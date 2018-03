Analyysi: Super-Putin uhoaa laittavansa Venäjän kuntoon – Ja tarvittaessa koko maailman

MOSKOVA Vladimir Putin oli tänään flunssainen, mutta se ei presidentin itsevarmaa esiintymistä haitannut. Viesti oli selkeä: Vova laittaa Venäjän kuntoon seuraavan kuuden vuoden aikana – ja tarpeen tullen koko muunkin maailman. Siihen tarvittavaa asearsenaalia Venäjällä kuulemma on ja sitä kehitetään koko ajan lisää.

Venäjän presidentinvaalit ovat kahden viikon päässä, eikä suuresta vaalihurmiosta Venäjällä voi puhua. Niinpä on selvää, että Putinin puhe oli kampanjapuhe ja vaalit voittavan pääehdokkaan ohjelmajulistus neljännelle kaudelleen presidenttinä.

Kaksituntisen puheen ensimmäinen tunti käsitteli Venäjän sisäisiä ongelmia – ja niitä riittää. Jättivaltion tragedia on sen väestönkehitys. 144 miljoonaa ihmistä ei riitä kansoittamaan yhtätoista aikavyöhykettä. Putinin täytyy laittaa asia kuntoon.

Putin julisti tukevansa perheitä, puolittavansa köyhyyden ja lisäävänsä venäläisten elinikää. Köyhyyden hän on jo saanut vähennettyä vuoden 2000 42 miljoonasta 20 miljoonaan, mutta vielä voisi puolet veistää pois. Keskimääräinen eliniän odote oli 65 vuonna vuonna 2000 Putinin noustessa valtaan, ja nyt hänen tavoitteenaan on saada Venäjä ”kahdeksankymppisten kerhoon” ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Toinen laajan Venäjänmaan suuri ongelma on sen läpipääsemättömyys. Teiden rakentamiseen Putin lupasi tuplata rahat. Raide- ja lentoliikenne vahvistuisivat.

Puheen toinen puoli keskittyi täysin Venäjän sotilasmahtiin ja asearsenaalilla leveilyyn. Kremlin maneesisalin valkokankaalle Putinin selän taakse heijastettiin videoita kotimaisen aseteollisuuden saavutuksista. Se oli aikamoista Tähtien sotaa venäläisgrafiikoin. Putin todisti hymyilevälle yleisölle, että Venäjä kehittää uutta mannertenvälistä ydinohjustyyppiä, joka voi lentää kaikkialla maapallolla ja jota eivät muiden maiden tai lähinnä Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmät voisi pysäyttää. Voittamattomia olivat myös kehitteillä olevat yliääniohjukset ja laseraseet.

Uhon seasta on vaikea erottaa, mikä asevarustelusta on uutta tai todella pitää paikkansa. Yksi on kuitenkin varmaa. Kahden viikon kuluttua Venäjän presidentinvaaleissa voittamattomia on yksi – Vladimir Putin.