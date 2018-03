Los Angelesissa asuva Samuli Vauramo koekuvauksistaan Hollywoodissa: "Välillä ihan oikeasti hämmästelen, että halutaanko minun testaavan tuollaiseen rooliin"

Yöjuna Helsingistä Ouluun valjastetaan jännityksen näyttämöksi Kääntöpiste-elokuvassa. Kolmen samaan hyttiin sattuneen miehen matka saa murheellisen käänteen ja vain kaksi heistä selviää perille. Oulussa rikollisissa bisneksissä mukana oleva yrittäjäisä ja laiton afrikkalainen maahanmuuttaja tutustuvat omilla tahoillaan matkalle jääneen miehen entiseen puolisoon.

Los Angelesissa pitkään asunut näyttelijä Samuli Vauramo löysi omasta hahmostaan paljon tarttumapintaa.

– Minun oli itse helppo lähestyä Jereä, koska hän on paluumuuttaja ja asunut pitkiä aikoja ulkomailla tehden aika hurjiakin hommia. Hän on elänyt pidennettyä teini-ikää, mutta hyppääkin Suomessa pienen pojan yksinhuoltajaisäksi. Hän tekee ensimmäistä kertaa tietoisen valinnan, että päättää ottaa vastuuta teoistaan.

Kohtalon puututtua peliin Jere esittää ratkaisevaa osaa tuntemattomien ihmisten elämässä. Elokuva käsittelee esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa ja perheongelmia, joihin liittyy väkivaltaa ja huumausaineita.

Vauramosta on kiinnostavaa, että hahmot eivät ole olosuhteiden uhreja vaan tekevät valintoja omista lähtökohdistaan.

– Olen ihaillen seurannut, miten suomalainen tarinankerronta on lähtenyt laajentumaan. Enää ei olla pelkästään niin sanotun tiskirättirealismin vankeja. Täältä löytyy nykyään historiallista draamaa ja kansainvälisiä elementtejä. Kääntöpiste-elokuvassa on esimerkiksi yllättävän paljon toimintaa jännitysdraamaksi. Se on hienoa, että meilläkin laajenee genrekenttä.

Kansainvälisen työn haasteena tunnekieli

Vauramo ei tee henkilökohtaisesti vastakkainasettelua kotimaan ja ulkomaiden töiden kesken.

– Olen asunut Jenkeissä pitkään. Sitä ajattelee, että mennään sinne, mistä töitä tulee. Jenkeistä saadut roolit on myös aina kuvattu Yhdysvaltojen ulkopuolella Chileä ja Italiaa myöten. Itselleni pelikenttä on maailmanlaajuinen, mikä on aika jännittävää.

Vauramo on jo nähty monessa roolissa ulkomailla. Hän on näytellyt esimerkiksi George Clooneyn tähdittämässä The American -elokuvassa vuonna 2012.

Hollywoodissa Vauramo välillä yllättyy rooleista, joihin pääsee koekuvaamaan. Hän kokee, että näyttelijänä häntä ei ole tyypitelty mitenkään.

– Koekuvauksien osalta välillä ihan oikeasti hämmästelen, että halutaanko minun testaavan tuollaiseen rooliin. Välillä tulee neuvoteltua agentin kanssa, kun itse kummastelen jotain roolia.

Kaikkein haastavinta kansainvälisissä roolitöissä on kieli. Myös Kääntöpisteessä näytellään englannin kielellä.

– Haastavaa on, että saa tunnekielen eli emootion repliikkien taakse. Repliikeistä ei saa tulla vaan etukäteen harjoiteltua lausuntaa. Se on ollut tosi haastavaa, mutta erittäin kouluttavaa. Sitä varten pitää tehdä syvempää ajatustyötä.