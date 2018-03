Venäjän väitetään sekaantuneen huumesalakuljetukseen – Argentiina: valtava kokaiinilasti aiottiin lennättää Moskovaan valtionjohdon koneella

BUENOS AIRES Venäjän viranomaiset kiistävät väitteet, joiden mukaan maan ulkoministeriö tai turvallisuuspalvelu olisivat olleet mukana kokaiinin salakuljetusringissä Argentiinassa.

Venäjän varaulkoministerin Sergei Rjabkovin mukaan lehdistölle vuodetuilla tiedoilla ei ole mitään todellisuuspohjaa ja niitä esittävät ihmiset suhtautuvat Venäjään lähtökohtaisesti kielteisesti. Rjabkov kommentoi asiaa keskiviikkona uutistoimisto Tassillle (siirryt toiseen palveluun).

Viikko sitten torstaina Argentiinan viranomaiset kertoivat takavarikoineensa 389 kiloa kokaiinia Venäjän suurlähetystön yhteydessä toimivasta koulusta Buenos Airesissa. Kokaiinin arvoksi katukaupassa on arvioitu yli 50 miljoonaa euroa.

Viranomaisten mukaan salakuljetuksesta on pidätetty yhteensä kuusi Venäjän tai Argentiinan kansalaista. Heidän joukossa on Buenos Airesissa sijaitsevan Venäjän suurlähetystön entinen työntekijä.

Venäjän ja Argentiinan lehdistössä on esitetty viime päivinä vakavia epäilyjä Venäjän valtion roolista kokaiinin salakuljetuksessa Argentiinasta Euroopan markkinoille.

Poliisioperaatiossa kokaiini korvattiin jauhoilla

Argentiinan turvallisuusministeri Patricia Bullrich kertoi viime viikolla tiedotustilaisuudessa, että kokaiini onnistuttiin takavarikoimaan maiden yhteisellä poliisioperaatiolla.

Ministerin mukaan poliisiyhteistyö käynnistettiin, kun Venäjän suurlähettiläs Viktor Koronelli ilmoitti argentiinalaisviranomaisille joulukuussa 2016 suurlähetystön koulusta löytyneistä 12 epäilyttävästä matkalaukusta.

Matkalaukuissa ollut kokaiini korvattiin jauhoilla ja laukut varustettiin seurantalaitteilla.

Ministeri Bullrichin mukaan usean epäonnistuneen yrityksen jälkeen salakuljettajat saivat viimein viime vuoden joulukuussa kuljetettua jauhoa sisältävät laukut diplomaattimatkatavaroina Venäjän valtion lentokoneella Moskovaan.

Argentiinan poliisi on julkaissut poliisioperaatiosta virallisella Twitter-tilillään (siirryt toiseen palveluun)valokuvia ja videon. Niissä näkyy, kuinka huumeringin matkalaukkuja lastataan venäläiskoneeseen.

Kone on tunnistettu sen kyljessä olevan numeron perusteella samaksi, joka on presidentti Vladimir Putinin ja muun Venäjän ylimmän johdon käytössä.

Venäjä kiistää diplomaattikuljetuksen käytön huumekuriirina

Venäjän presidentinhallinto on kiistänyt tiedot diplomaattikoneen käyttämisestä huumeiden salakuljettamiseen. Kremlin tiedottaja Jelena Krylova epäili tiistaina uutistoimisto Interfaxille (siirryt toiseen palveluun), että Argentiinan viranomaisten julkaisema kuva olisi väärennetty.

Myös Venäjän ulkoministeriön virallinen tiedottaja Marija Zaharova on torjunut väitteet, joiden mukaan lasti olisi voitu lähettää Venäjälle diplomaattikuljetuksella.

Zaharovan mukaan kyse on pelkästään suurlähetystössä työskennelleen yksittäisen työntekijän hankkeesta. Lisäksi hän on korostanut, ettei salakuljetuksesta pidätetyllä suurlähetystön entisellä kirjanpitäjällä ollut diplomaattipassia.

– Joidenkin mukaan tapaus heittää varjon lähetystömme ylle. Kaikki on kuitenkin päinvastoin: operaation menestys turvattiin juuri Venäjän suurlähettilään ja diplomaattisen henkilökunnan tehokkaan toiminnan vuoksi, Zaharova kertoo ulkoministeriön verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova. Maxim Shipenkov / EPA

Media väittää Venäjän valtion sekaantuneen vyyhtiin

Saksan poliisi on vahvistanut tänään perjantaina, että se on pidättänyt viime yönä Berliinissä kokaiiniringissä toimineen venäläisen liikemiehen Andrei Kovaltšukin. Mediatietojen mukaan Saksassa asuvalla Kovaltšukilla on läheisiä suhteita Venäjän viranomaisiin ja häntä on pidetty salakuljetuksen päätekijänä.

Argentiinan suurimman sanomalehden Clarinin (siirryt toiseen palveluun) mukaan diplomaattikanavia hyödyntävä huumereitti tyrehtyi liikemiehen ja Venäjän suurlähettilään Koronellin valtakamppailuun. Todisteena väitteilleen lehti esittää Argentiinan turvallisuuspalvelun salakuunteleman puhelinkeskustelun kahden huumeringin jäsenen välillä.

Argentiinan turvallisuusneuvoston sihteeri Eugenio Burzaco on puolestaan arvellut Venäjän voineen käyttää diplomaattikanavia huumeiden salakuljettamiseen myös naapurimaa Uruguayssa ja muualla Latinalaisessa Amerikassa. Venäjän toimista muissa alueen maissa on jo aloitettu tutkinta, kertoo suosittu argentiinalaissivusto Infobaen (siirryt toiseen palveluun).

Julkisuudessa on myös esitetty väitteitä, joiden mukaan Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri, Putinin lähimpään sisäpiiriin kuuluva Nikolai Patrušev olisi sotkeutunut huumevyyhtiin. Patrušev vierali Argentiinassa viime vuoden joulukuussa.

Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrušev on yksi Putinin lähimmistä luotetuista. Sergei Karpukhin / Pool / EPA

Lisäksi mediassa on nostettu esiin Venäjän ulkoministeriön Latinalaisesta Amerikasta vastaavan entisen osastopäällikön Pjotr Polšikovin hämärissä olosuhteissa tapahtunut kuolema. Lehtitietojen mukaan Polšikov löytyi ammuttuna asunnostaan Moskovassa joulukuussa 2016.

Venäläisviranomaiset pitävät väitteitä valeuutisina

Venäjän ulkoministeriö syyttää lehdistöä ja sosiaalista mediaa valeuutisten levittämisestä. Se on julkaissut verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) listan huumetakavarikkoon liittyvistä uutisista ja väitteistä, joita se pitää valheellisena.

Ulkoministeriö kiistää muun muassa väitteen, jonka mukaan Argentiinan viranomaiset olisivat paljastaneet huumeringin. Sen mukaan Venäjän Argentiinan-suurlähetystö pani tutkinnan vireille, eivätkä argentiinalaiset, kuten moni media on esittänyt.

Myös Venäjän turvallisuusneuvosto ja Argentiinan-suurlähetystö ovat kiistäneet Venäjän valtion osallisuuden kokaiinin salakuljetukseen.