Suomen pisin moottoritie on vihdoin valmis – rakentaminen kesti 62 vuotta

Mistä on kyse? Vuonna 1956 aloitettu E18-moottoritieprojekti valmistui, kun Haminan ja Vaalimaan välinen osuus avattiin kokonaisuudessaan autoilijoille

Moottoritiellä on positiivisia vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle ja liikenneturvallisuudelle

Tie on osa kansainvälistä E18-tietä, joka ulottuu Pohjois-Irlannista Pietariin

E18 on EU:n tärkein yhteys Venäjälle

Useat innokkaat autoilijat karauttivat uudenkarhealle asfaltille heti, kun esteet tien päistä poistettiin Virojoella ja Vaalimaalla. Autoilijat vilkuttivat tyytyväisinä sillalle kerääntyneelle joukolle, johon kuului muun muassa rakennuttajan, kunnan ja pelastuslaitoksen edustajia.

Suomen etelärannikon läpi pääsee nyt ajamaan kokonaan moottoritietä pitkin. Viimeinen osuus Turusta Venäjän rajalle Vaalimaalle ulottuvasta E18-moottoritiestä valmistui torstaina, kun Haminan ja Vaalimaan välinen väylä avattiin kokonaisuudessaan autoilijoille. 350 kilometrin mittainen E18 on Suomen pisin moottoritie.

Moottoritie valmistui 62 vuotta rakennustöiden aloittamisen jälkeen. Tien rakentaminen aloitettiin vuonna 1956 Tarvontien osuudesta, joka valmistui vuonna 1971.

1990-luvun puolivälissä Suomi sitoutui rakentamaan moottoritietasoisen yhteyden Vaalimaalle saakka vuoteen 2018 mennessä.

E18-moottoritie vie Turusta Venäjän rajalle saakka. Juha Korhonen / Yle

Turusta Paimioon ulottuva, 28 kilometriä pitkä osuus otettiin käyttöön vuonna 1997. (siirryt toiseen palveluun) Paimiosta tietä jatkettiin 35 kilometrin matkalta Muurlaan vuonna 2003 ja kaksi vuotta myöhemmin kymmenen kilometrin verran Lohjanharjulta Lohjalle.

Muurlan ja Lohjan, ja samalla Helsingin ja Turun välinen tieosuus valmistui tammikuussa 2009 kaksi kuukautta aikataulusta myöhässä. Tien valmistuminen viivästyi tunneleiden turvallisuusjärjestelmissä ilmenneiden puutteiden vuoksi. Viimeisenä valmistui Lohjan ja Muurlan välinen osuus, jonka varrella on yhteensä seitsemän tunnelia 51 kilometrin matkalla. Monet tunneleista rakennettiin alueella elävien liito-oravien vuoksi. (siirryt toiseen palveluun)Tielinjalla on yhteensä 47 liito-oravien ylityspaikkaa.

Hamina–Vaalimaa-osuuden rakentaminen aloitettiin kesällä 2015 ja se vei 2,5 vuotta, puoli vuotta arvioitua vähemmän. Viimeisen osuuden rakennustöihin osallistui kaikkiaan 850 työntekijää.

– Tavoitteemme on ollut luoda korkealuokkainen, koko suomalaista yhteiskuntaa palveleva väylä. Myös tien kansainvälinen merkitys on erittäin iso, sillä E18 on EU:n tärkein yhteys Venäjälle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtaja Matti Vehviläinen toteaa.

Hyödyttää elinkeinoelämää ja liikenneturvallisuutta

Liikenneviraston projektijohtaja Lars Westermark näkee, että E18-moottoritien muodostamasta runkoverkosta on merkittävää hyötyä Suomen elinkeinoelämälle.

– Kaikki pääsatamat, lentoasemat ja idän liikenne ovat nyt kytköksissä toisiinsa. Lisäksi raskaan liikenteen sujuvuus ja täsmällisyys paranevat, koska tiedetään, milloin lastit ovat perillä, Westermark toteaa.

Moottoritien on laskettu parantavan liikenneturvallisuutta jopa 60 prosentilla. Westermarkin mukaan vasemmalle kääntymisen aiheuttamat onnettomuudet ja nokkakolarit ovat liikenneturvallisuuden kannalta pahimpia ongelmia. Uuden tien myötä ne poistuvat.

– Kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan lähes kokonaan pois. Se on isoin hyöty yhteiskunnalle, että pysytään hengissä, Westermark toteaa.

Uusi tie maksaa 60 000 euroa päivässä

Moottoritien Hamina–Vaalimaa-osuus toteutettiin elinkaarimallilla. Liikennevirasto tilasi sen suunnittelun, rakennuksen, rahoituksen ja kunnossapidon tarjouskilpailun voittaneelta Tieyhtiö Vaalimaa Oy:ltä. Pääurakoitsijana hankkeessa oli YIT Rakennus Oy:n ja Meridiam Infrastructure:n muodostama yhteenliittymä.

E18-moottoritie kulkee Etelä-Suomen halki. Juha Korhonen / Yle

Elinkaarimalli pudotti hankkeen kustannukset arvioidusta 660 miljoonasta noin 550 miljoonaan euroon. Valtio maksaa Tieyhtiö Vaalimaa Oy:lle päivittäin noin 60 000 euroa vuoteen 2034 saakka.

– Elinkaarimallilla tie saatiin nopeammin rakennettua. Yhteiskunnan kannalta tämä on kokonaisuudessaan halvempi ratkaisu kuin perinteinen budjettirahoitus, Lars Westermark sanoo.

Poikkeuksellisen suuri hanke

Moottoritien valmistuminen on merkittävä asia myös kokoluokkansa vuoksi. Vastaavia hankkeita toteutetaan Suomessa harvoin.

– Katsotaan, saadaanko seuraavaa moottoritietä enää minun työurani aikana avattua liikenteelle. Tämä on iso projekti, joka on alkanut vuonna 1956 ja nyt se päättyy.

Westermark on liikuttunut tien valmistumisesta.

– Tällaista urakkaa tehdään täysipainoisesti. Nyt sen loppuessa olemme onnellisia, mutta poistumme vähän haikeina paikalta.

Vuosikymmenien tieprojekti päättyi 1.3.2018. Juha Korhonen / Yle

Tietyöt jatkuvat

Vaikka Haminan ja Vaalimaan välinen moottoritieosuus onkin nyt valmis, tietyöt alueella jatkuvat edelleen. Huhtikuussa aletaan kunnostaa vanhaa seiskatietä eli maantietä 170, joka päällystetään lähes kokonaan uudelleen. Tien varrelle rakennetaan myös kevyeen liikenteen väyliä.

Toukokuussa Liikennevirasto alkaa kunnostaa Virolahden keskustan ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi Virolahden vanha silta korjataan.

Haminan ja Vaalimaan välinen E18-tieosuus kattaa kokonaisuudessaan 32 kilometrin matkan. Viimeisenä valmistunut, Virolahden ja Vaalimaan välinen osuus, on 8,5 kilometriä pitkä. Matka-aika osuudella lyhenee uuden tien myötä kahdeksalla minuutilla. Moottoritie vihitään käyttöön toukokuun lopussa.