherraksi. Hän on seurakunnan ensimmäinen nainen kirkkoherrana ja vasta toinen nainen papistossa. Vain paria kuukautta ennen hänen valintaansa seurakunnassa tehtiin historiaa ja ensimmäinen nainen aloitti pappina. Heti perään uuden kirkkoherran myötä papisto naisistui melkoisesti.

Odotettavissa oli mielipiteitä – puolesta ja vastaan. Moni oli varmasti toivonutkin muutosta, moni pelkäsi sitä. Komulainen sai vaaleissa selkeästi eniten ääniä. Nainen pappina tai kirkkoherrana ei ole uusi asia. Onhan naisia vihitty papeiksi evankelisluterilaisessa kirkossa jo 30 vuotta. Silti siitä puhutaan edelleen ja se jakaa mielipiteitä.

Samoihin aikoihin kun Keminmaan seurakunnan papistoon tuli ensimmäistä kertaa naisia keväällä 2016, alkoi alueella kokoontua Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta. Sen tukijäsen ja rahoittaja on Suomen Luther-säätiö, joka ei hyväksy naisen pappeutta. Lapin Kansan (siirryt toiseen palveluun) mukaan Keminmaan Lähetyshiippakunta on järjestäytynyt helmikuun lopussa Vapahtajan luterilaiseksi seurakunnaksi. Lähetyshiippakunta tarjoaa jumalanpalveluksia esimerkiksi niille luterilaisille, jotka eivät halua osallistua naispapin toimittamaan messuun.

Papin viran pitämistä vain miehillä kannattaa myös esimerkiksi osa herätysliikkeistä ja ortodoksinen seurakunta.

Enemmistö naisen pappeutta vastustavista on nuoria

Valtaosa suomalaisista suhtautuu naispappeuteen myönteisesti. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) naispappeutta vastustaa seitsemän prosenttia miehistä ja kolme prosenttia naisista. Naispappeuden vastustajista enemmistö on 15–24-vuotiaita, vähemmän koulutettuja ja Pohjois- tai Itä-Suomessa eläviä. Tyypillistä on myös, että talouden tulotaso on alhainen.

Ensimmäiset papit vihittiin 30 vuotta sitten – poliisin vartioinnissa. Ennen kuin tähän oli päästy, oli tarvittu toiset 30 vuotta kamppailua sen puolesta, että nainen sai luvan olla pappi. Ensimmäisten papiksi vihittävien naisten joukossa oli 85-vuotias Pirkko Lehtiö, joka kertoo saaneensa tappouhkauksia viikkojen ajan vihkimisen jälkeen.

Haluan nähdä sen päivän, kun naisia on viroissa miehiä enemmän", sanoo Keminmaan kirkkoherra Sanna Komulainen. Minna Aula / Yle

Oulun hiippakunnan piispa: Asioita otetaan esille tarpeen vaatiessa

Naisten osuus papisto on kasvanut (siirryt toiseen palveluun) ja 2000-luvulla papeiksi vihityistä enemmistä on ollut naisia. Virassa toimivista papeista kuitenkin alle puolet on naisia. Kirkon johtotehtävissä naisia on toistaiseksi vähän. Kirkkoherroista oli viime vuonna 20 prosenttia naisia ja piispana on toiminut toistaiseksi vain yksi nainen, Helsingin edellinen piispa Irja Askola.

– Haluaisin nähdä sen päivän, kun naisia on viroissa miehiä enemmän, mutta en itse asiassa usko, että se tapahtuu. Missään pohjoisen seurakunnassa, jossa olen työskennellyt, ei ole ollut naisenemmistöä, Komulainen kertoo.

Komulaisen työhuoneen seinällä on Oulun hiippakunnan piispan Samuel Salmen kuva. Piispa pitää naispappeutta vastustavien seurakuntien perustamista surullisena kehityksenä. Salmen mielestä ei ole mahdollista, että esimerkiksi evankelisluterilaisessa paikallisseurakunnassa työskentelevä henkilö toimii samaan aikaan Lähetyshiippakunnan seurakunnassa.

– Miten on suhtauduttu Luther-säätiöön kirkossa, eli tarpeen tullen on puututtu juridisella tasolla, niin samalla tavalla se koskee Lähetyshiippakuntaan menemistä. On hyvä seurata ja katsoa tätä tilannetta. Asioita otetaan esille tarpeen vaatiessa tuomiokapitulissa, Salmi sanoo.

"Eikö voitaisi olla vain pappeja"

Keminmaan seurakuntalaiset ovat tulleet kirkkoherra Sanna Komulaisen juttusille huolissaan. Huoli on koskenut Lähetyshiippakunnan perustamista alueelle. Komulainen itse suhtautuu asiaan rauhallisesti. Komulainen on ollut aikaisemmin hieman samanlaisessa tilanteessa, kun hänet aikanaan valittiin virkaan ensimmäisenä naisena Oulujoen seurakuntaan. Keminmaassa tilanne on uusi.

Komulaisen mukaan Keminmaahan perustettu Lähetyshiippakunta ei juuri näy tavallisessa seurakuntaelämässä.

– En itse osaa suhtautua kovin kiihkeästi tähän. En mieti juurikaan tätä asiaa. Kuuntelen seurakuntalaisia, jotka jakavat huolensa ja ymmärrän heitä, Komulainen sanoo.

Sanna Komulainen on toiminut Keminmaan kirkkoherrana kaksi vuotta. Minna Aula / Yle

Komulaisen mielestä seurakunnissa pitäisi sukupuolikeskustelun sijasta keskittyä seurakuntalaisten hyväksi tehtävään työhön. Komulainen sanoo, että kirkon sisällä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen kyseenalaistaminen vielä 30 vuoden jälkeenkin on ajan haaskausta ja vie energiaa tärkeämmiltä asioilta.

– On aina hyvä pitää asiaa esillä, mutta koen, että naispappeus on jo kaikesta huolimatta niin vanha asia, että eikö voitaisi olla vain pappeja. Pitäisi keskustella muista asioista kuin papin sukupuolesta, Komulainen sanoo.

Välillä kuitenkin keskustelua seurakuntalaisten kanssa käydään siitä, voiko nainen olla pappi. Komulaisen mukaan on parempi, että tullaan puhumaan suoraan kuin selän takana.

– Paras "kohteliaisuus", joka minulle joskus on sanottu, on tullut vanhemmalta mieshenkilöltä. Hän sanoi, että sähän meet ihan miespapista.