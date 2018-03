Linnut syövät nyt tavallista enemmän – Pakkasella on pidettävä huoli, ettei ruoka lopu lintulaudalta

Lapualaisen lintuharrastaja Seppo J. Ojalan pihalla on kaksi ruokintapaikkaa linnuille.

Kuusen alla on kaura- ja jyväruokintaa keltasirkkuparville ja parille peltopyyparvelle. Toisella ruokintapaikalla käyvät tiaiset, käpytikka ja mustarastas sekä pikkuvarpuset nautiskelemassa talimakkarasta.

– Tässä oli myös erittäin paljon urpiaisia vähän aikaisemmin, mutta ne ovat jo vaihtaneet maisemaa ja painaneet eteläisempiin suuntiin, Seppo J. Ojala sanoo.

Lapuan Ruhassakin on mitattu viime viikkoina kylmimmillään lähes 30 astetta pakkasta. Ojala tietää, että pakkanen on etenkin pikkulinnuille koettelemus ja niiden päivän työ on saada ruokaa sen verran, että selviävät päivästä ja yöstä. Pakkaspäivinä lintulaudalle varatut siemenet tuntuvatkin kuluvan nopeammin kuin leudommilla pakkasilla.

– On tärkeää, että niin kauan kun lumipeitettä on maastossa, ruokintapaikat pidetään kunnossa ja ruokaa tarjolla. Ihan kevääseen asti, Ojala sanoo.

Neljäsosa tai jopa puolet painosta

Selvitäkseen kylmässä linnut tarvitsevat energiaa perusaineenvaihduntaan, liikkumiseen ja ruumiinlämmön tuottamiseen.

– Esimerkiksi talitiainen joutuu 20 asteen pakkasessa syömään 6 grammaa auringonkukansiemeniä saadakseen sen energian, jonka se kuluttaa päivän aikana. Se on noin neljäsosa linnun painosta. Jos lämpötila olisi nollan asteen paikkeilla, se pärjäisi paljon vähemmällä, sanoo Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

– Keltasirkku taas, joka ei oikein ymmärrä näistä tuontiherkuista, vaan turvautuu mieluummin kotimaiseen viljaan, joutuu syömään melkein puolet painostaan vuorokauden aikana saadakseen tarvittavan energian, Södersved sanoo. Hän muistuttaa, että kotimaisessa viljassa on energiaa hiukan vähemmän kuin auringonkukissa ja lintu joutuu myös työskentelemään irrottaakseen siemenistä kuoren.

Valo helpottaa

Syksyisin linnut tankkaavat vararavintoa muuttomatkan varalle. Talvella varastoon syöminen on vaikeampaa ja siksi ne elävät ”kädestä suuhun”.

– Toki nyt ollaan vuodenvaihteeseen verrattuna voiton puolella. Päivä on jo monta tuntia pidempi ja ruokailuun käytettävä valoisa aika pidempi. Siinä mielessä on helpompaa, vaikka pakkanen on kova, Jan Södersved sanoo.

Myös jatkuva kuiva pakkanen on Södersvedin mukaan linnuillekin parempi kuin edestakaisin sahaavat vesikeli ja pakkanen.

Päivä on jo monta tuntia pidempi ja ruokailuun käytettävä valoisa aika pidempi. Siinä mielessä on helpompaa, vaikka pakkanen on kova. Jan Södersved

Lintulaudalle kuuluvat erilaiset pähkinät, auringonkukansiemenet ja esimerkiksi erilaiset rasvaseokset. Pilaantunutta ruokaa siellä ei saa tarjota missään tapauksessa, ja sitten on ruokia, jotka ovat vähän siinä ja siinä, onko niiden paikka lintulaudalla.

– Esimerkiksi vaalea leipä ei haittaa, mutta siinä on sen verran vähän energiaa, että sitä pitää syödä paljon, että siitä on linnulle jotain hyötyä, Södersved sanoo.

Linturuokintapaikalla on tarjolla monenlaista ja myös ruokailijoita on käynyt runsaasti. Antti Kettumäki / Yle

Pakkaspäivänä hiljaista?

Pakkaspäivänä vilukissa viihtyy sisällä tarkkailemassa lintulaudan kävijöitä. Voi kuitenkin olla, että vilskettä ruokintapaikalla ei kovasti ole.

– Linnut kartoittavat talvireviirinsä ja tietävät, millaista ruokaa siellä on. Pakkaspäivänä , kun ne eivät ole ruokailemassa, ne liikkuvat mahdollisimman vähän. Saattaa siis olla, että ruokintapaikalla onkin hiljaista, kun linnut ovat muualla tai vain aloillaan käyttääkseen mahdollisimman vähän energiaa, sanoo Jan Södersved.