Mitä ovat Putinin ihmeaseet? Tulipallon lailla iskevä ohjus, atomitorpedo ja Saatanan parannettu painos

Presidentti Putin uhosi puheessaan Venäjän uusilla aseilla. Osa niistä on ollut jo tiedossa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin päätti tämänvuotisen kansakunnan tila -puheensa syytöksiin Yhdysvaltoja kohtaan. Hän kertoi Venäjällä olevan useita uusia "voittamattomia" asetyyppejä ja antoi ymmärtää, että niiden ansiosta Venäjää tullaan kuuntelemaan nykyistä paremmin.

Putinin luettelo uusista aseista oli kieltämättä vaikuttava:

Ydinkäyttöinen ja ydinkärjellä varustettu risteilyohjus, ydinkäyttöinen ja ydinkärjellä varustettu vedenalainen robottiase, uusi mannertenvälinen strateginen ohjus, hypersooniset eli moninkertaisella äänennopeudella lentävät ohjukset, laseraseet.

Putin julisti, että Venäjän uusia aseita on mahdoton torjua. Osoite oli selvä. Alaskaan, Puolaan, Romaniaan ja Naton sotalaivoihin rakennettu Yhdysvaltain ohjuspuolustusketju on ärsyttänyt Venäjää suuresti vuosikaudet.

Putin sanoi, että uudet venäläisohjukset on kehitetty vastatoimeksi sille, että Yhdysvallat vetäytyi vuonna 2002 sopimuksesta, joka kielsi ballististen ohjusten torjuntajärjestelmät.

Saatanalle korvaaja

Mitä sitten Putinin ase-esittelystä pitäisi ajatella?

Venäjän presidentti esitteli Sarmat-nimisen ohjuksen aseena, jolla yltää iskemään lähes minne tahansa maapallolla ja jota ei voi torjua.

RS-28 Sarmat on Venäjällä käytössä olevan RS-26 Voevoda -ohjuksen korvaajaksi kehitetty mannertenvälinen ballistinen monikärkiohjus. Naton käyttämä nimi Voevodasta on Satan ja Sarmat-ohjuksesta Satan 2.

Sarmat on ollut kehitteillä vuodesta 2009 ja sen arvellaan tulevan Venäjän asevoimien käyttöön parin vuoden päästä. Ohjuksesta on jo tiedetty lännessä. Sen vaikutuksia Yhdysvaltain ydinaseajatteluun on arvioitu esimerkiksi täällä (siirryt toiseen palveluun).

Edeltäjäänsä verrattuna Sarmat pystyy kuljettamaan enemmän ydinkärkiä – niiden koosta riippuen 10–15 kappaletta. Lastina voi olla myös yhdistelmä ydinkärkiä ja ohjustentorjunnan hämäyslaitteita. Kärjet voivat muuttaa lentosuuntaansa irtauduttuaan raketista.

Sarmatin tarkka kantomatka ei ole tiedossa, eli ei tiedetä, kantaako se kauemmaksi kuin nykyiset mannertenväliset ohjukset.

Venäjän media on puhunut Sarmatista aseena, jolla voi pyyhkäistä Texasin tai Ranskan kerralla maapallon pinnalta.

Animaatioita Venäjän ohjustekniikasta esiteltiin Putinin puheen taustalla. Maksim Shipenkov / EPA

Ydinmoottoreita ohjuksiin?

Jos Sarmat on tavallaan perinteinen ballistinen ohjus ja lännessä tuttu, ovat Putinin muut aseet uudempaa tekniikkaa.

Putinin mukaan Venäjällä on kokeiltu viime syksynä risteilyohjusta, jonka voimanlähteenä on pieni ydinmoottori. Tämä antaisi risteilyohjukselle rajoittamattoman kantomatkan. Nykyiset Venäjän Kalibr-risteilyohjukset kantavat enimmillään noin 2 500 kilometriä.

Risteilyohjus voi lentää matalalla ja muutella lentosuuntaansa arvaamattomasti, mikä haittaa sen torjumista.

Ydinkäyttöisiä risteilyohjuksia ei tiettävästi ole käytössä millään valtiolla.

Kolmas Putinin mainitsema ihmease on ydinkärjellä varustettu itseohjautuva vedenalainen torpedo, sekin ydinkäyttöinen. Aseen voisi laukaista vaikka vihollismaan rannoille ja räjäyttää ydinaseen siellä. Putinin mukaan laite kykenee liikkumaan hyvin nopeasti ja hyvin syvällä.

Status-6 -nimellä tunnetun vedenalaisen aseen kehittämisestä on liikkunut tietoja lännessäkin viime aikoina (siirryt toiseen palveluun).

Hypersoonisia ohjuksia

Luettelo jatkui. Putinin mukaan Venäjällä on jo käytössään hypersoonisia eli moninkertaisella äänennopeudella lentäviä ohjuksia. Sellaisia kehitetään muuallakin.

Venäjän on tiedetty rakentaneen ainakin hypersoonisen Zirkon-meritorjuntaohjuksen, joka lentää 5–7 kertaa äänen nopeudella. Tämä tekisi sen torjumisen hankalaksi länsimaisten sotalaivojen nykyisillä torjunta-aseilla, mutta ohjuksesta tiedetään vielä vähän (siirryt toiseen palveluun).

Vielä vähemmän tiedetään Putinin kehumasta hypersoonisesta Kinzhal-ohjuksesta, joka on hänen mukaansa jo käytössä. Putinin mukaan Kinzhal on lentokoneesta laukaistava ohjus ja lentää 10-kertaisella äänen nopeudella.

Yhä paremmaksi Putin pani sanoessaan, että Venäjällä on 20 kertaa äänen nopeudella lentävä mannertenvälinen Avangard-ohjus, joka iskee kohteeseensa kuin tulipallo. Puheen taustalla esiteltiin animaatiota scifi-lentolaitteen näköisestä koneesta.

Epäselvyyttä lisää, että Avangard-nimeä on käytetty myös perinteistä tekniikkaa edustavasta keskimatkan RS-26 ballistisesta ohjuksesta. Ballististen ohjusten nopeus on hyvinkin tuo 20 kertaa äänen nopeus, näin esimerkiksi Sarmatilla.

Venäjän uusimpiin kuuluva Topol-ydinohjus näyttelyssä Moskovassa kesällä 2017. Juri Kotšekov / EPA

Ääntä nopeampi liidokki

Putinin taustalla Avangard-kohdassa esitelty lentolaite voisi olla niin sanottu hypersooninen liidokki eli HGV (hypersonic glide vehicle). Sellaista kehittävät ainakin Kiina ja Yhdysvallat, luultavasti myös Venäjä.

HGV ammutaan avaruuteen ballitisella kantoraketilla, esimerkiksi Sarmatilla, ja sieltä se laskeutuu hypersoonisessa lennossa kohteeseensa. Sarmatin kyytiin mahtuisi jopa 24 HGV:ta.

Nopeutensa ja mutkittelunsa vuoksi HGV olisi vaikea torjua. Siinä voi olla ydin- tai tavanomainen taistelukärki. Jo pelkkä iskuenergia olisi tuhoisa, jos nopeutta olisi 20 äänen nopeutta.

Myös laseraseet olivat Putinin listalla. Laseraseita kehittävät muutkin valtiot, eikä ole kovin todennäköistä, että Venäjä olisi siinä esimerkiksi Yhdysvaltoja pidemmällä.

Ohjuskilvellä politiikkaa

Venäjän ja muidenkin maiden asiantuntijat ovat useamman vuoden tienneet, ettei Venäjän mannertenvälisiä ohjuksia – nykyisiäkään – voi torjua amerikkalaisten ohjuskilvellä. Siitä huolimatta Putin on pitänyt suurta ääntä ohjuskilvestä ja perustellut sillä monenlaisia Venäjän vastatoimia.

Ydinaseen kehittäminen on jo pitkään ollut Venäjän asevoimien painopistealueista.

Nyt Putinin esittelemistä aseista varmuudella on rakenteilla ainakin mannertenvälinen Sarmat-ohjus. Muut näyttävät olevan kokeilukappaleita tai vasta suunnittelupöydällä.

Putinin puheen jälkeen puolustusministeri Sergei Shoigu kiirehti vakuuttamaan, että mihinkään varustelukilpailuun ei olla menossa, ja että Putinin asesuunnitelmat eivät nosta puolustusmenoja.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut maansa ydinaseistuksen uudenaikaistamista. Ja pystyi Venäjän Sarmat läpäisemään Yhdysvaltain puolustuksen tai ei, Yhdysvalloissa ollaan vakuuttuneita, että sillä on sukellusveneissä riittävästi ydinohjuksia massiiviseen vastaiskuun.

Lähteet: Tass