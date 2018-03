Puolimetrinen sotilasräjähde siirrettiin Kansiareenan työmaalta Tampereella – tilanne ohi, junat myöhässä

Tampereen Sorinkadulla sijaitsevan Kansiareenan työmaalta löytyi vanha sotilasräjähde. Poliisi sai ilmoituksen räjähteestä torstaina kello 15.27.

Puoli seitsemän aikaan illalla tilanne oli jo ohi ja räjähde siirretty. Poliisi tiedottaa, että junaradan ja keskustan liikenne on palautunut normaaliksi. Poliisi ei tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa.

VR:n mukaan junat pääsivät liikennöimään kaikkiin suuntiin ennen seitsemää illalla. Kaukoliikennejunat ovat aikataulusta myöhässä noin 30–60 minuuttia.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Jari Peltomäki kertoo Ylelle, että löytynyt räjähde on noin puolimetrinen. Sen alkuperästä ei ole tietoa.

Räjähde tuhotaan Puolustusvoimien alueella

Räjähde oli 155-millinen sirpalekranaatti. Räjähteen tunnistivat Puolustusvoimien asiantuntijat, kertoo yliluutnantti Tommi Kangasmaa STT:lle. Räjähteen hakivat Satakunnan lennoston pioneerit, ja siirtoa turvasi poliisi.

Kangasmaan mukaan kranaatti joko räjäytetään tai muutoin hajotetaan vaarattomaksi Puolustusvoimien alueella huomenna. Tänään raivausta ei voida tehdä pimeän vuoksi.

Sitä, miten räjähde on alun perin päätynyt työmaa-alueelle, Kangasmaa ei halua arvailla.

– Vaihtoehtoja on niin älyttömästi. Räjähde on voinut olla jonkun piilottama tai siirtyä maansiirtotyön mukana, mutta kaikki on pelkkää spekulaatiota.

Itse tehtävää Kangasmaa kutsuu Puolustusvoimien normaaliksi virka-avuksi poliisille.

Junaliikenne pysähdyksissä

Poliisin mukaan työmaa keskeytettiin ja alue eristettiin. Paikalle hälytettiin puolustusvoimien asiantuntijoita. Puolustusvoimat hoitaa räjähteen tuhoamisen.

Pääradan junaliikenne ja Sorin sillan sekä Ratapihankadun liikenne kyseiseltä kohdalta jouduttiin katkaisemaan räjähteen siirron ajaksi. VR tiedotti junaliikenteen keskeytymisestä ennen kuutta.

Tampereen rautatieaseman päälle rakennettava Kansiareena on yksi kaupungin suurimmista rakennushankkeista tällä hetkellä. Kansiareenan yhteyteen tulevat hotelli, asuintornitaloja, Suomen toinen kasino ja areena, jossa kaavaillaan järjestettäväksi jääkiekkopelejä ja konsertteja. Kansiareenan on tarkoitus valmistua kokonaan vuonna 2024. Rakennustyöt alkoivat loppuvuonna 2017.

Juttua päivitetty klo 17.59: Täydennetty VR:n tiedoilla.

Juttua päivitetty klo 18.31: Poliisin mukaan räjähde on puolimetrinen.

Juttua päivitetty klo 18.37: Tilanne ohi. Otsikkoa muutettu.

Juttua päivitetty klo 18.58: VR:n mukaan junaliikenne palautunut, mutta kaukojunat 30–60 minuuttia myöhässä.

Juttua päivitetty klo 20.17: Lisätty STT:n tiedot Puolustusvoimilta.