"Näitä potilaita ei ole aikaisemmin voitu auttaa" – KYS otti käyttöön Suomen nykyaikaisimmat epilepsiapotilaiden tutkimustilat

Potilaille asennetaan kallonsisäisiä elektrodeja, joiden avulla tutkimus on aiempaa tarkempi.

Kuopion yliopistollisen sairaalan KYSin kuvantamiskeskuksessa tuijotetaan monitoreita.

Ruuduilla näkyy epilepsiasta kärsivien potilaiden aivosähkökäyriä, joita voidaan nyt rekisteröidä vuorokauden ympäri, seitsemänä päivänä viikossa. Tutkimushuoneissa olevia potilaita myös videoidaan taukoamatta, sillä tavoitteena on saada kohtaukset analysoitavaksi.

Yksi tutkittavista on kajaanilainen Merja Moilanen, jolla on tavallisesti kohtaus parin kolmen päivän välein. Hän on odottanut kohtauksen tulemista piuhat päässä KYSissä nyt jo neljä päivää.

– Minä suutun kohta, jos niitä ei ala tulla. Nyt niitä olisi lupa tulla, hän virnistää.

Kajaanilainen Merja Moilanen, 49, on odottanut epilepsiakohtausta jo neljä päivää. Matti Myller / Yle

Moilanen sanoo aavistavansa etukäteen, kun kohtaus tulee.

– Minulla alkaa silloin nieleskely ja sydämen jyskytys ja on paha olo.

Tavoitteena kohtausten tallentaminen

Merja Moilanen on mukana video-EEG-tutkimuksessa, jota KYSissä tehdään juuri käyttöön otetuissa, Suomen nykyaikaisimmiksi sanotuissa tiloissa.

Ennen tutkimusta potilaan aivoihin asennetaan korkeintaan 15–20 mittauselektrodia, joiden avulla voidaan nähdä aivojen sisälle. KYSin kuvantamiskeskuksen ylilääkärin Esa Mervaalan mukaan kyse on maailmanlaajuisestikin uudesta asiasta.

– Näitä potilaita ei ole aikaisemmin voitu ollenkaan auttaa, kun ei ole voitu mennä aivojen sisälle.

Video-EEG-tutkimus saattaa kestää lapsilla vain muutaman tunnin. Aikuisilla, joilla kohtauksia voi tulla harvemmin, tutkimus voi kestää jopa pari viikkoa.

– Meidän ykköstavoite on saada kohtauksia, Mervaala myöntää.

Ylilääkäri Esa Mervaalan mukaan lääkärit voivat uuden tekniikan ansiosta auttaa ihmisiä, joita ei aiemmin ole voitu auttaa. Matti Myller / Yle

Hänen mukaansa lääkitystä voidaan esimerkiksi väliaikaisesti vähentää, jotta kohtaus saataisiin rekisteröityä tutkimusjakson aikana.

KYSin epilepsiakeskusta johtava professori Reetta Kälviäinen sanoo mittausten kestävän niin kauan, että riittävä määrä kohtauksia saadaan nauhoitetuksi.

– Meillä on tavoitteena on olla jatkossa auki 24/7.

"Kun saalis on kasassa, vaihdetaan potilasta"

Kun tarpeellinen data on koossa, elektrodit poistetaan ja potilas pääsee kotiin.

– Kun niin sanotusti saalis on kasassa, niin sitten vaihdetaan potilasta, Kälviäinen nauraa.

Professori Reetta Kälviäisen mukaan potilas vaihtuu heti, kun tarvittava "saalis" on koossa. Matti Myller / Yle

Potilaalle kutsu video-EEG-tutkimukseen voi merkitä äkkilähtöä. Kälviäisen mukaan jo tutkimusjonoon tuleville kerrotaan, että kutsu saattaa tulla nopeasti.

– Pyrimme joustavuuteen puolin ja toisin.

Uusissa tiloissa myös unitutkimusta

Epilepsian ohella kuvantamiskeskuksessa tutkitaan myös unihäiriöitä.

Vaativissa unitutkimuksissa potilas nukkuu yhden yön tutkimushuoneessa, jolloin hänen elintoimintonsa rekisteröidään. Tutkimushuoneissa on sänky myös lapsipotilaiden vanhemmille.

Unitutkimushuoneessa on ylimääräinen sänky. Matti Myller / Yle

Ylilääkäri Esa Mervaalan mukaan nykyisin saadaan paljon tietoa siitä, mitä unen aikana tapahtuu, ja mikä esimerkiksi häiritsee hyvinvointia päiväsaikaan.

– Sieltä löytyy yllättävän paljon asioita, joista meillä ei ole ollut aikaisemmin harmainta aavistustakaan.