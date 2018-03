Vilkasliikenteisen tien outo muoto kummastuttaa Juvalla – Useita autoja suistunut pellolle suoralla tieosuudella

Useita henkilöautoja on suistunut tieltä täydessä vauhdissa Juvan Vehmaassa. Viranomainen lupaa paikalle varoitusmerkkejä ja alempaa nopeusrajoitusta.

Noin kilometrin päässä Juvan Vehmaasta Pieksämäen suuntaan on viime päivinä hämmästyttänyt ohikulkijoita useat jäljet, joita tien reunoille on ilmestynyt..

Ainakin kuusi autoa on suistunut tieltä lyhyen ajan sisällä. Osa autiosta on ajautunut nelipyöräluisua kovaan penkkaan ja osa siitä edelleen ojan yli pellolle. Jäljet ovat arviolta 200-300 metrin matkalla suoralla tieosuudella Vehmaan risteyksen ja Vehmaan kartanon välillä.

– Sieltä on tullut useita ilmoituksia tienkäyttäjälinjalle, Keski-Suomen ELY-keskuksen Mikkein ja Pieksämäen aluevastaaja Keijo Turkki kertoo.

Silmämääräisesti tie on normaalin näköinen. Tien pinta on osittain jäinen ja osittain sula. Toki tiellä on epätasaisuutta.

– Tie on kallistunut ulkoreunalta. Ilmeisesti siinä käy niin, että se hieman yllättää autoilijan ja korjausliikkeen jälkeen auto suistuu vastakkaiselle puolelle tietä, Keijo Turkki arvelee.

Turkki oli torstaina yhteydessä tien hoidosta vastaavaan aliurakoitsijaan. Pikapalaverissa sovittiin varoitusmerkkien asettamisesta tieosuudelle. Myös nopeusrajoitus pudotetaan alueella 60 kilometriin tunnissa.

– Keskellä talvea ongelmalle ei ole muuta tehtävissä. Kesällä tilannetta voidaan korjata uudelle päällysteellä, Turkki pohtii.

Tie 459 on valtion ylläpitämä Juvalta Pieksämäen suuntaan kulkeva seututie, joka yhdistää Savonlinnasta tulevan 14-tien ja 5-tien Pieksämäen ja Mikkelin väliseen kantatiehen.

"Parhaana päivänä on kaksi autoa suistunut tieltä"

Onnettomuuspaikan lähellä asuva juvalainen Hannu Kähärä kertoo huomaneensa, että tieltä suistumisia on sattunut epätavallisen paljon.

– Itse asiassa niitä taisi sattua jo viime talvena. Tiessä on polanteet ja urat ovat syviä. Auto lähtee helposti liirtoon. Parhaana päivänä on kaksi autoa suistunut tieltä ja vielä eri puolille tietä.

Hannu Kähärä arvioi, että tiessä on ollut vuosien varrella paljon nykyistä syvempiä polanteita ja monttuja.

– Tiessä on myös heittoja ja kallistuksia, jotka näin talvella korostuvat. Auto lähtee helposti niin sanotusti lapasesta, muutaman sadan metrin päässä tapahtumapaikalta asuva Kähärä aprikoi.

Hinausautolla useita keikkoja vuosien varrella

Kilometrin päässä Vehmassa autokorjaamolla työskentelevä Tapio Piispa kertoo, että koko tieosuus viitostieltä 20 kilometrin päähän Narilaan saakka on huonossa kunnossa.

– Usein tältä pätkältä on jouduttu hakemaan hinausautolla autoja pois. Tie voi näyttää hyvin tasaiselta, mutta vastaan tulee notkanne ja samalla kohti polanne on korkea. Tässä kuten tuntuu että muuallakin tarvittaisiin tiekarhua, Piispa arvelee.

Myös Kähärän mukaan ratkaisu olisi nykyistä tiiviimpi tiekarhun käyttö.

– Tien varressa asuessa huomaa, että polanteita lähdetään poistamaan turhan myöhään. Tässäkin on aika paljon myös kevyttä ja raskasta liikennettä.