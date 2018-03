Seksin vallankumous vanhentui – Ehkäisy palasi isoäidin aikaan, moni uusi ehkäisymenetelmä perustuu varmoihin päiviin

Hormonaalisen ehkäisyn kartteleminen on johtanut erilaisten kuukautiskiertoa seuraavien tietokoneiden ja kännykkäsovellusten suosion kasvuun.

Kun ehkäisypilleri aikoinaan tuli markkinoille, se mullisti erityisesti naisten seksuaalisuuden. Puhuttiin vallankumouksesta ja vapauden pillereistä.

Vanha vallankumous ei kuitenkaan kelpaa nykynuorille. Yhä useampi nainen etsii ehkäisyyn hormonittomia vaihtoehtoja.

Kiinnostus vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan näyttää kasvavan Miila Halonen

Syynä pillereiden epäsuosioon ovat uutiset ja kokemukset niiden sivuvaikutuksista. Monia huolestuttaa myös hormonivalmisteiden kertyminen vesistöihin.

– Nuoret haluavat elää mahdollisimman luomuna. Kaikkia ylimääräisiä lääkkeitä ja hormoneja pyritään välttämään, kuvailee seksuaalineuvoja Saara Ahola, joka työskentelee Keski-Suomen keskussairaalan Naistentautien poliklikalla.

Alejandro Ernesto / EPA

Elämäntapana kehoystävällisyys

Väestöliiton asiantuntijalääkäri Miila Halonen puhuu kehoystävällisestä elämäntavasta. Se on laaja elämäntapaan liittyvä trendi, joka ohjaa monien nuorten naisten suhtautumista niin ravintoon, liikuntaan kuin lääkkeisiinkin. Käytännössä se tarkoittaa aiempaa suurempaa tarkkuutta siitä, mitä syödään, mitä kulutetaan ja millaisille asioille oma keho altistetaan.

Halonen näkee selvän murroksen suhtautumisessa hormonaaliseen ehkäisyyn tapahtuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kiihtyneen edelleen viiden vuoden kuluessa. Nyt etsitään joko kokonaan hormonittomia tai mahdollisimman vähähormonisia ehkäisytapoja.

- Kiinnostus vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan näyttää kasvavan. Linkitän keskustelun hormonalisesta ehkäisystä tähän isompaan kuvaan, Halonen pohtii.

Some syö pillerin suosiota

E-pilleri on edelleen alle 30-vuotialle toiseksi suosituin ehkäisymenetelmä kondomin jälkeen.

Pillereiden haittavaikutukset ovat kuitenkin saaneet paljon huomiota. Tutkimusten mukaan ne lisäävät riskiä veritulppaan. Lisäksi hormonaalista ehkäisyä käyttävät naiset kertovat kokevansa painonnousua, rintojen aristelua, seksuaalista haluttomuutta ja mielialan vaihteluja.

Pillereiden vakavammat sivuvaikutukset huolestuttavat lähinnä silloin, kun niistä kohistaan uutisissa Miila Halonen

Sosiaalisen median kautta käyttäjäkokemukset leviävät aiempaa nopeammin ja osalla nuoristakin asiakkaista on jo suuria ennakkoluuloja ylimääräisiä hormoneja kohtaan.

- Tavallisin tarina on että asiakkaalla on aiempaa käyttökokemusta hormonaalisista menetelmistä ja sitten halutaan haastaa tilanne ja etsiä muita vaihtoehtoa ehkäisyyn, Halonen luonnehtii.

Ennakkoluulot konkretisoituvat kassalla

Asenteiden muutos hormoneja kohtaan näkyy myös myyntitilastoissa.

Lyhytvaikuitteisten ehkäisymenetelmien, kuten ehkäisypillereiden, -laastarin ja -renkaan, käyttö on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt lähes kymmeneksellä. Samaan aikaan pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien, eli kierukoiden ja ehkäisykapseleiden käyttö on lisääntynyt noin 14 prosenttia. Myyntitilastoista voi tehdä päätelmiä hormonien suosiosta, sillä lyhytaikaiset ehkäisymenetelmät sisältävät suuremman määrän hormoneja kuin esimerkiksi hormonikierukka tai ehkäisykapseli.

Suurin romahdus pillereiden suosiossa tapahtui kesällä 2013, kun julkisuudessa puitiin muutamiin yhdistelmäehkäisypillereihin yhdistettyjä kuolemantapauksia. Pillereiden vakavinta haittavaikutusta, eli kohonnutta laskimoveritulpan riskä enemmän nuoria naisia huolestuttavat kuitenkin arkisemmat oireet:

- Huoli painon noususta, ihon huonontumisesta, seksuaalisen halun vähenemisestä ja mielialavaikutuksista ovat tyypillisimpiä. Vakavammat sivuvaikutukset huolestuttavat lähinnä silloin, kun niistä kohistaan uutisissa, Väestöliiton asiantuntijalääkäri Miila Halonen tietää.

Markkinoille on tullut entistä pienempiä kierukoita, joiden asentaminen onnistuu myös nuorelle naiselle. Antti Kolppo / Yle

Kierukka käy myös teinille

Aikaisemmin lähinnä synnyttäneiden naisten ehkäisyksi mielletty kierukka on muuttumassa yhä nuorempien asiakkaiden vaihtoehdoksi. Täysin hormonittoman kuparikierukan lisäksi kiinnostusta herättävät matalahormoniset kierukat.

- Tämä ajattelu on selvässä murroksessa. Nykyään kun teini-ikäinen tai nuori aikuinen lähtee hakemaan ehkäisyä, nämä vaihtoehdot ovat etulinjassa tarjolla muiden tapojen rinnalla, Halonen kertoo.

Myös toinen pitkäaikainen ehkäisymenetelmä, ihon alle asennettava ehkäisykapseli, lisää suosiotaan.

Kierukka tai ehkäisykapseli sopivat Halosen mukaan ensimmäisiksi ehkäisymuodoiksi myös siksi, ettei niiden teho heikkene käyttäjän unohtelun tai muun käyttövirheen takia. Markkinoille on viime vuosina tullut pienempiä ja helpommin nuorelle asiakkaalle asennettavia malleja.

- Viimeisen kahden-kolmen vuoden sisällä lääkärilehdissä on julkaistu useampikin juttu kierukoista nimenomaan nuorten ehkäisymuotona. Tämä on selvästi viimeisten vuosien aikana tapahtunut hoitokäytäntöjen muutos.

Mummon konstit nyt kännykässä

Hormonaalisen ehkäisyn kartteleminen on johtanut erilaisten kuukautiskiertoa seuraavien tietokoneiden ja kännykkäsovellusten suosion kasvuun. Pohjimmiltaan niiden toiminta-ajatus perustuu käyttäjän hedelmällisyyden seuraamiseen, eli mummoillekin tuttuun varmojen päivien laskemiseen. Varsinainen laskentatyö on jätetty tekniikan huoleksi.

Tässä on vaan puettu keisarille uudet vaatteet. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia, että sovelluksen lataamalla olisi ehkäisy hankittu. Miila Halonen

Konsteja on kierron seuraamiseen on monia. Osa tietokoneista ja sovelluksista kartoittaa kiertoa naisen kehon lämpötilaa tarkkailemalla, toisiin kirjataan kuukautispäivien lisäksi havaintoja omasta mielialasta, valkovuodosta ja muista oireista. Tietokone ilmoittaa päivät, jolloin käyttäjä voi tulla raskaaksi. Silloin seksiä on vältettävä tai huolehdittava lisäehkäisystä esimerkiksi kondomin avulla.

Väestöliitossa varmoihin päiviin perustuvat ehkäisytietokoneet saavat hyvin varautuneen vastaanoton:

- Tässä on vaan puettu keisarille uudet vaatteet, jolloin se näyttää houkuttelevammalta ja kiinnostavalta. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia, että sovelluksen lataamalla olisi ehkäisy hankittu, asiantuntijalääkäri Miila Halonen varoittaa.

Ehkäisytietokoneet ja -sovellukset laskevat digitaalisesti varmoja päiviä. Tiina Jutila / Yle

Ehkäisyapplikaation luotettavuus on käyttäjän käsissä

Vaikka monet applikaatiot ja hedelmällisyystietokoneet markkinoivat itseään yhtä luotettaviksi kuin ehkäisypilleri, niihin liittyvä tutkimus on vasta alussa. Lisäksi laitteiden toimintavarmuus on suurelta osin käyttäjästä kiinni. Luotettava laskelma hedelmällisistä päivistä vaatii käyttäjältä huolellisuutta ja sitoutumista.

Kuukautiskierto on yksi maailman monimutkaisimmista systeemeistä. Mikään algoritmi tai applikaatio ei sitä täysin tavoita. Miila Halonen

Hedelmällisyystietokoneen luotettavuuteen vaikuttaa myös käyttäjän kuukautiskierron säännöllisyys. Kaikkein nuorimmat ja toisaalta hedelmällisen iän loppupäässä olevat naiset kärsivät usein kuukautiskierron suuristakin vaihteluista.

- Kuukautiskierto on yksi maailman monimutkaisimmista systeemeistä. Mikään algoritmi tai applikaatio ei sitä monimutkaisuutta täysin tavoita, Halonen uskoo.

Ehkäisytietokoneiden tai -sovellusten käyttäjämääristä Suomessa ei ole tilastotietoja. Lääkärikuntaa asia kuitenkin puhuttaa ja ilmiöstä ollaan huolestuneita.

Ruotsissa jo raportoitu raskauden keskeytysten määrän yleistymisestä ehkäisyapplikaation käyttäjien keskuudessa (siirryt toiseen palveluun). Suomesta vastaavia tietoja ei ole saatavana.

- Lääkärin pitäisi tehdä Valviralle ilmoitus, jos raskauden keskeytys johtuu ehkäisytietokoneen tai minkä tahansa muun lääkinnällisen laitteen epäkuntoon menemisestä. Tämä on lääkärikunnalle ihan uutta. Ainoatakaan ilmoitusta ei tietääkseni ole tehty, Halonen harmittelee.

Ehkäisyneuvolassa asiakas on kuningatar

Ehkäisymenetelmissä alkaa olla valinnan varaa jo enemmän kuin maitohyllyllä. Seksielämäänsä aloittavalle nuorelle ensimäinen vierailu ehkäisyneuvolassa voi olla hyvinkin jännittävä tilanne.

Asiakkaalle parhaiten sopivaa ehkäisyä etsitään kuitenkin yhdessä, avoimin mielin. Jokaisen menetelmän hyvät ja huonot puolet tuodaan esille ja lopullisen päätöksen tekee asiakas itse.

25 vuotta ehkäisyneuvontaa antanut Saara Ahola kokee, että asenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet paljon hänen työuransa aikana.

- Terveydenhuollon puolelta ei saa olla minkäänlaista painostusta johonkin tiettyyn ehkäisytapaan. Asiakkaan toiveita kuunnellaan koko ajan herkemmällä korvalla, Ahola summaa.