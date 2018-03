Vuoden retkikohde on elävä geologian oppikirja: Suomen korkein dyyni ja kirkkaat vedet tekevät Rokuasta ainutlaatuisen

Rokuanvaara on äänestetty vuoden 2018 retkikohteeksi. Geologialtaan Rokuanvaara on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Rokualta löytyy muun muassa jääkauden ja sen jälkeisen ajan merkkejä. Vaaralla on myös Rokuan kansallispuisto, joka on yksi Suomen vanhimmista kansallispuistoista.