Tuuli toi kylmän mukana uuden tilanteen sähkönkuluttajalle – sähkölasku voi pienentyä valppaalla kuluttajalla

Teollisuus sen jo osaa, mutta vielä harva tavallinen kuluttaja huomio sähkön hinnan vaihteluja.

Vaihtelusta saatiin esimakua, kun sähkön tuntihinta (siirryt toiseen palveluun) käväisi aamulla talven ennätyslukemissa. Keskiviikko ja tämä päivä ovat olleet sähköpörssissä selviä poikkeuksia. Koko talven ajan tuntihinnat ovat pysytelleet Suomessa selvästi alempana kuin nyt.

Koko lähialue on hytissyt Siperian puhaltaneessa kylmässä ja tämä on näkynyt Pohjoismaiden ja Baltian maiden sähköpörssissä Nordpoolissa. Päivän korkein tuntihinta oli aamulla yhdeksän aikaan vähän yli 255 euroa megawattitunnilta. Päivän aikana vaihtelu on ollut melkoista, kun alin hinta on ollut huippua lähes kymmenen kertaa alempana noin 38 eurossa.

Hintapiikki ja kova hinnan vaihtelu on kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruususen mukaan merkki tulevasta kehityksestä. Sähkön markkinahinta ei ole kovista pakkasista huolimatta noussut Pohjoismaissa sille tasolle, jolle se oli vielä vajaa kymmenkunta vuotta sitten. Silloin markkinahinta oli reilusti yli 50 euroa per mega, kun yleinen sähkön hintataso on jonkin verran yli 30 euroa.

Mutta sitten kun ei tuule ja aurinko ei paista, hinta voi silloin olla tosi kova. Jukka Ruusunen

– Markkinoilla on paljon energiaa ja keskimääräinen hinta on alhaisempi. Mutta sitten kun ei tuule ja aurinko ei paista, hinta voi silloin olla tosi kova, tulkitsee toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Ruususen mukaan Pohjoismaihin on rakennettu runsaasti uutta voimaa lähinnä tuulivoimamyllyjen muodossa. Kun sähkön kysyntä ei ole kasvanut, keskimäärin halvempaa sähköä liikkuu nyt yhtenäisen, Ruususen mukaan hyvin toimivan, pörssin alueella.

Tilanne on uusi ja voimistuva. Ruotsi on rakentamassa vielä lisää uutta tuulivoimaa, mikä Ruususen mukaan vaikuttaa todella paljon myös Suomessa hinnan vaihteluina. Pohjoismaiden markkinat seuraavat tilannetta, mikä on jo yleistä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Halvin sähkö tuntitaksan takana

Teollisuus osaa jo ennakoida ja reagoida sähkön hinnan vaihteluihin. Esimerkiksi tämän ja keskiviikon aikana etenkin isommat yhtiöt ovat sopeuttaneet ja mahdollisuuksien mukaan vähentäneet sähkön käyttöänsä. Teollisuus tavallaan myy sähköä kalliin hinnan aikana markkinoille.

Sähköpylväitä pakkasessa Helsingin Tapaninvainiossa. Markku Ulander / Lehtikuva

Toisin on kuluttajilla. Vaikka sähkön kilpailutus on yleistynyt, suurin osa kuluttajista maksaa sähköstään kiinteähintaisten sopimusten mukaan. Arviolta noin kymmenkunta prosenttia sähköasiakkaista maksaa (siirryt toiseen palveluun) sähköstään kysynnän mukaan vaihtelevien hintojen mukaan.

Minä olen friikki ja käytän tuntihinnoiteltua sähköä. Jukka Ruusunen

– Minä olen friikki ja käytän tuntihinnoiteltua sähköä, Ruusunen sutkauttaa.

Ja syystä. Koska Ruusunen tietää, että tuntihinnoiteltu niin sanottu pörssisähkö on ollut viime aikoina edullisin tapa maksaa sähköstä. Pörssin tuntihinta ei ole kuluttajan sähkön loppuhinta, vaan kuluttajan hinta riippuu sähkösopimuksesta, siirtohinnasta ja verosta.

Sähkömarkkinat kohti korkomarkkinoita

Kolikolla on kaksi puolta. Ruusunen vertaa sähkömarkkinoiden tilannetta lainamarkkinoiden muuttuviin korkoihin. Kuka muistaa pankkien kiinteämmät korot, kuten prime-koron?

Sähkömarkkinoilla on Ruususen mukaan yleistymässä vastaava tilanne kuin lainamarkkinoiden vaihtelevissa markkinakoroissa. Tai että kuluttajilla on vaihtoehtoja.

Nousu pitää sitten välillä kestää. Jukka Ruusunen

– Kuluttajat eivät ole tottuneet siihen, että voit valita ja otat vaihtelevampaa riskialtista, ja ostat sitä keskimäärin halvinta tuntisähköä. Nousu pitää sitten välillä kestää, Ruusunen opastaa.

Riskin voi välttää vakaamalla kiinteähintaisella sopimuksella.

– Jos arvostat vakautta, ja olet valmis maksamaan sopimuksesta vähän enemmän.

Pörssisähkö vaikuttaa myös kaikkien sähkölaskuun, kun sähköyhtiöt ennakoivat sopimuksissaan pörssisähkön kehitystä. Kiinteän sähkösopimuksen hinta noudattelee markkinasähkön pidemmän ajan ennusteita.

Valpas ja joustava kuluttaja voi hyötyä

Ruususen näkee, että sähkömarkkinoilla tuntihinnoittelu on muuttumassa yhä houkuttelevammaksi niille, jotka pystyvät vaikuttamaan omaan kulutukseen hintapiikkien aikana. Sähkön käyttöä voi vähentää sijoittamalla tekniikkaan, joka ohjaa kulutusta ja seuraa lämpötilaa sekä mahdollisesti myös sähkön hintavaihteluita.

Automaation jälkiasentaminen maksaa helposti jopa tuhat euroa, mutta markkinoille on tulossa muun muassa lämminvesivaraajia, jotka lämmittävät vettä silloin kun sähkö on halvempaa.

On täysin mahdollista, että näemme moninkertaisia hintoja. Jukka Ruusunen

Hyödyt näkyvät eniten niissä talouksissa, jossa sähköä kuluu enemmän. Kodin sähkösyöppöjä ovat esimerkiksi sähkölämmitys, sähkökiukaat, liedet ja isot kodinkoneet. Kun hintapiikki on suuri, sitä enemmän kannattaa tuntisopimustalouksissa ainakin hetkellisesti vähentää kulutusta.

– Jos kuluttaja on tehnyt kiinteähintaisen sopimuksen, hän ei voi rahastaa mahdollista joustoa omassa kysynnässä. Hän on silloin valinnut näin ja sillä siisti, Ruusunen valistaa.

Kunnon heilahtelut vasta tulossa

Viime päivien pörssisähkön huippu ei ole ollut lähivuosien korkein. Hinnat eivät yllättäneet markkinoista työkseen seuraavaa Ruususta, kun huomioidaan laaja pakkasrintama.

Suomessa ei ainakaan vielä nähty parin vuoden takaista sähkön kulutuksen tuntihuippua, yli 15 000 megawattia. Siitä jäätiin toimivan markkinan ansiosta noin 1 000 MWh:ia.

Ruusunen ennakoi, että huippuhinnoissa ja tuntihintojen vaihteluissa nähdään vielä paljon selvempiä heittoja.

– On täysin mahdollista, että näemme moninkertaisia hintoja. Silloin koko Pohjolassa on kunnon pakkanen jo vähän aikaisemmin tammi- helmikuussa ennen auringon lämmittäviä säteitä.

Talven kovat pakkaset ja sitä myöden sähkön hinnan nousu ovat siirtymässä vähitellen myös niin sanotun tehomaksun kautta laajemmin kuluttajahintoihin. Tehomaksussa sähkön hintaan lisätään uusi osuus, joka vaikuttaa pakkasen kulutuspiikin aikaan laskuun seuraavan vuoden ajan.

