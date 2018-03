Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen valtakausi ohi – SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi

Ylen viimeisin puoluekannatusmittaus kaataa kylmää vettä pääministeripuolueen asemasta haaveilevan kokoomuksen niskaan.

Vuosi sitten kuntavaalien alla kokoomus nousi suosituimmaksi puolueeksi ja on pitänyt tiukasti kiinni asemastaan, vaikka hallituskumppani keskustan kannatus on samaan aikaan ollut alamaissa. Nyt ohi menee kuitenkin pääoppositiopuolue SDP, jonka kannatus on pompannut 21 prosenttiin alkuvuoden aikana.

Näin tutkimus tehtiin Taloustutkimus teki puhelinhaastattelut 07.02.2018–28.02.2018. Mittausta varten haastateltiin 2 710 henkilöä. Puoluekantansa kertoi 1 655 vastaajaa. Kyselyyn haastatelluista 61,1 prosenttia kertoi mitä puoluetta äänestäisi nyt. Virhemarginaali on +/-2,1 prosenttiyksikköä. Lue tutkimuksesta tarkemmin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Nousun takana on todennäköisesti paljon kohua herättänyt työttömyysturvan aktiivimalli, joka otettiin käyttöön vuoden alussa. Vahvaa kannatusnousua näkyi jo edellisessä mittauksessa niissä haastatteluissa, jotka tehtiin aktiivimallia vastustaneen SAK:n mielenosoituksen aikoihin.

– SDP:n kannatus on lähtenyt nousuun tammikuun aikana ja helmikuun mittausjaksolla SDP nousi suurimmaksi. Kokoomus ja SDP taistelevat tällä hetkellä aika tasaväkisesti kärkipaikasta, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Demareiden peruskannattajat näyttävät palaavan takaisin kotiin. Suurinta SDP:n nousu on ammattikoulutettujen, eläkeläisten ja pienillä paikkakunnilla asuvien miesten joukossa.

Keskusta kaukana kärkikahinoista

Kannatuskadon ja hajaannusta kylvävän Paavo Väyrysen kanssa kärvistelevä keskusta jatkaa kolmannella sijalla kaukana kärkikahinoista. Takana kirii vihreät, joka on 2,5 prosenttiyksikön päässä nykyisen pääministeripuolueen kannatuksesta.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannatuksessa näkyy hienoista nousua. Sen sijaan oppositiopuolueista perussuomalaiset ja RKP menettivät kannatustaan.

Edellisessä mittauksessa perussuomalaisilla näkyi Laura Huhtasaaren presidentinvaalikampanjan mukanaan tuomaa nousua, mutta nyt noste on hävinnyt ja vasemmistoliitto on mennyt ohi.

RKP:n yllättävä 1,7 prosenttiyksikön kannatuspudotus on puolueelle poikkeuksellisen iso. Taloustutkimuksen Turja laittaisi sen satunnaisvaihtelun piikkiin.

– Tällä tutkimuskerralla tavoitettiin ehkä vähemmän ruotsinkielisiä vastaajia, Turja arvioi.

Sinisen tulevaisuuden alle kahden prosentin tasolla madelleessa kannatuksessa ei näy muutosta suuntaan tai toiseen.

Hallituksen yhteiskannatus surkealla tasolla

Mittauksessa isona teemana näkyy punavihreän opposition nousu. Sen yhteiskannatus on nyt 44,4 prosenttia, kun taas hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus jää 38,6 prosenttiin.

Lukemat eivät vala uskoa sote-uudistuksen kanssa kipuileviin hallituspuolueisiin, joilla on täysi työ pitää rivit suorassa hallituskauden loppuun asti.

Kokoomuksen Elina Lepomäki on jo ilmoittanut haluavansa pysäyttää sote- ja maakuntauudistuksen. Lisäksi perhevapaauudistuksen kaatuminen ja sen jälkipyykki on kiristänyt hermoja sekä keskustassa että kokoomuksessa.

Hallituksen niukka 106 kansanedustajan enemmistö ei kovin montaa irtiottoa kestä. Mikäli sote tyssää, on pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoittanut myös hallituksen kaatuvan.

Uusiin eduskuntavaaleihin mentäisiin siinä tapauksessa siis tilanteessa, jossa kokoomus ja SDP kamppailevat tasaväkisesti pääministerin paikasta.

Tällä kannatuksella nykyiselle pääministeripuolue keskustalle puolestaan olisi luvassa iso tappio ja ehkä jopa yli kymmenen kansanedustajan paikan menetys.