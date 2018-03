Enää ei maistella vain viinejä tai oluita – kahvikupillisellakin on nyt tarina ja luonne

Suklaista vai sitrusmaista? Täyteläistä vai hedelmäistä? Joensuulainen paahtimoyrittäjä Miska Kämäräinen kuvailee kahveja viinimaailmasta tutuilla termeillä.

– Oikean makuyhdistelmän löytäminen voi vaatia jopa tuhat maistelukertaa ennen kuin tuote on valmis, Kämäräinen sanoo.

Myös kahviharrastajat maistelevat pienpaahtimoiden erikoiskahveja samalla otteella kuin tilaviinejä tai pienpanimo-oluita.

Kahvi on muuttumassa elintarvikkeesta nautintoaineeksi.

– Käsityöläisyys on suuri globaali trendi. Se näkyy myös kahveissa, ja ihmiset haluavat testata erilaisia kahveja, sanoo porvoolaisen Robert Paulig Roasteryn paahtimolähettiläs Jarkko Issukka.

Papujen väri kertoo kahvin paahtoasteesta. Nelli Kallinen / Yle

Pienpaahtimokahvien kysyntä on kasvanut viime vuosina huimasti, ja vauhdin oletetaan jatkuvan, kertoo valikoimapäällikkö Matias Loppi K-ryhmästä. Saatavuus on välillä ongelma, sillä useimmat pienpaahtimot toimivat paikallisesti. Laveinta tarjonta on pääkaupunkiseudulla.

Kuka kahvini viljelee?

Tuotteen tarina on entistä oleellisempi myös kahvikaupassa: Kuka kahvin on viljellyt? Millaisessa maisemassa kahvipensaat ovat kasvaneet? Miten kahvi on paahdettu ja mitä vivahteita mausta löytyy?

Jarkko Issukan mukaan kahvin vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän. Marketin kahvihyllyllä näkee leimoja laidasta laitaan. On luomua, reilua kauppaa sekä UTZ- ja Rainforest Alliance -ympäristösertifikaatteja. Pienpaahtimokahveissa vastuullisuus on jo enemmän sääntö kuin poikkeus.

– Harrastajille on tärkeää esimerkiksi se, että viljelijä on saanut työstään kunnon korvauksen eikä kahvintuotannossa ole käytetty lapsityövoimaa, Issukka sanoo.

Kylmäuutettu kahvi tulee

Suomalaiset juovat edelleen maailman eniten kahvia henkeä kohden laskettuna. Vaaleapaahtoinen suodatinkahvi on ylivoimaisesti suosituinta, jo osa kansanperinnettä. Mutta huoltoasemillakin tutun merkin rinnalle on ilmestynyt toinen pannu tummempaa paahtoa, jonka pehmeään ja täyteläiseen makuun moni on mieltynyt.

Kahvisäkit kulkevat Guatemalasta joensuulaiselle pienpaahtimolle. Nelli Kallinen / Yle

Espressopohjaiset kahvit, kuten latte ja capuccino, ovat tulleet jäädäkseen, Issukka uskoo. Moni jauhaa kahvinpapunsa itse taatakseen tuoreen nautinnon tai lataa pavuilla tavallista kahvinkeitintä kalliimman täysautomaattikahvikoneen.

Issukka arvioi, että seuraavaksi Suomessakin aletaan hörppiä maailmalla suosittuja kylmäuutettuja kahveja. Kahvijauhetta uutetaan huoneenlämpöisessä vedessä yön yli, ja juoma nautitaan kylmänä maidon tai jääpalojen kanssa.

Paahtimoraja siirtyy pohjoiseen

Jarkko Issukan mukaan pienpaahtimoraja kulkee tällä hetkellä suurin piirtein Keski-Suomen kohdalla. Pienpaahtimoita löytyy Suomesta 30–40 kappaletta autotallipajoista isompiin yrityksiin.

Pohjois-Karjalassa kahvia paahtava Miska Kämäräinen kertoo, että kysyntää riittää muuallakin kuin Etelä-Suomessa. Entinen myyntimies on totaalisen hurahtanut kahviin ja uskoo tuotteen vetovoimaan.

– Makuun vaikuttaa niin moni asia. On tärkeää mitata papujen kosteus ja tiheys, ja vasta sen jälkeen valita paahtoaika ja -lämpötila, Kämäräinen kuvailee.