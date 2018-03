Tampereen tuleva päävedenpuhdistamo ajautui pahoihin vaikeuksiin – veronmaksajille voi tulla miljoonaluokan lisälasku

Tampereen Vedellä on ikävä ongelma. Näsijärven rannassa sijaitseva Kaupinojan vedenpuhdistamo ei pysty puhdistamaan vettä lähellekään niin paljon kuin sen pitäisi.

– Laitos on myöhästynyt aikataulustaan jo kaksi vuotta. Siitäkin voi päätellä, että kaikki ei ole mennyt "putkeen", kirjoittaa Tampereen Veden liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva sähköpostiviestissä.

Tampereen Veden määräaikainen toimitusjohtaja Petri Jokela sanoo, että ongelmien vuoksi laitoksen kapasiteetti on tällä hetkellä kymmeniä prosentteja suunniteltua pienempi. Jokelan mukaan asiakkaille asti päätynyt vesi on koko ajan ollut laadultaan hyvää.

– Johdamme verkostoon ainoastaan priimavettä. Veden laadussa ei ole ongelmaa, vaan kapasiteetissa, Jokela sanoo.

Jokela aloitti tehtävässään 8.2.2018. Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen irtisanoutui 1.2.2018 alkaen. Pesonen ei kertonut syytä lähdölleen.

Yli kaksi vuotta myöhässä

Kaupinojasta on tarkoitus on tehdä Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle. Laitoksen peruskorjaus alkoi kesäkuussa 2013. Silloin Näsijärven pohjaan, noin 20 metrin syvyyteen laskettiin uusi vedenotossa tarvittava putki. Saneerauksen piti valmistua vuoden 2015 lopussa. Kustannusarvio oli noin 20 miljoonaa euroa. Lopulta laitoksen avajaisia vietettiin elokuussa 2017, mutta laitos on edelleen koekäytössä.

Tampereen Vesi ei ole saanut Kaupinojan puhdistusprosessin eri vaiheita toimimaan kunnolla yhteen saneerauksen jälkeen. Vedenpuhdistukseen kuuluu muun muassa saostusta, selkeytystä ja suodatusta. Moneen vaiheeseen liittyy veden kemikalointia.

– Urakoitsijoiden kanssa on ollut pitkin matkaa kiistaa toteutuksesta ja vastuista. On ollut urakoitsijan ulosmarssia ja sen sellaista. Työt ovat olleet keskeytyneinä. Yhtä yksittäistä syytä on vaikea osoittaa, niitä on useita. Tällä hetkellä tehdään kokonaisarviota, ja sen perusteella yritetään ratkaista ongelmat prosesseissa ja vedentuotannossa, Kanerva kirjoittaa.

On tämä aika raskasta yritykselle. Matti Leppäniemi

Ongelmista huolimatta vettä on riittänyt. Suurin osa tamperelaisten vedestä tulee Ruskosta. Ennen saneerausta Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos toimi Ruskon varalaitoksena. Myös Kaupinojan nykyinen, vajaa kapasiteetti riittää varalaitoskäyttöön.

Yhteistyö sujunut huonosti

Jokela sanoo, että Tampereen Vesi ratkoo ongelmia yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Saneerauksen pääurakoitsija on Econet Oy:n, Alasen Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä. Konsortion johtovastuu on Econetilla.

Econetin mukaan yhteistyö Tampereen Veden kanssa on sujunut heikosti. Econetin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi kertoo, että he yrittivät sovitella asiaa Tampereen Veden kanssa jo viime keväänä ilman tulosta.

– Nyt on yritetty neuvotella jälleen kerran, ja huonosti asiat etenevät. Kolmas vuosi alkoi jo. On tämä aika raskasta yritykselle, Leppäniemi sanoo.

Leppäniemi pitää erikoisena sitä, että vaikka Tampereen Vesi jakoi hankkeen ulos niin sanottuna kokonaisvastuu-urakkana, se osti silti suuren osan laitoksesta erikseen muilta kuin pääurakoitsijalta.

– Näiden palojen yhteensovittaminen on ollut suurin ongelma, Leppäniemi sanoo.

Tampereen Vesi varautuu oikeudenkäyntiin

Matti Leppäniemi kertoo, että Econet ilmoitti jo toukokuussa 2015 Tampereen Vedelle kirjallisesti, että laitos ei toimi niin kuin sen kuuluisi. Leppäniemen mielestä suurin syy laitoksen valmistumisen myöhästymiseen ja siihen, että laitoksen laatuvaatimuksiin ei päästä suunnitellulla kapasiteetilla, on Tampereen Veden erillishankintana ostama flotaatioselkeytys. Selkeytyksessä vedestä poistuu noin 70 prosenttia lika-aineista ja epäpuhtauksista.

Viilaamista on vähän joka prosessissa, jos tällä tavalla diplomaattisesti sanoo. Petri Jokela

Tampereen Veden määräaikainen toimitusjohtaja Petri Jokela pitää luonnollisena sitä, että hankkeessa on monia yhteistyökumppaneita. Jokelan mukaan Tampereen Vesi on jo sopinut puhdistusprosessiin liittyvät asiat flotaatioselkeytyksen toimittajan kanssa ja nyt on Econetin vuoro.

– Voihan sitä ajatella niin, että viilaamista on vähän joka prosessissa, jos tällä tavalla diplomaattisesti sanoo. Olemme sitä mieltä, että myös Econet voi parantaa omaa toimintaansa, Jokela sanoo.

Tampereen Vesi varautuu erimielisyyksien selvittämiseen oikeudessa.

– Yhteistyöhön ja sopimiseen pyritään, mutta riski on olemassa, että käräjäoikeuteen saatetaan mennä, sanoo Tampereen Veden liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva.

Lisäkustannuksista ei tarkkaa tietoa

Tampereen Vedellä ei ole vielä tarkkaa arviota siitä, millaisia lisäkustannuksia ongelmat voivat aiheuttaa.

– Kyllä me tietysti varaudumme siihen, että tässä voi merkittäviä kustannuksia tulla, Jokela sanoo.

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva arvioi, että ongelmat voivat aiheuttaa miljoonaluokan riskit. Mahdolliset lisäkustannukset tarkentuvat vasta sitten, kun selviää mitä vedenpuhdistusprosessin kuntoon saaminen vaatii.

Tampereen kaupungin liikelaitosten omistajaohjausta johtava Arto Vuojolainen odottaa Tampereen Veden johdolta selvitystä tilanteesta.

– En ole vielä saanut sellaista yhteenvetoa, Vuojolainen sanoo.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen ongelmien lisäksi Tampereen Vedellä on parhaillaan toinenkin kivi kengässä. Neljä tamperelaista asunto-osakeyhtiötä vaatii oikeudessa korvauksia poikkeuksellisista käyttövesiputkien syöpymisistä.

Tampereen Haapalinnassa 2000-luvun alussa rakennettujen kerrostalojen kupariset lämminvesiputket syöpyivät pilalle muutamassa vuodessa. Talot sijaitsevat aivan Hyhkyn pohjavesilaitoksen vieressä. Asunto-osakeyhtiöiden mukaan syy on vedessä ja Tampereen Vesi korvausvelvollinen. Tampereen Veden mielestä kiinteistöjen putkistot ovat asunto-osakeyhtiöiden omalla vastuulla.