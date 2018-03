Lontoo hytisee nyt kylmyydestä – katso, miten lumi kuorrutti suomalaisten suosikkikaupungin

Siperiasta Britanniaan liikkuneet lumimyrskyt ovat jäädyttäneet osan Lontoon maamerkeistä. Britanniassa ei ole ollut yhtä tuiskuista ja tuulista säätä sitten vuoden 1991. Siperiasta Britannian ja Irlannin suuntaan kulkenut talvimyrsky tuo lisää lunta ja jäätä torstain ja perjantain aikana.

Punainen hälytys on annettu Lounais-Englantiin, Etelä-Walesiin ja Skotlantiin.

Autoilijoita on jäänyt lumen takia saarroksiin Skotlannissa. Lentoja ja junia on peruttu ja teitä on suljettu. Lontoossa Waterloon juna-asemalla, joka on kaupungin vilkkaimmin liikennöity, noin puolet junista on peruttu. Myös kouluja on jouduttu sulkemaan.

Jeff Moore / AOP

Turistit ottivat kuvia lumisella Lontoon Piccadilly Circuksella.

Turistit ottavat kuvia lumisella Piccadilly Circuksella. Ray Tang / AOP

Reutersin mukaan Britanniassa on paikoin jopa 30 senttiä lunta. Buckinghamin palatsin edustalla ollut vartiosotilas ei hätkähtänyt lumisateesta.

Andy Rain / EPA

Myös ulkoministeri Boris Johnson saapui talvipipo päässä kokoukseen.

Andy Rain / EPA

