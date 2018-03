Influenssaepidemia riehuu voimakkaana lähes koko maassa – voi vielä pahentua

THL:n mukaan epidemian laantumista on vielä toistaiseksi vaikea ennustaa.

Talven influenssaepidemia jyllää nyt voimakkaana. Epidemia on käynnissä lähes koko maassa ja sen voimakkuuden aste on korkea tai hyvin korkea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan terveyskeskuksissa on tilastoitu (siirryt toiseen palveluun) influenssakäyntejä tänä talvena saman verran kuin kahtena edellisenä. Erityisasiantuntija Niina Ikonen THL:stä kertoo, että epidemia saattaa vielä pahentua.

– Tällä hetkellä ei näytä siltä, että tautitapausten määrät olisivat vähenemässä. Tartuntoja ei kuitenkaan ole ollut mitenkään merkittävästi enemmän viime vuosiin verrattuna, Ikonen sanoo.

THL:n mukaan epidemian laantumista on vielä toistaiseksi vaikea ennustaa. Epidemia on voimakas todennäköisesti siksi, koska liikkeellä on kaikkiaan neljää eri virusta.

Edelleen influenssa B-virusta kiertää enemmän. Influenssa B-tartuntoja on raportoitu kaksikertainen määrä verrattuna influenssa A:han. Kansalliseen rokoteohjelmaan kuuluva influenssarokote ei tehoa B-virukseen.

