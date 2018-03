Kokoomusryhmä tuomitsi Lepomäen irtioton

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kävi torstaina kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) keskiviikkoisesta sote-irtiotosta laajan ja perusteellisen keskustelun.

Ryhmäjohtaja Kalle Jokinen kertoi heti kokouksen jälkeen, että Lepomäen näkemyksille maakuntauudistuksesta ja kustannussäästöjen syntymisestä löytyi jonkin verran ymmärrystä, mutta Lepomäen ulostulo "ei saanut paljon ymmärrystä".

– Ryhmässä on käsitelty asiaa koko hallituskausi, ja siitä on ollut mahdollista keskustella. Se on tapa jolla ryhmässä asioita ylipäätään viedään eteenpäin, foorumeissa jotka viikottain kokoontuvat. Niitä Lepomäki ei ole käyttänyt hyväkseen, Jokinen sanoi.

Epävarmuus hallituksen tärkeimmän hankkeen, sote- ja maakuntauudistuksen läpimenosta lisääntyi keskiviikkona, kun Lepomäki ilmoitti vastustavansa uudistusta ja äänestävänsä sitä vastaan.

Jokisen mukaan Lepomäelle ei ole tässä vaiheessa tulossa seurauksia. Ne voisivat olla edessä, kun hallituksen esitystä käsitellään eduskunnassa.

Jokinen ei usko, että irtiottoja tulisi enää lisää. Hänen mukaansa kokoomus on ryhmänä täysin sitoutunut hallituksen yhteiseen näkemykseen.

Lepomäki itse lähti eduskuntaryhmän kokouksesta nopeasti, ja vastaili toimittajille vain lyhyesti pois kulkiessaan. Lepomäki ei halunnut ottanut kantaa siihen, onko hänellä ryhmässä muita puolellaan.

