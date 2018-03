Arkkipiispaksi valittu Tapio Luoma rohkaisee suomalaisia: Oma arkinen elämä on arvokasta

Tapio Luoma on valittu seuraavaksi arkkipiispaksi.

Mistä on kyse? Teologian tohtori, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on valittu evankelis-luterilaisen kirkon seuraavaksi arkkipiispaksi

Hän sai 374,667 ääntä, kun vastaehdokas, Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström sai 292,333 ääntä

Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuussa

Arkkipiispaksi valitun Tapio Luoman mielestä tärkein haaste hänen tulevassa työssään on palvella kirkkoa ja sen kautta koko yhteiskuntaa tarkoituksenmukaisesti.

Luoman mukaan ei ole aina helppoa hahmottaa, missä arkkipiispan tehtävää tai panosta eniten tarvittaisiin.

– Siksi on tärkeää, että viranhaltija pysyy hereillä ja on tarkkana, mihin seikkoihin kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa, Luoma sanoo.

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma valittiin torstaina iltapäivällä arkkipiispaksi selvällä erolla vastaehdokkaaseen, Porvoon hiippakunnan piispaan Björn Vikströmiin.

Ihmisten kohtaaminen tärkeässä roolissa

Tapio Luoma on tehnyt pitkän kirkollisen uran useissa erilaisissa ja erikokoisissa seurakunnissa. Hän korostaa kaikessa puheessaan ihmisten kohtaamista. Myös sosiaalinen media on hyvä tapa saada yhteys suureen joukkoon ihmisiä. Luoma on ollut jo piispavuosinaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Häntä voi seurata muun muassa Facebookissa. (siirryt toiseen palveluun)

– Se ei ole kuitenkaan yksinomaan pelastus. Tarvitaan laaja-alaista asennetta, jossa ollaan valmiita kohtaamaan ihmisiä, Luoma sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että kukaan ihminen ei pysty yksin ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät kirkon ongelmakohtiin. Ei edes arkkipiispa.

– Mieleni tekisi rohkaista suomalaisia kristittyjä luottamaan siihen, että oma arkinen elämä on arvokasta, ainutlaatuista ja sitä kannattaa myös itse arvostaa.

Luoma toivoo, että hänellä säilyy tuntuma tavalliseen seurakuntaelämään ja tavallisten ihmisten arkeen. Hän kertoo nauttivansa siitä, että voi kohdata ihmisiä näiden oman elämän kysymysten keskellä.

– Olen koettanut sanoa seurakunnille, että älkää kutsuko arkkipiispaa sellaisille seurakuntavierailuille, joissa ajattelette, että hänen on mukavaa käydä. Olen kehottanut heitä etsimään sellaisia ei niin itsestään selviä vierailuja, joissa arkkipiispa voi tavata ihmisiä, Luoma sanoo.

Voi viedä vuosia ennen kuin kirkko hyväksyy homoparien vihkimisen

Tapio Luomalla on selvä näkemys samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Hän ei toivo homojen vihkimistä, mutta aikoo noudattaa kirkon tulevaa päätöstä. Tämä kysymys jakoi arkkipiispaehdokkaita.

Luoman mielestä on luonnollista, että kirkossa ei vielä ole edetty asian kanssa. Sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulosta on kulunut nyt tasan vuosi.

– Monessa muussa maassa on kulunut lakimuutoksen jälkeen useita vuosia ennen kuin paikallinen kirkko on asian hyväksynyt, Luoma sanoo.

Tapio Luoma pitää kuitenkin todennäköisenä, että suomalaisissa kirkoissa vihitään samaa sukupuolta olevia pareja tulevaisuudessa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen vihki Tapio Luoman Espoon hiippakunnan piispaksi vuonna 2012. YLE

"Kirkollamme on ollut erinomaisia arkkipiispoja"

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuussa. Tapio Luoma ei halua verrata itseään Mäkiseen vaan jättää sen muiden tehtäväksi.

Hän kuitenkin sanoo, että Kari Mäkisen viranhoidossa on paljon sellaista, jota hän arvostaa ja josta hän voi ottaa opiksi.

– Myös hänen edeltäjillään on paljon sellaista esimerkillisyyttä, jota mielelläni seuraan. Kirkollamme on ollut erinomaisia arkkipiispoja, Luoma sanoo.