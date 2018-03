Kiina sensuroi netistä kirjaimen N – Keskustelu Kiinan presidentin toimikausien poistamisesta kävi vaikeaksi sensuurin vuoksi

Xi Zedong on Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja puhemies Mao Zedongin kiistanalainen yhteisnimitys.

Kiinan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping ajaa presidentin virkakausien poistamista. Päätöksen pelätään johtavan diktatuuriin. Keskustelu aiheesta kiinalaisilla nettipalvelimilla on vaikeaa, sillä netistä on siivottu sanoja, lauseita, kirjojen nimiä ja yksi kirjain.

Kirjain N. Se on aakkosten neljästoista kirjain. Nyt se on myös kirjain, jonka Kiinan sensuuriviranomaiset pikaistuksissaan kielsivät muun muassa Kiinan Twitteriksi sanotusta Sina Weibosta.

Weibon sensurointi sai vauhtia, kun Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitea esitti, ettei Kiinan presidentin ja varapresidentin toimikausia enää rajattaisi kahteen peräkkäiseen. Periaatteessa presidentti voisi jatkossa istua niin kauan, kuin vain tukea riittää. Esimerkiksi kuolemaansa asti.

Moni Weibossa asiaa puinut näki yhtymäkohtia diktatuurien syntyyn. The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että keskustelu ei miellyttänyt Kiinan viranomaisia. Weibosta pyyhkäistiin pois keskustelijoiden viljelemiä sanoja ja lausahduksia, kuten:

henkilökultti

kymmenen tuhatta vuotta ( Kiinalainen tapa huudahtaa “Kauan eläköön!”)

kuolemattomuus

häpeämätön

maahanmuutto

maastamuutto

uudelleenvalinta

Xi Zedong ( Yhdistelmä presidentti Xin ja puhemies Maon nimistä)

Viittaukset George Orwellin kirjoihin 1984 ja Eläinten valankumous saivat niin ikään kyytiä.

Kiinan nettisensuurin purkamista edistävän GreatFire.org -ryhmän perustajiin kuuluva nimimerkki Charlie Smith sanoo Guardianille, että reaktio keskuskomitean ehdotukseen yllätti Kiinan viranomaiset. Kiinalainen nettiyhteisö oli tyrmistynyt ajatuksesta, jonka mukaan yksi ja sama ihminen voisi hallita maata yksinvaltiaan tapaan.

N-kirjaimen kohtalo on pienoinen arvoitus. Charlie Smith järkeilee, että sensuuriviranomaiset ovat mekaanisesti julistaneet pannaan lauseita ja sanontoja, joissa viitataan virkakauden pituuteen. Englanniksi voidaan sanoa “n terms in office”. Se tarkoittaa suurin piirtein “x kautta virassa”.

– Epäilen, että viranomaiset hätiköivät ja tulivat vahingossa sensuroineen myös N-kirjaimen, Smith sanoo.

Kiinan sensuuriviranomaiset saattavat olla hetken tyytyväisiä, mutta nettiyhteisö taatusti etsii jo uusia keinoja tuoda julki ärtymystään Xi Jinpingin oletetusta vallanjanosta.

Kiina tarjoaa kotimaisia, hallituksen hyväksymiä vaihtoehtoja länsisovelluksille

Kiina on estänyt toiminnan lukuisilta hakukoneilta, sosiaalisen median sovelluksilta ja länsimedioilta maan nettiverkossa. Kiinalaiset eivät voi käyttää esmerkiksi Facebookia, Twitteriä, Instagaramia, Youtubea tai Vimeota. Myös Googlen toiminta on estetty. Tilalle Kiina on kehittänyt omia sovelluksiaan, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

WhatsApp suljettiin Kiinassa syksyllä 2017 ennen kommunistisen puolueen kokousta. Sen tilalle on kehitetty kiinalainen WeChat. WeChat on kopio WhatsAppista, mutta myös paljon muuta. Se avulla voi muun muassa pelata ja tehdä ostoksia netissä. WeChat jakaa kaiken keräämänsä informaation Kiinan viranomaisille.

Facebook Messengerin sijaan kiinalaiset käyttävät QQ -messengeriä. Sen avulla voi viestiä tietokoneella, vaikkei omistaisi puhelinta ja puhelinnumeroa. Sekä WeChatin että QQn omistaa kiinalaisyritys Tencent.

Youtube puolestaan on korvattu Youku-kanavalla. Sinne voi ladata videoita, kunhan ne eivät kritisoi kommunistista puoluetta. Youkun omistaa suomalaisillekin tuttu nettikauppa Alibaba.

