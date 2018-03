Länsimetron kakkosvaiheen budjettiin ja aikatauluun on lisätty rutkasti realismia – "Ei tässä ole mitään toiveita laitettu paperille"

Länsimetron hallituksen puheenjohtajan Olli Isotalon mukaan länsimetron ykkösvaiheen hankaluuksista on otettu opiksi.

Yle kertoi tänään torstaina, että länsimetron kakkosvaiheen hinta-arvio ja valmistumisaikataulu venyvät merkittävästi alkuperäisestä hankesuunnitelmasta.

Vuonna 2012 tehdyn hankesuunnitelman mukaan länsimetron kakkosvaihe Espoon Matinkylästä Kivenlahteen olisi valmistunut jo vuonna 2020, mutta uuden päivitetyn suunnitelman mukaan metro jatkanee Matinkylästä länteen vasta vuonna 2024.

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja ja Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo myöntää Ylen Uudenmaan tv-uutisten haastattelussa, että ykkösvaiheen hankaluuksista on otettu opiksi.

– Kyllä me nyt olemme oppineet tästä ykkösestä, mitkä vaiheet kestävät ja kuinka paljon. Sen mukaisesti tämä hankesuunnitelma on nyt tehty, ja vielä niin, että aikataulu on nyt realistinen. Ei tässä ole mitään toiveita laitettu paperille.

Onhan se vakava paikka miettiä, miten tästä selvitään. Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo

Metron jatko-osan päivitetty kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 arvio oli 801 miljoonaa. Espoon Matinkylästä Kivenlahteen kulkeva metrolinja maksaa siis 358 miljoonaa euroa alkuperäistä suunnitelmaa enemmän.

Summa on reilusti enemmän kuin Espoon vuotuinen investointikatto, joka mitoittaa investointien kulut keskimäärin 280 miljoonaan euroon.

– Onhan se vakava paikka miettiä, miten tästä selvitään, mutta kyse on tämmöisestä kynnysinvestoinnista ja siitä, miten Espoon kaupunki vastaa kaupungistumisen haasteisiin, Isotalo sanoo.

Hän vakuuttaa, että tällä kertaa metrohanke pysyy kuosissaan, eikä paisu enempää. Tilanne näyttää Isotalon mukaan hyvältä, koska louhinnat on jo saatu päätökseen Soukassa.

– Nyt on semmoinen hankesuunnitelma, johon voidaan uskoa ja luottaa. Tämä perustuu tuoreisiin tietoihin siitä, miten ykkösellä on mennyt. Sen takia aikaa ja hintaa on tullutkin paljon lisää.